À côté de la cabane dans les arbres / Bureau de Rosha

© Mohammad Hassan Ettefagh

+ 12





Zone Zone de ce projet d’architecture Zone:

102 m²



Année Année d’achèvement de ce projet d’architecture Année:



2023



Photographies



Architecte principal :



Parastoo Roushenas



© Mohammad Hassan Ettefagh

Description textuelle fournie par les architectes. Le projet de villa à côté de l’arbre a été proposé sur une surface limitée de 300 mètres carrés. En raison de contraintes budgétaires, la surface totale du bâtiment a été limitée à 100 mètres carrés et conçue sur deux niveaux. Cela comprenait un parking et des chambres à l’étage supérieur, et un salon, une cuisine et une petite piscine au niveau inférieur. En plus de ces considérations, le site présentait de multiples restrictions, nécessitant un examen de chacune d’entre elles et la recherche d’une solution adaptée et coordonnée pour y faire face.

© Mohammad Hassan Ettefagh

Diagramme 02

© Mohammad Hassan Ettefagh

Le terrain avait une forme triangulaire, ce qui, en raison de la présence d’un sommet à angle étroit et du manque d’accès depuis l’axe de la rue dans cette partie du terrain, rendait impossible l’implantation de la villa à cet endroit. Par conséquent, la partie terminale du terrain a été choisie comme zone de conception. Le facteur le plus influent dans le processus de conception a été la présence d’un arbre ancien à l’extrémité du terrain. Cet arbre d’environ 80 ans est devenu l’élément principal qui a façonné la forme comme si la villa essayait de s’établir à proximité de cet arbre en tournant autour de lui.

© Mohammad Hassan Ettefagh

Plan – Rez-de-chaussée

Diagramme 01

© Mohammad Hassan Ettefagh

La différence d’élévation d’environ 2 mètres entre l’axe de la rue et le site a conduit à la création de différents espaces dans la conception de la villa. Par exemple, la différence d’élévation entre l’entrée (parking) et le niveau inférieur a été prise en compte pour fournir une hauteur adéquate pour placer la piscine. Le toit de la zone de séjour a été utilisé comme un jardin sur le toit, offrant un accès approprié aux utilisateurs pour augmenter la surface et améliorer la fonctionnalité de l’espace extérieur tout en profitant de diverses lignes de vue sur le site.

© Mohammad Hassan Ettefagh

Diagramme 03

La chambre a été placée au premier étage et pour assurer la lumière naturelle, un retrait a été réalisé dans cette zone. L’espace créé au niveau inférieur a été utilisé comme espace ouvert et terrasse qui interagit avec la cuisine. Enfin, l’accès a été réalisé depuis l’intérieur de la piscine vers l’espace extérieur et vice versa, établissant une connexion plus forte entre le volume et l’espace environnant.