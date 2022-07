À défaut d’obtenir une propriété au Royaume-Uni, un couple gay britannique achète un village français pour Rs 21 Lakh

Un couple gay britannique, après avoir lutté pour acheter une propriété au Royaume-Uni, a acheté un village français entier pour 22 000 £, soit environ 21,34 000 Rs.

Le couple, Paul Mappley et Yip Ward, tous deux paysagistes, a acquis le hameau de La Buslière, en Normandie, une région du nord de la France.

Acheté en avril 2021, le townley regorgeait de six chalets, de deux granges, d’un enclos, d’un atelier à deux étages, d’un puits, d’un pressoir à cidre et d’un four à pain communal. Maintenant, le couple britannique envisage de transformer leur hameau français en un site de vacances de luxe.



Le couple a déclaré que lorsqu’un de leurs amis a appris qu’ils n’obtiendraient pas de maison au Royaume-Uni, il leur a proposé d’acheter un chalet dans ce village de France. Le couple décide d’acheter tout le hameau.

Apparemment, de retour chez eux, le couple vivait dans une caravane à Tunbridge Wells, dans le Kent, car ils ne pouvaient pas mettre la main sur l’échelle de propriété au Royaume-Uni.

S’adressant à The Sun, Yip a déclaré que lui et son partenaire avaient toujours vécu dans un logement loué. Posséder une maison au Royaume-Uni n’était “jamais sur la table” car les prix de l’immobilier dans le Kent commencent à 300 000 £, soit 2 91 09 521,13 roupies indiennes.

Yip a conseillé que si quelqu’un envisage de faire quelque chose de similaire, il devrait “juste y aller”.

