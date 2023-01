À Davos, Zelensky pleure les morts et demande de l’aide

“L’approvisionnement de l’Ukraine en systèmes de défense aérienne doit dépasser les prochaines attaques de missiles de la Russie”, a-t-il déclaré. “L’approvisionnement en chars occidentaux doit dépasser la prochaine invasion de chars russes.”

Le rassemblement annuel des dirigeants mondiaux a lieu à Davos, en Suisse, du 16 au 20 janvier. Message de la Chine : La Chine est revenue sur la scène mondiale lors du Forum économique mondial, envoyant une délégation pour assurer les investisseurs étrangers de sa santé économique après trois ans d’isolement pandémique.

Un nouveau mot à la mode : Tant de troubles mondiaux sont survenus ces derniers mois que le mot « polycrise » est partout à Davos, même dans le rapport annuel de l’organisation.

Aller au nucléaire: Le cinéaste Oliver Stone, qui a l’habitude de piquer l’élite politique, économique et sociale avec des projets controversés, a reçu un accueil chaleureux en Suisse pour un film faisant la promotion de l’énergie nucléaire.

M. Zelensky a pris la parole au cours d’une semaine critique de diplomatie, alors que l’Ukraine fait pression pour des armes plus avancées, notamment des chars et des missiles de défense aérienne. Mardi, les Pays-Bas ont déclaré qu’ils avaient l’intention de suivre l’exemple des États-Unis et de l’Allemagne et d’envoyer un système de missiles Patriot en Ukraine. Le même jour, le général Mark A. Milley, président de l’état-major interarmées américain, s’est entretenu en Pologne avec son homologue ukrainien, leur premier face-à-face depuis l’invasion russe en février dernier.

Mercredi, les ministres de la défense de l’OTAN ont entamé une réunion de deux jours à Bruxelles pour faire le point sur l’aide à l’Ukraine. Vendredi, ils seront à la base aérienne de Ramstein en Allemagne, rejoints par des responsables d’un groupe plus large de pays coordonnant l’aide. Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd J. Austin III, dirigera ces discussions, qui comprendront la question cruciale de l’envoi de chars occidentaux.

Les principaux alliés de Kyiv conviennent que le temps presse pour permettre à l’armée ukrainienne de sortir de l’impasse avec les forces russes le long des lignes de front à l’est et au sud de l’Ukraine. Dans le même temps, les attaques de missiles ont dévasté une grande partie des infrastructures du pays et tué de nombreux civils.

Depuis l’invasion de la Russie il y a près d’un an, M. Zelensky a défendu la cause de son pays devant de nombreux groupes internationaux, dont l’Assemblée générale des Nations Unies, le Congrès, le Parlement européen et le Groupe des 20 nations. Seule l’adresse au Congrès a été faite en personne.