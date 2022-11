À emporter : appels à des réparations et à des réductions d’émissions à la COP27

Commentez cette histoire Commentaire

SHARM EL-SHEIKH, Égypte – La première journée complète du sommet le plus important de l’année sur le changement climatique, connu sous le nom de COP27, a débuté lundi avec des appels urgents des dirigeants à réduire les émissions de gaz à effet de serre alors que la planète se réchauffe et que les phénomènes météorologiques violents deviennent plus fréquents. et destructeur. Des dizaines de présidents, ainsi que des milliers de diplomates, de négociateurs sur le climat, de chefs d’entreprise, d’activistes et de journalistes se sont rendus dans la station balnéaire de Charm el-Cheikh pour prendre part aux discussions et négociations prévues jusqu’au 18 novembre.

« Le changement climatique ne s’arrêtera jamais sans notre intervention », a déclaré le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi, en ouvrant la session du jour. “Notre temps ici est limité et nous devons utiliser chaque seconde dont nous disposons.”

L’ancien vice-président américain Al Gore, l’un des premiers dirigeants à sonner l’alarme sur le changement climatique, a formulé la question de savoir s’il fallait décarboner comme un choix de « la vie plutôt que la mort » par les dirigeants.

Le ministre nigérian de l’Environnement, Mohammed Abdullahi, ainsi que de nombreux autres, ont fait valoir que l’action devait aller au-delà de la simple réduction des émissions à l’avenir. Les nations riches, les plus responsables du changement climatique, doivent aider les nations pauvres durement touchées par les impacts du changement climatique.

“Le jeu du blâme doit cesser”, a-t-il déclaré, ajoutant que le pays serait “agressif” lors des négociations sur le financement et les réparations pour les pays vulnérables.

Voici un aperçu de quelques-unes des plus grandes intrigues du premier jour de la COP27 :

Dans le monde des négociations sur le climat, les pertes et dommages font référence aux réparations. Ce seraient les nations riches, les plus responsables des émissions qui ont conduit au changement climatique, qui feraient des réparations aux pays en développement qui sont souvent les plus touchés.

Bien que l’idée existe depuis longtemps, elle a traditionnellement été plus en marge des discussions sur le climat qu’au premier plan. Lundi, il a dominé de nombreuses discussions.

Pour la première fois, les pays en développement ont inscrit à l’ordre du jour du sommet la question des pertes et dommages, et de nombreux dirigeants l’ont soulevée et ont exhorté à l’action. Le cadre du sommet de cette année, l’Égypte, un pays en développement d’Afrique, a semblé donner à l’initiative une impulsion symbolique.

« Les dégâts sont évidents », a déclaré le président ghanéen Nana Akufo-Addo à l’Associated Press. “Ceux qui sont responsables devraient être très, très conscients de la nécessité d’indemniser les autres.”

PROGRESSER AU MILIEU DES DISTRACTIONS

Tout au long des discours, les dirigeants ont exhorté leurs homologues et négociateurs à ne pas se laisser distraire par tant de choses qui se disputent l’attention. Il y a les élections américaines de mi-mandat mardi. Maintenant dans son huitième mois, l’invasion de l’Ukraine par la Russie a poussé certains pays à accélérer leurs plans de transition vers les énergies vertes tandis que d’autres ont été critiqués pour avoir recouru à des combustibles sales comme le charbon pour combler le déficit énergétique. Et la COP27 aura toujours lieu lorsque les dirigeants des nations les plus riches du monde se réuniront à Bali en Indonésie pour le sommet du G20 la semaine prochaine.

“Les crises urgentes d’aujourd’hui ne peuvent pas être une excuse pour revenir en arrière ou faire du greenwashing”, a déclaré Antonio Guterres, le secrétaire général de l’ONU.

En marge, il a également été question de ceux qui n’assistaient pas au sommet et de ce que cela pourrait dire sur leurs engagements.

Les dirigeants de deux des plus grands pays émetteurs, la Chine et l’Inde, semblent jusqu’à présent sauter les pourparlers, bien qu’ils envoient des subalternes aux négociations. Le chef du pays historiquement le plus pollueur, le président américain Joe Biden, arrive quelques jours plus tard que la plupart des autres présidents et premiers ministres en route pour Bali.

Pour coïncider avec le début du sommet, le militant de l’opposition emprisonné Alaa Abdel-Fattah a intensifié une grève de la faim, refusant également de l’eau, selon sa famille. Lundi, Agnès Callamard, secrétaire générale d’Amnesty International, a averti que l’incapacité du gouvernement égyptien à le libérer conduirait à sa mort.

Abdel-Fattah, 40 ans, a passé la majeure partie de la dernière décennie derrière les barreaux. Pour de nombreux Égyptiens, sa détention est un symbole du retour du pays à un régime autocratique. Depuis plus de six mois, Abdel-Fattah est en grève de la faim partielle, ne consommant que 100 calories par jour.

Espérant faire avancer la question, la sœur cadette d’Abdel-Fattah, Sanaa Seif, est venue à Charm el-Cheikh tôt lundi. Elle est arrivée sur un vol de Londres via la ville turque d’Istanbul.

“Je suis ici pour faire de mon mieux pour essayer de faire la lumière sur le cas de mon frère et pour le sauver”, a déclaré Seif à son arrivée.

Depuis 2013, el-Sissi a supervisé une répression massive, emprisonnant des milliers d’islamistes, mais aussi des militants laïcs impliqués dans le soulèvement de 2011 dans le pays. De nombreux autres militants, journalistes et universitaires ont fui le pays.

Comme prévu, l’Arabie saoudite était très présente, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des sites de la COP27.

En marge d’un événement, le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane a promis lundi 2,5 milliards de dollars pour financer les efforts régionaux de lutte contre le changement climatique.

Le prince héritier a déclaré que l’argent soutiendrait les projets initiaux et le budget de la Middle East Green Initiative, que l’Arabie saoudite a lancée il y a un an. L’Arabie saoudite avait un grand pavillon à l’extérieur du site dédié à ses initiatives vertes.

Salman a également déclaré que le Fonds d’investissement public du royaume viserait zéro émission nette de carbone d’ici 2050, grâce à une approche d’économie circulaire du carbone.

De nombreux militants du changement climatique affirment que la stratégie et les investissements ne sont qu’un moyen pour l’Arabie saoudite, l’un des plus grands producteurs de pétrole au monde, de poursuivre ses activités comme d’habitude. Ils disent que la stratégie carbone circulaire se concentre sur les technologies de capture et de stockage du carbone peu fiables plutôt que sur l’élimination progressive des combustibles fossiles.