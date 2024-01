A Davos, le président israélien qualifie les relations avec l’Arabie saoudite de essentielles pour mettre fin à la guerre à Gaza

DAVOS, Suisse (AP) — La normalisation des liens entre Israël et l’Arabie Saoudite est un élément clé pour mettre fin la guerre avec le Hamas et cela changera la donne pour l’ensemble du Moyen-Orient, a déclaré jeudi le président israélien Isaac Herzog lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos, en Suisse.

« C’est encore délicat, c’est fragile, et cela va prendre du temps, mais je pense que c’est effectivement une opportunité d’avancer dans le monde et la région vers un avenir meilleur“, a déclaré Herzog.

Cela survient quelques jours après que le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan, a déclaré lors d’un panel à Davos que le royaume était d’accord sur le fait que « la paix régionale inclut la paix pour Israël ». Il a déclaré que l’Arabie Saoudite reconnaîtrait « certainement » Israël dans le cadre d’un accord politique plus large.

« Mais cela ne peut se produire que par la paix pour les Palestiniens, par un État palestinien », a-t-il déclaré.

Le secrétaire américain Antony Blinken a également réitéré lors d’un entretien à Davos qu’un la voie vers un État pour les Palestiniens pourrait contribuer à améliorer la sécurité d’Israël et ses relations avec les autres pays de la région.

Cependant, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son gouvernement de droite sont opposés au concept d’une résolution à deux États du conflit israélo-palestinien.

Herzog, dont le rôle cérémonial est censé servir d’unificateur national, a déclaré que le soutien du public en faveur de ce projet est faible parce que les Israéliens traumatisés sont concentrés sur leur propre sécurité après Le déchaînement meurtrier du Hamas le 7 octobre. Il a affiché une photo de Kfar Bibas, le plus jeune Israélien retenu en otage à Gaza, dont le premier anniversaire est jeudi.

« Lorsque les nations se manifestent et parlent d’une « solution à deux États », elles doivent d’abord répondre à une question préliminaire, qui est une question centrale pour les êtres humains : nous offre-t-on une véritable sécurité ? dit Herzog. « Les Israéliens ont perdu confiance dans le processus de paix parce qu’ils voyaient que la terreur était glorifiée par nos voisins. »

Herzog a également souligné les implications mondiales de l’attaque du Hamas contre Israël, qui, selon lui, n’est qu’un des mandataires de « l’empire du mal émanant de Téhéran ».

Au milieu du conflit à Gaza, l’Iran a lancé une action militaire contre ce qu’il a appelé une opération des services de renseignement israéliens en Irak et lancé des attaques au Pakistan et la Syrie. Les rebelles soutenus par l’Iran au Yémen, connus sous le nom de Houthis, ont également transport maritime mondial bouleversé par attaquer des navires en mer Rougedéclenchant frappes de représailles des États-Unis et la Grande-Bretagne.

“La question des Houthis est une priorité numéro un, car elle augmente le coût de la vie de chaque famille de l’univers, une petite tribu de 50 000 personnes, rassemblée avec les armes d’un empire”, a déclaré Herzog.

Mercredi à Davos, le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amirabdollahian a insisté Frappe iranienne en Irakainsi que contre un base militante présumée au Pakistanfont partie du droit de son pays à l’autodéfense et ont accusé Israël de « génocide » dans sa campagne contre le Hamas, qui a tué des milliers de civils palestiniens.

Le Premier ministre irakien Mohammed Shia al-Sudani a également condamné la guerre à Gaza lors d’un entretien à Davos jeudi, affirmant que « la communauté internationale a échoué ».

Mais Soudani a cherché à équilibrer sa position entre les États-Unis et l’Iran, affirmant que l’Irak avait des « intérêts » et des « partenariats stratégiques » avec les deux. Il a également réitéré ses appels au retrait des forces de la coalition dirigée par les États-Unis d’Irak, affirmant que leur présence n’est plus justifiée car le groupe État islamique « n’est plus une menace pour le peuple irakien ».

Les dirigeants irakiens et israéliens étaient les têtes d’affiche du tourbillon d’activités de jeudi à Davos, où se mêlent dirigeants mondiaux, géants du monde des affaires et autres élites.

Le ministre norvégien des Affaires étrangères, Espen Barth Eide, a déclaré à l’Associated Press qu’une solution à deux États entre Israël et les Palestiniens « pourrait sembler lointaine à l’heure actuelle, mais elle pourrait aussi être plus proche que nous ne le pensons ».

“Beaucoup de gens qui faisaient autrefois semblant de parler de cela s’inquiètent aujourd’hui plus qu’à long terme du fait qu’en l’absence d’une telle évolution, nous assisterons à une escalade continue de la violence”, a-t-il déclaré.

La conférence de quatre jours à Davos – qui a été critiquée comme un festival de discussions sur des idées lourdes mais peu de solutions – a abordé un large éventail de sujets, tels que le changement climatique et intelligence artificielleune technologie qui peut offrir à la fois des promesses économiques et des périls.

Sam Altman, PDG du créateur de ChatGPT OpenAI, a fait ses débuts à Davos après troubles du leadership à la fin de l’année dernière. Au cours d’un panel sur la technologie et l’humanité, il a été confronté à des questions douces sur la débâcle de la salle de réunion ainsi qu’à un procès du New York Times pour arrêter OpenAI d’utiliser ses histoires pour former des chatbots IA.

Lors du petit-déjeuner en marge de la réunion de jeudi, l’accent a été mis sur La lutte de l’Ukraine contre la Russiele président polonais Andrzej Duda a appelé à avoirs russes gelés dans les banques occidentales pour être utilisé en Ukraine.

Il a déclaré que 60 milliards de dollars affectés à la reconstruction de l’Ukraine par les États-Unis et 50 milliards d’euros (54 milliards de dollars) par l’Union européenne étaient « cruciaux ».

Le ministre britannique des Affaires étrangères, David Cameron, a exhorté l’UE et les États-Unis à aller de l’avant avec des programmes d’aide au point mort et que les alliés se souviennent qu’ensemble, leurs économies sont 25 fois plus grandes que celles de la Russie.

“Tout ce que nous avons à faire, c’est de montrer notre force économique, de la rendre payante, et nous serons en mesure d’aider l’Ukraine à mener à bien cette affaire”, a déclaré Cameron. a rencontré le ministre iranien des Affaires étrangères à Davos.

L’époux du vice-président américain Kamala Harris, Doug Emhoff, je jetais un avion Jeudi pour discuter de la lutte contre l’antisémitisme, l’islamophobie et d’autres formes de haine.

___

Lidman a rapporté de Tel Aviv. Les journalistes de l’AP Qassim Abdul-Zahra à Bagdad et Masha Macpherson et David Keyton à Davos y ont contribué.