Dans l’espoir de capitaliser sur une augmentation de la demande de livraisons à domicile, une entreprise technologique de Singapour a déployé une paire de robots pour amener les résidents à faire leurs courses dans une partie de la ville-État. Développés par OTSAW Digital et tous deux nommés «Camello», les services des robots ont été proposés à 700 foyers lors d’un essai d’un an. Les utilisateurs peuvent réserver des créneaux de livraison pour leur lait et leurs œufs, et une application les avertit lorsque le robot est sur le point d’atteindre un point de ramassage – généralement le hall d’un immeuble. Les robots, équipés de capteurs 3D, d’une caméra et de deux compartiments capables chacun de transporter jusqu’à 20 kg (44 lb) de nourriture ou de colis commandés en ligne, effectuent quatre ou cinq livraisons par jour en semaine et sont sur appel pendant une demi-journée. le samedi.

Ils utilisent la lumière ultraviolette pour se désinfecter après chaque voyage, a déclaré le directeur général d’OTSAW Digital, Ling Ting Ming.

«Surtout pendant cette période pandémique, tout le monde regarde le sans contact, sans humain», a-t-il déclaré à Reuters.

Pour le moment, le personnel accompagne les robots dans leurs tournées pour s’assurer qu’aucun problème ne survient.

Tashfique Haider, un étudiant de 25 ans qui a essayé le service, a déclaré qu’il pourrait être particulièrement utile pour les personnes âgées afin qu’elles n’aient pas à transporter des marchandises chez elles. Mais un passant craignait que la technologie ne pose trop de problèmes pour certains. «Les clients plus jeunes aimeront. Je ne pense pas qu’ils (la génération plus âgée) le feront, car ce sont des gadgets que les jeunes aiment », a déclaré Xue Ya Xin, une femme au foyer de 36 ans.

Singapour a développé un robot qui effectue des prélèvements nasaux pour diagnostiquer le COVID-19, dans le but de réduire le risque d’exposition des travailleurs de la santé au coronavirus mortel. Des cliniciens du National Cancer Center Singapore (NCCS) et du Singapore General Hospital (SGH) se sont associés à Biobot Surgical, une entreprise spécialisée dans la technologie de robotique médicale, pour développer le SwabBot.

Des pays du monde entier ont également essayé d’utiliser la robotique pour garantir des transactions sans contact dans la mesure du possible. Récemment, dans le cadre de l’équipement d’infrastructure Covid-19, des robots seront utilisés pour fournir des médicaments et des services essentiels aux patients Covid-19 dans un hôpital de l’Assam, ont annoncé des responsables. Conçu par Yantrabot Technologies Pvt Limited, basé à Guwahati, avec des véhicules robotiques télécommandables, le robot fournira de la nourriture, des médicaments et d’autres services essentiels aux patients Covid-19 et aux patients souffrant de maladies extrêmement contagieuses dans les installations de quarantaine.

