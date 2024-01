A Davos, Zelensky tente de rallier le soutien à la lutte de l’Ukraine

DAVOS, Suisse (AP) — Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy s’est réuni avec des dirigeants d’entreprises et des dirigeants mondiaux au cours d’une première journée pleine de frénésie. Réunion annuelle du Forum économique mondial dans la station de ski suisse de Davos, où de hauts responsables des États-Unis, de l’Union européenne, de la Chine, du Moyen-Orient et d’ailleurs ont parlé mardi de la lutte contre les conflits et de l’adoption de technologies telles que l’intelligence artificielle.

Zelensky s’efforce de conserver la souveraineté de son pays défense longue et largement dans l’impasse contre la Russie dans l’esprit des dirigeants politiques, tout comme La guerre d’Israël contre le Hamasqui a dépassé le cap des 100 jours cette semaine, a détourné une grande partie de l’attention du monde et suscité des inquiétudes quant à un conflit plus large au Moyen-Orient.

« Il est important que vous soyez à nos côtés, je vous remercie pour votre soutien. Il est très important d’être ici, de stimuler les investissements en Ukraine et de soutenir notre économie », a déclaré Zelensky lors d’une session « PDG pour l’Ukraine » sur invitation uniquement, selon son bureau.

C’est le premier voyage de Zelensky à Davos en tant que président après avoir parlé par vidéo les années précédentes, et – bien qu’entouré d’un important contingent de sécurité – il attire l’attention des médias et d’autres personnes qui tentent de lui soutirer un mot.

Des conversations avec les premiers ministres du Qatar et de Jordanie clôtureront les événements les plus visibles de la journée, avec des discours de Le Premier ministre chinois Li Qiangla présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan entre les deux.

Le Premier ministre du Qatar, Cheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, a déclaré que la concentration sur le attaques contre des navires en mer Rouge par les rebelles Houthis du Yémen – qui ont stimulé frappes de représailles des États-Unis et de la Grande-Bretagne – se « concentrait sur les symptômes et ne traitait pas le véritable problème » de la guerre d’Israël contre le Hamas.

« Nous devrions nous concentrer sur le principal conflit à Gaza. Et dès que le conflit sera désamorcé, je pense que tout le reste sera désamorcé », a-t-il déclaré, ajoutant qu’une solution à deux États était nécessaire pour mettre fin au conflit.

Cheikh Mohammed a également averti qu’une confrontation militaire « ne contiendra pas » les attaques des Houthis.

« Je pense que ce que nous avons actuellement dans la région est une recette pour une escalade partout », a-t-il ajouté.

Li, le Premier ministre chinois, s’est concentré sur la présentation du pays comme un endroit où investir, notant que « nous ouvrons grand notre étreinte ». Il a indiqué que l’économie chinoise aurait connu une croissance d’environ 5,2 % l’année dernière, dépassant l’objectif qu’elle s’était fixé de 5 %.

L’économie chinoise, qui a été pendant des décennies l’un des principaux moteurs de l’expansion mondiale, est en difficulté depuis les restrictions liées au COVID-19, avec un chômage élevé des jeunes et l’implosion d’un marché immobilier surconstruit.

Li a émis une critique voilée des restrictions américaines sur La capacité de la Chine à acheter des puces informatiques avancées utilisé dans tout, des téléphones portables aux machines à laver.

« Les progrès de la technologie devraient être utilisés au profit de toute l’humanité et ne devraient pas être utilisés comme une méthode pour limiter, pour réprimer un autre pays », a déclaré Li.

Von der Leyen a réitéré que l’UE ne voulait pas rompre avec Pékin – l’un de ses partenaires commerciaux les plus importants – mais atténuer les risques d’une trop grande dépendance envers lui, car « nous avons des problèmes en matière d’accès au marché, quand il il s’agit de règles du jeu équitables en matière de sécurité économique.

Elle a souligné la Chine contrôles à l’exportation de métaux utilisé dans les puces informatiques, les cellules solaires et plus encore.

Pour les États-Unis, Sullivan a répondu non lorsque l’Associated Press lui a demandé s’il rencontrerait la délégation chinoise alors qu’il entamait des pourparlers avec Zelensky et le secrétaire d’État américain Antony Blinken.

Zelensky, autrefois réticent à quitter son pays déchiré par la guerre, a récemment parti pour une tournée éclair pour tenter de rallier le soutien à la cause de l’Ukraine contre la Russie au milieu lassitude des donateurs en Occident et les inquiétudes quant au fait que l’ancien président américain Donald Trump – qui se vantait d’avoir de bonnes relations avec le président russe Vladimir Poutine – pourrait revenir à la Maison Blanche l’année prochaine après son mandat. victoire décisive lundi dans les caucus de l’Iowa.

Il espère transformer la grande visibilité de l’événement en une chaire d’intimidation pour présenter Les besoins urgents de l’Ukraineet les alliés feront la queue : des chefs d’entreprise, dont le PDG de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, et des responsables comme von der Leyen ont appris lors de plusieurs rassemblements quel soutien et quels investissements étaient nécessaires pour aider l’Ukraine à se reconstruire.

« Il est temps pour nous, pour les entreprises ukrainiennes et pour les entreprises internationales, de reconstruire (l’) économie ukrainienne », a déclaré Maxim Timchenko, PDG de la société énergétique ukrainienne DTEK, après la séance. « Compter sur nous-mêmes. Construire un avenir pour l’Ukraine.

Dans son discours, von der Leyen a dressé un portrait optimiste de la guerre en Ukraine malgré l’impasse sur le champ de bataille. Elle a déclaré que la Russie avait « perdu la moitié de ses capacités militaires », tandis que l’Ukraine avait regagné la moitié du terrain qu’elle avait initialement perdu au début de l’invasion.

La veille, Zelensky avait fait escale à Berne, la capitale suisse, où la présidente Viola Amherd avait promis que son pays commencerait à travailler avec l’Ukraine pour aider à organiser un « sommet de paix » pour l’Ukraine.

Le thème de la réunion de Davos est « reconstruire la confiance », et cela survient alors que ce sentiment s’effiloche à l’échelle mondiale : les guerres au Moyen-Orient et en Europe divisent de plus en plus le monde en différents camps.

Alors que la situation géopolitique reste sombre, les entreprises semblent plus optimistes, en partie à cause des perspectives qui l’intelligence artificielle peut aider à augmenter la productivité.

L’IA est un sujet majeur à Davos, avec un discours clé du PDG de Microsoft, Satya Nadella, dont l’entreprise a a investi des milliards dans le créateur de ChatGPT OpenAI — parmi les séances du mardi.

Nadella, s’exprimant lors d’un événement de Bloomberg News avant son discours, a indiqué que enjeux entourant le leadership d’OpenAI ont été résolus. La gouvernance et les relations du créateur de ChatGPT avec Microsoft ont été remises en question l’année dernière après le conseil d’administration de la startup. Sam Altman, PDG soudainement licenciéqui était alors rapidement réintégré.

“Je suis à l’aise, je n’ai aucun problème avec aucune structure” du modèle opérationnel d’OpenAI, a déclaré Nadella. « Ce que je souhaite, c’est une bonne gouvernance et une véritable stabilité. »

Les journalistes de l’AP Masha Macpherson et David Keyton ont contribué depuis Davos.