A donné à tous ses Pixel Buds l’intégration Gemini

Nous venons d’examiner les derniers Pixel Buds Pro 2 de Google, qui présentaient l’intégration Gemini comme l’un de leurs principaux arguments de vente, ainsi qu’un facteur de forme réduit et une puce Tensor A1. Cependant, récemment, Google a annoncé qu’il étendait également son assistant IA aux anciens modèles de Pixel Buds.

La nouvelle est arrivée via un e-mail massif envoyé aux propriétaires de Pixel Buds, rapporté pour la première fois par 9to5Google mercredi. Google a également mis à jour son page d’assistance pour inclure les itérations passées des Pixel Buds sur lesquelles Gemini est désormais facilité. Il s’agit notamment des Pixel Buds, des Pixel Buds Pro et des Pixel Buds A-Series.

La société Mountain View affirme que la phrase « Hey Google » est toujours applicable ; il vous suffit de définir Gemini comme assistant Google principal sur votre téléphone. Cependant, Gemini n’a pas encore été lancé dans le monde entier, cette fonctionnalité n’est donc applicable qu’aux pays où l’application mobile est disponible.

Ce changement explique pourquoi, de manière assez soudaine et abrupte, Google a supprimé l’une des fonctionnalités clés des Pixel Buds Pro : appuyer longuement sur l’interface tactile des écouteurs pour qu’ils lisent vos notifications. Selon le annoncela nouvelle façon pour les Pixel Buds de lire les notifications consiste à activer l’Assistant Google et à dire : « Hey Google, lis mes notifications ».

Les utilisateurs n’étaient pas satisfaits du changement et ont protesté contre le fait que la fonction de notifications était la raison pour laquelle beaucoup ont opté pour ces écouteurs. De plus, parler à vos amis, en particulier dans les lieux publics, n’est pas la dernière chose que souhaitent les consommateurs. Mais c’était l’une de ces mesures inévitables qui devaient être prises puisque Google a fait de son mieux ces derniers temps pour étendre son assistant Gemini.

Au contraire, l’extension de cette fonctionnalité sur les anciennes variantes de Pixel Buds rend le modèle phare moins tentant pour moi. Nous avons également adoré les Pixel Buds Pro de première génération, et la différence de prix entre les deux générations (230 $ Pixel Buds Pro 2 contre 140 $ Pixel Buds Pro) est énorme. Si le modèle vieux de deux ans offre désormais l’une des fonctionnalités les plus importantes du dernier modèle, c’est une raison supplémentaire d’économiser de l’argent.

Mes oreilles ont du mal à accepter les embouts intra-auriculaires, donc les derniers Pixel Buds Pro 2 étaient très bien ajustés sur moi en raison de leur facteur de forme réduit. Si vos oreilles acceptent des écouteurs de toutes tailles et de tous poids, vous serez probablement d’accord avec l’ajustement des anciens modèles Pixel Buds. Le son et l’ANC des Pixel Buds Pro de première génération étaient également assez corrects. Si vous êtes à la recherche d’une paire d’écouteurs d’entrée de gamme et que vous souhaitez rester dans l’écosystème de Google Assistant, cela vaut désormais la peine de s’intéresser également aux écouteurs d’un an.

