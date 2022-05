À Davos, débat climatique sur le rôle du pétrole dans le “passage au vert”

DAVOS, Suisse –

Alors que les responsables gouvernementaux, les chefs d’entreprise et d’autres élites du Forum économique mondial s’interrogent sur la manière de faire face au changement climatique et à ses effets dévastateurs, une question centrale se pose : dans quelle mesure les sociétés pétrolières et gazières peuvent-elles participer à une transition vers des carburants à faible émission de carbone ? ?

À d’autres époques, la question aurait pu être académique, le genre de chose que les critiques du forum, qui se déroule dans un village de ski tony dans les Alpes suisses, diraient n’avait aucun rapport avec le monde réel. Mais aujourd’hui, la question est à la fois pratique et urgente, car l’invasion de l’Ukraine par la Russie a contraint de nombreux pays qui dépendaient du pétrole et du gaz russes à modifier rapidement leurs approvisionnements énergétiques.

Le débat survient alors que les exemples d’impacts du changement climatique se multiplient, notamment les récentes vagues de chaleur en Asie du Sud-Est et les inondations dans certaines parties de l’Amérique du Sud. Pendant ce temps, les meilleurs climatologues du monde ont averti à plusieurs reprises que l’augmentation des investissements dans les combustibles fossiles compromettait les chances de maintenir le réchauffement pour limiter le réchauffement à 1,5 C (2,7 F), et ainsi éviter des effets encore plus dévastateurs.

“Nous ne devrions pas permettre qu’un faux récit soit créé selon lequel ce qui s’est passé en Ukraine élimine d’une manière ou d’une autre la nécessité d’aller de l’avant et de faire face à la crise climatique”, a déclaré mardi l’envoyé américain pour le climat John Kerry, lors d’un panel sur la transition énergétique.

Kerry a ajouté qu’il était possible à la fois de répondre au besoin accru d’énergie à partir de combustibles fossiles à court terme, en particulier en Europe, et de maintenir le cap pour réduire les émissions au cours des prochaines années.

Pendant ce temps, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a avancé un argument différent pour passer d’urgence aux énergies renouvelables : elle a averti que le bloc des 27 nations devrait éviter de devenir dépendant de pays indignes de confiance, comme il l’a fait avec les combustibles fossiles de la Russie, alors qu’il se dirige vers une économie plus verte. économie.

Elle a déclaré que les “économies du futur” ne reposeront plus sur le pétrole et le charbon, mais que les transitions verte et numérique reposeront sur d’autres matériaux comme le lithium, le silicium métal ou les aimants permanents aux terres rares qui sont nécessaires pour les batteries, les puces, les véhicules électriques ou le vent. turbines.

“Pour beaucoup d’entre eux, nous nous appuyons sur une poignée de producteurs dans le monde. Il faut donc éviter de tomber dans le même piège qu’avec le pétrole et le gaz. Il ne faut pas remplacer les anciennes dépendances par de nouvelles.”

Von der Leyen a ajouté que la guerre en Ukraine a renforcé la détermination de l’Europe à se débarrasser rapidement des combustibles fossiles russes. Les pays de l’UE ont approuvé un embargo sur les importations de charbon en provenance de Russie, mais les pays membres n’ont pas encore trouvé d’accord sur les sanctions contre le pétrole et le gaz russes.

Les participants à Davos cette semaine discuteront de plusieurs autres questions hautement prioritaires, comme la guerre russo-ukrainienne, la menace d’une augmentation de la faim dans le monde, les inégalités et les crises sanitaires persistantes.

Cela inclut le refoulement de la Turquie vers la Finlande et la Suède qui demandent leur adhésion à l’OTAN. Le ministre finlandais des Affaires étrangères, Pekka Haavisto, a déclaré à Davos qu’une délégation de son pays et de la Suède se rendrait mercredi dans la capitale turque pour des entretiens.

Haavisto et le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, ont déclaré dans des commentaires séparés lors de la réunion qu’ils pensaient pouvoir surmonter les inquiétudes de la Turquie concernant ce qu’elle considère comme le soutien de la Finlande et de la Suède à des groupes qu’elle considère comme des terroristes.

“Nous devons faire ce que nous faisons toujours à l’OTAN, c’est-à-dire s’asseoir et répondre aux préoccupations lorsque des alliés expriment des préoccupations”, a déclaré Stoltenberg.

Mais même dans les discussions sur ces questions, le changement climatique était souvent présent, tout comme la tension sur le rôle que les sociétés pétrolières et gazières pourraient jouer dans une transition vers l’énergie verte.

Lundi et de nouveau mardi, le chef de l’Agence internationale de l’énergie, Fatih Birol, a déclaré que les besoins énergétiques urgents du moment ne devaient pas devenir une excuse pour investir à long terme dans l’exploration et l’extraction de combustibles fossiles, qui ont atteint un pic ces derniers temps. mois.

Au lieu de cela, Birol a fait valoir qu’il fallait mettre l’accent sur un passage rapide aux énergies renouvelables, une augmentation du nucléaire dans la mesure du possible, l’arrêt des fuites de méthane, l’un des gaz à effet de serre les plus puissants, et la réduction de la consommation personnelle, comme baisser le thermostat de quelques degrés.

“Certaines personnes peuvent utiliser l’invasion de l’Ukraine comme excuse pour investir dans les combustibles fossiles. Cela fermera à jamais la porte pour atteindre nos objectifs climatiques” afin de réduire les émissions qui réchauffent la planète, a-t-il déclaré.

Vicki Hollub, PDG d’Occidental Petroleum, une grande compagnie pétrolière, a rétorqué que les industries pétrolières et gazières avaient un rôle central à jouer dans la transition vers les énergies renouvelables.

Au lieu de parler de s’éloigner des combustibles fossiles, Hollub a déclaré que l’accent devrait être mis sur la fabrication de combustibles fossiles plus propres en réduisant les émissions. Elle a déclaré qu’Occidental avait investi massivement dans l’énergie éolienne et solaire et prévoyait de construire la plus grande installation de capture directe d’air au monde dans le bassin permien. La capture directe de l’air est un processus qui extrait le dioxyde de carbone de l’air et l’enfouit profondément dans le sol.

“Les États-Unis peuvent fournir d’amples ressources au reste du monde. Cependant, il devient de plus en plus difficile de le faire en raison du fait que nous avons beaucoup de vents contraires”, a-t-elle déclaré lundi. “L’une est la conviction que nous pouvons mettre fin à l’utilisation du pétrole et du gaz le plus tôt possible.”

Joe Manchin, un sénateur américain de Virginie-Occidentale qui s’est opposé à un projet de loi majeur sur le changement climatique proposé par le président Joe Biden, a déclaré lundi que les combustibles fossiles étaient essentiels pour assurer la sécurité énergétique, et que l’Amérique avait les ressources pour aider à assurer cette sécurité pour le monde.

“Nous ne pouvons pas le faire en abandonnant l’industrie des combustibles fossiles”, a déclaré Manchin, un démocrate, ajoutant qu’aucune transition ne pourrait avoir lieu tant que les alternatives ne seraient pas pleinement en place.

De nombreux experts en énergie affirment que des alternatives viables sont déjà en place. Par exemple, le coût de l’éolien et du solaire a considérablement baissé au cours des dernières décennies, tandis que l’efficacité des deux a considérablement augmenté. Dans le même temps, d’autres technologies plus naissantes sont prometteuses mais nécessitent des investissements massifs pour se développer.



Les journalistes d’Associated Press Kelvin Chan et Jamey Keaten à Davos et Dana Beltaji à Londres et Samuel Petrequin à Bruxelles ont contribué à ce rapport



La couverture climatique et environnementale de l’Associated Press reçoit le soutien de plusieurs fondations privées. En savoir plus sur l’initiative climatique d’AP ici. L’AP est seul responsable de tout le contenu