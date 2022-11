À court d’eau douce, l’Afrique du Nord se tourne vers le dessalement pour la sécurité de l’eau

Les bas niveaux d’eau révèlent des rives sèches et croustillantes du Nil. Alors que l’un des plus longs fleuves du monde est menacé à la fois par la surexploitation et le changement climatique, la sécurité de l’eau des millions de personnes qui en dépendent pour un usage quotidien au Soudan et en Égypte l’est également.

En tant que pays hôte de la conférence sur le climat COP27, l’Égypte a placé la sécurité de l’eau au premier plan. Lundi c’était “journée de l’eau” au sommet, et le dessalement était un sujet brûlant.

Le dessalement, un moyen coûteux et énergivore de transformer l’eau de mer en source potable, est l’une des pierres angulaires de la réponse du pays – et de la région – à la pénurie d’eau.

L’Égypte cherche à augmenter sa capacité de dessalement, dans le but de quadrupler la sortie en construisant 17 nouvelles usines de dessalement au cours des cinq prochaines années. L’intégralité du centre de conférence de Charm el-Cheikh est gérée avec de l’eau filtrée à l’aide de la technologie de dessalement.

Bien que la technologie de dessalement soit si énergivore, les experts préviennent que dans de nombreux cas, son utilisation pourrait contribuer davantage au changement climatique en augmentant les émissions. En 2016, par exemple, le dessalement représentait 3 % de l’approvisionnement en eau du Moyen-Orient, mais 5 % de sa consommation totale d’énergie, selon un rapport du Agence internationale de l’énergie.

Cependant, les plans de l’Égypte pour l’expansion du dessalement devraient, à ce jour, fonctionner entièrement à l’énergie solaire.

« Le dessalement est un processus très gourmand en énergie. Quarante pour cent du coût est l’électricité », a déclaré Ayman Soliman, PDG du Sovereign Fund of Egypt, un fonds souverain créé en 2018 par le gouvernement égyptien pour gérer les investissements privés dans le pays. .

“La genèse de l’idée était : comment contrôlez-vous les coûts ? C’était une direction naturelle vers les énergies renouvelables, car les énergies renouvelables sont devenues si courantes, si compétitives, que les énergies renouvelables sont désormais une source d’énergie plus compétitive pour le dessalement. “

Un homme marche près d’un bateau amarré au bord du Nil dans l’État du Nord du Soudan, près des îles Kassinger, le 28 octobre 2022. Le changement climatique, la pollution et l’exploitation exercent une pression insoutenable sur le deuxième plus long fleuve du monde, sur lequel des millions de personnes des Africains dépendent. (Ashraf Shazly/AFP/Getty Images)

“Ce n’est pas quelque chose pour lequel vous devriez avoir un prix”

L’Égypte n’est pas le seul pays d’Afrique du Nord à s’orienter vers le dessalement pour sécuriser son approvisionnement en eau. Le ministre marocain de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka, s’est exprimé lundi et a déclaré que selon ses estimations, le pays perdra un tiers de son approvisionnement en eau d’ici 2050.

“Le Maroc lutte contre un stress hydrologique très important. Au cours de ces cinq dernières années, nous avons connu un épisode de sécheresse sévère. Cette année a été la (pire) sécheresse depuis plus de 40 ans”, a déclaré Baraka.

REGARDER | La hausse des objectifs de température inquiète à la COP27 :

Les inquiétudes grandissent à la COP27 concernant l’objectif d’augmentation de la température mondiale L’objectif de la conférence sur le climat COP27 est de limiter l’augmentation de la température moyenne mondiale à 1,5 °C. Alors que l’atteinte de cet objectif semble de plus en plus improbable, les représentants hésitent à dire qu’il est mort.

Baraka a expliqué que le Maroc a utilisé des barrages pour contrôler ses cours d’eau. Ils ont plus de 150 barrages en service dans le pays pour essayer de conserver l’approvisionnement en eau. “Mais ce n’est pas assez”, a-t-il dit.

Un certain dessalement est déjà à l’œuvre dans la ville côtière de Casablanca, avec six nouvelles stations qui devraient ouvrir en 2023, a-t-il déclaré. D’ici 2030, un milliard de mètres cubes d’eau seront dessalés au Maroc, a déclaré Baraka.

“Lorsque vous avez affaire à de l’eau, c’est une denrée très sensible, c’est un ingrédient essentiel à la vie. Ce n’est pas quelque chose sur lequel vous devriez avoir un prix”, a déclaré Soliman de l’Egypte.

Le problème est que l’eau, en tant que nécessité, ne profite pas aux investissements privés car elle est sous-évaluée, a expliqué Soliman, en particulier en raison de son importance pour la survie.

“L’eau a un coût mais pas un prix”, a-t-il dit.

Le dessalement gagne du terrain dans le monde

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) fait partie des institutions qui ont contribué à payer la facture des projets de dessalement. Une partie des réglementations établies pour les projets à approuver est qu’ils utilisent des énergies renouvelables, selon Sue Barrett, responsable des infrastructures de la banque pour la Turquie, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Le plan d’expansion de l’Égypte repose également sur le fonds souverain qui subventionne la construction d’entreprises privées. Le coût en capital estimé du dessalement de l’eau est d’environ 1 000 $ US par mètre cube, et Reuters a précédemment rapporté le fonds prévoit de baisser ce prix de 20 à 25 %.

Cela a adouci l’accord pour attirer les investisseurs, a déclaré Soliman, les appels d’offres ouverts attirant beaucoup d’attention. Soliman a déclaré lundi que le pays recherchait également des investisseurs dans des projets d’hydrogène vert et que ces investissements devront s’accompagner d’une capacité de dessalement suffisante pour être autonome.

Le gouverneur Gavin Newsom, au centre, s’entretient avec des journalistes lors d’une conférence de presse sur le chantier de construction d’une usine de dessalement d’eau à Antioche, en Californie, le 11 août 2022. (Godofredo A. Vásquez/The Associated Press)

Les nations africaines sont loin d’être les seuls pays à se tourner vers la technologie de dessalement pour s’adapter au changement climatique. La Californie a rejeté un projet de 1,4 milliard de dollars en mai, pour changer de tact et approuver un petit projet le mois dernier tandis que l’État américain est au milieu d’une sécheresse historique. L’Arabie saoudite et Israël dépendent également fortement du dessalement et ont beaucoup investi dans la technologie au cours de la dernière décennie.

Mais à mesure que le dessalement devient plus populaire, l’élimination de la saumure deviendra un problème environnemental en soi, ainsi que des considérations sur la façon dont il perturbe la vie marine. Une étude a trouvé que suffisamment de saumure était actuellement rejetée pour couvrir l’État de Floride de 30 centimètres de saumure par an. Il peut soit être renvoyé à la mer, soit enterré, soit épandu sur terre.

La Programme des Nations Unies pour l’environnement avertit que pour chaque litre d’eau potable produit par dessalement, 1,5 fois cette quantité d’eau est polluée par le chlore et le cuivre à cause du rejet.

“Alors que le passage à des sources d’énergie à faible émission de carbone pour alimenter les usines de dessalement peut aider à réduire les émissions de dioxyde de carbone, le rejet de saumure toxique des usines de dessalement dans l’océan est un problème plus difficile”, note l’agence.