A Davos, un référendum sur le Forum économique mondial

« C’est tellement plus complexe qu’un simple pays entrant dans un autre pays et causant des destructions », a déclaré Dambisa Moyo, économiste et auteur d’origine zambienne. “Bien sûr que c’est horrible. Mais je pense que la question plus large est de savoir si cela va être un conflit sur lequel nous regardons en arrière et pensons que c’était un événement beaucoup plus catalyseur, en termes de division du monde et de démondialisation.

“La meilleure histoire qui soit”

Alors même que la guerre en Ukraine démontre les limites de la vision du monde de Davos, beaucoup croient encore aux mérites d’une économie interconnectée.

“Je crois fondamentalement que la mondialisation, que les gens, les idées, les biens et les services se déplacent de plus en plus vite à travers les frontières, est ce qui vous a permis d’avoir une classe moyenne mondiale au cours des 50 dernières années”, a déclaré M. Bremmer. “C’est la meilleure histoire là-bas.”

Les statistiques montrent qu’à l’échelle mondiale, le nombre de personnes vivant dans l’extrême pauvreté a chuté au cours des dernières décennies, tandis que l’accès à l’électricité, à l’eau potable et à des aliments nutritifs n’a cessé d’augmenter.

« La mondialisation a aidé des millions et des millions de personnes à sortir de la pauvreté », a déclaré M. Schwab. “Peut-être de manière non équilibrée car certains pays en ont profité, d’autres moins.”