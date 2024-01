À Davos, Blinken qualifie la voie vers un État palestinien de nécessité pour la sécurité israélienne

DAVOS, Suisse (AP) — Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a réitéré la nécessité d’une « voie vers un État palestinien » lors d’un discours mercredi lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial dans la station de ski suisse de Davos, il a déclaré qu’Israël n’obtiendrait pas « une véritable sécurité sans cela ».

Si Israël peut être amené dans le le pli du Moyen-Orient, a déclaré Blinken, la région s’unirait pour isoler l’Iran, qu’il a qualifié de « plus grande préoccupation en termes de sécurité », ainsi que ses mandataires. Ceux-ci incluent Les rebelles Houthis du Yémen qui ont été attaquer des navires commerciaux en mer Rouge.

« Le problème est d’aller d’ici à là, et bien sûr, cela nécessite des décisions très difficiles et stimulantes. Cela nécessite un état d’esprit ouvert à cette perspective », a déclaré Blinken.

Il a déclaré que ce qui est différent maintenant, c’est la mentalité des dirigeants du monde arabe et musulman quant à l’intégration d’Israël dans la région et qu’il ressent « une urgence farouche » parce que « nous sommes au milieu de ce qui est une tragédie humaine à bien des égards. le Moyen-Orient en ce moment – ​​pour le Israéliens et Palestiniens ressemblent.”

Ses commentaires interviennent alors qu’un responsable iranien clé se trouve dans les mêmes couloirs que l’événement fastueux dans les neiges alpines de Davos : le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amirabdollahian, a averti que les combats pourraient s’intensifier dans la région si Israël ne mettait pas fin à sa campagne.

“Aujourd’hui, nous assistons à un génocide à Gaza et en Cisjordanie, cela signifie que la guerre est en cours et qu’il y a donc une possibilité d’extension”, a-t-il déclaré lors d’un discours.

Il a également reconnu une frappe de missile mardi sur le Pakistan – le qualifiant de partie de la lutte contre le « terrorisme » – a déclaré que l’Iran avait ciblé cette semaine des sites israéliens en Irak. Ces mesures menaçaient de déclencher davantage de violences au Moyen-Orient.

Le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan, a déclaré mardi lors d’un panel à Davos que son pays était d’accord sur le fait que « la paix régionale inclut la paix pour Israël » et a répondu « certainement » lorsqu’on lui a demandé si l’Arabie saoudite reconnaîtrait Israël dans le cadre d’un accord politique plus large.

« Mais cela ne peut se produire que par la paix pour les Palestiniens, par un État palestinien », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dirige un gouvernement de droite opposé à la création d’un État palestinienet Netanyahu lui-même a récemment déclaré que ses actions au fil des années avaient empêché la formation d’un tel État.

Blinken a déclaré que les Israéliens devraient décider de leur leadership et de leur direction, affirmant que c’était à eux de décider si le pays pouvait « saisir l’opportunité que nous pensons être là ». Il a qualifié cela de « point d’inflexion » pour le Moyen-Orient qui nécessite des décisions difficiles.

Les dirigeants de la France, de l’Argentine et de l’Espagne prononceront également des discours lors de la deuxième journée chargée du rassemblement de l’élite, où les chefs d’État se mêleront aux dirigeants d’entreprises, aux activistes et bien plus encore.

A Davos, on s’attaque à d’autres sujets d’actualité importants, comme intelligence artificielle et changement climatique. Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, s’exprimant lors de l’événement, n’a cessé d’appeler le monde à prendre des mesures plus unies contre le réchauffement climatique.

« Laissez-moi être très clair : l’élimination progressive des combustibles fossiles est essentielle et inévitable », a déclaré Guterres dans un discours.

Il a cité les découvertes récentes des scientifiques selon lesquelles l’année dernière a été la plus chaude jamais enregistrée et a averti que « les sécheresses, les tempêtes, les incendies et les inondations frappent les pays et les communautés ».

Pour lutter contre ces effets, le président colombien Gustavo Petro a appelé à un « pacte américain » entre les continents voisins sur le développement de sources d’énergie propres.

« Il y a deux voies à suivre », a déclaré le premier dirigeant de gauche colombien lors d’un panel sur l’Amérique latine. « Nous continuons à nous diviser entre un Nord qui pollue de plus en plus… et un Sud qui ne parvient pas à développer son potentiel… (ou) il existe une autre voie basée sur un rapprochement à la recherche d’objectifs communs. »

Un autre dirigeant sud-américain, nouveau président argentin Javier Mileia fait face à une foule de journalistes qui l’ont suivi à son arrivée au centre de conférence de Davos et se sont dirigés vers une salle de réunion adjacente.

Parallèlement, le pape François a exhorté les chefs d’entreprise présents à Davos à « se laisser de plus en plus guider non seulement par la recherche d’un profit équitable, mais également par des normes éthiques élevées », car les gouvernements nationaux ne peuvent pas réguler l’économie mondiale pour le bien commun.

Le pape a envoyé une lettre aux organisateurs de Davos affirmant que les guerres dans le monde montrent la nécessité de s’attaquer à ce qu’il appelle les causes profondes des conflits : les injustices économiques, la faim et l’exploitation des ressources naturelles.

Blinken, après des réunions lundi avec Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et d’autres, a été interrogé lors d’une conversation avec le chroniqueur du New York Times, Tom Friedman, si la vie des Juifs compte plus que celle des Palestiniens. Il a répondu : « Non, point final. »

« Ce que nous voyons chaque jour à Gaza est déchirant », a-t-il déclaré.

Pour atténuer ces souffrances, les États-Unis s’efforcent d’apporter davantage d’aide humanitaire aux Palestiniens, de minimiser les pertes civiles et de faire comprendre à Israël sa responsabilité de veiller à ce que ce soit le cas, a déclaré Blinken.

L’Afrique du Sud a officiellement accusé Israël d’avoir commis un génocide contre les Palestiniens et a plaidé auprès du plus haut tribunal de l’ONU pour qu’il ordonne l’arrêt immédiat des opérations militaires israéliennes à Gaza.

Israël a répondu en qualifiant sa guerre de légitime défense de son peuple et en affirmant que le Hamas est coupable de génocide, en se concentrant sur l’attaque du groupe militant du 7 octobre qui a déclenché la guerre.

Le Hamas et d’autres militants ont tué quelque 1 200 personnes, pour la plupart des civils, et en ont capturé environ 250. Au milieu d’un barrage de bombardements et de combats intenses, plus de 24 000 Palestiniens ont été tués depuis le début de la guerre. Ministère de la Santé de Gaza dit.

La France, aux côtés du Qatar, a aidé à négocier un accord pour expédier des médicaments à Gaza pour des dizaines d’otages détenus par le Hamas. La cargaison devrait arriver mercredi, le jour même du discours du dirigeant français Emmanuel Macron à Davos.

Le Premier ministre espagnol récemment reconduit Pedro Sanchez et Milei – le président argentin autoproclamé « anarcho-capitaliste » – monteront également sur le podium.

L’écrivain AP Courtney Bonnell à Londres et Amir Vahdat à Téhéran, en Iran, ont contribué.