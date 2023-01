À Corey Kluber, les Red Sox sont des lanceurs de grève, sinon plus

Jordan Shusterman Analyste FOX Sports MLB

Appeler la fin de la saison 2022 de Corey Kluber sans cérémonie serait le dire doucement.

Alors que les Guardians et les Rays échangeaient des zéros en profondeur dans les manches supplémentaires du deuxième match de leur série de jokers AL, les deux releveurs s’épuisaient. Prévu à l’origine comme un candidat solide pour commencer le match 3, Kluber a été poussé à l’action lors de la 13e manche du match 2, entrant en relève pour la première fois depuis 2013. Il a bloqué un coureur au 13e et s’est assis le 2-3-4 de Cleveland. frappeurs dans l’ordre dans le 14e.

Puis, pour commencer le 15, Kluber a accroché un curseur 1-0 au voltigeur recrue des Guardians Oscar Gonzalez:

Jeu terminé. Assaisonner. Les mêmes fans de Cleveland qui l’avaient applaudi avec tant d’amour à son apogée devenaient fous de sa chute. Ce n’était rien de personnel, bien sûr – simplement un scénario cruel et inhabituel dans lequel leur équipe avançait aux dépens de leur ancien héros. Le baseball le fera parfois.

Moins de trois mois après avoir quitté le monticule du Progressive Field dans la défaite, Kluber a signé un contrat d’un an de 10 millions de dollars avec les Red Sox. Cela a beaucoup de sens pour une équipe de Boston cherchant à renforcer sa rotation, une équipe qui avait un intérêt significatif pour le droitier vétéran au cours des deux dernières intersaisons. C’est aussi un joli point d’atterrissage pour Kluber, qui a a élevé sa famille dans la ville voisine de Winchester depuis 2016 . Alors qu’il approche de la fin de la trentaine, à quoi les fans des Red Sox peuvent-ils s’attendre de la part du droitier accompli ?

De 2014 à 2018, un seul lanceur (Max Scherzer) a effectué plus de départs en saison régulière que les 160 de Kluber. De 2019 à 2021, 184 lanceurs ont effectué plus de départs en saison régulière que les 24 de Kluber. l’année dernière avec Cleveland en 2019, puis des problèmes d’épaule l’ont limité à une seule sortie avec le Texas en 2020 et 16 départs avec les Yankees en 2021.

C’est cette tendance troublante qui a incité les Rays à accorder à Kluber un contrat aussi riche en incitations entrant en 2022 – un pacte d’un an de 8 millions de dollars avec jusqu’à 5 millions de dollars d’incitations basées sur plusieurs seuils de début de jeux, démontrant une forte croyance en Kluber. talent, s’il était capable de rester sur le terrain.

Kluber a répondu en conséquence, effectuant 31 départs et ne passant pas une journée sur l’IL. Son année 2022 en pleine santé a été un rappel rafraîchissant du cheval de trait durable qu’il était autrefois, car nous pouvions à nouveau compter sur le fait de voir Kluber prendre le monticule tous les cinq jours. Cependant, un retour à la durabilité ne s’est pas exactement accompagné d’un retour à la domination. Sa MPM de 4,34 était inférieure de 16% à la moyenne de la ligue ajustée au parc, et il a retiré 7,6 frappeurs en neuf manches, un creux en carrière et bien loin de la marque de 11,7 de son sommet de 2017. Bien qu’il n’ait jamais été un lance-flammes à part entière et que sa vitesse moyenne de balle rapide ait commencé à décliner avant même les blessures, son appareil de chauffage se situe maintenant à environ 89 mph, le troisième plus lent parmi les lanceurs partants qualifiés .

Le Kluber que nous voyons maintenant – celui qui a eu 37 ans en avril – est considérablement différent de celui qui a établi sa résidence au sommet des bulletins de vote d’AL Cy Young à son apogée. L’histoire surhumaine de Justin Verlander qui a poussé la chaleur des années 90 dans ses années quadragénaires a obscurci notre perception de ce qui est une transition beaucoup plus normale pour des lanceurs comme Kluber à mesure qu’ils vieillissent. Aussi amusant que cela puisse paraître de voir des joueurs comme Verlander continuer à dominer avec le même type d’arsenal qu’il avait dans la vingtaine, il peut également être fascinant de voir les Klubers, Johnny Cuetos, Zack Greinkes ou Adam Wainwrights de la ligue trouver un nouvelle façon de sortir les pâtes.

Les totaux de retraits au bâton ne reviendront peut-être jamais là où ils étaient pour Kluber, mais la partie la plus encourageante de son 2022 a été la redécouverte de sa capacité d’élite à éviter les passes gratuites. Bien qu’il ait montré des éclairs d’excellence au cours de son année abrégée en blessures avec les Yankees en 2021 – y compris un sans coup sûr, bien sûr – son commandement ressemblait à peine à celui d’un lanceur qui avait mené la ligue en marches par neuf manches (BB / 9 ) en 2017-2018. En 2022, cependant, Kluber à nouveau a affiché un record de la ligue – et meilleur en carrière — 3% de taux de marche, avec seulement 21 bases sur balles autorisées sur 164 manches. Ce chiffre devient encore plus impressionnant lorsque vous réalisez que Kluber a marché quatre frappeurs lors de son premier départ de l’année le 10 avril, mais n’en a plus jamais marché plus de deux (ce qu’il n’a fait que deux fois) dans l’un de ses 30 départs pour le reste de la saison.

En plus de limiter les bases libres, Kluber a également incité les frappeurs adverses à balancer à un sommet en carrière de 38,8% des lancers qu’il a lancés hors de la zone de frappe, qui était également troisième meilleur parmi les débutants derrière le spécialiste des séparateurs Kevin Gausman et le All-Star Tyler Anderson. Les 29,7% de Kluber ont appelé la grève plus le pourcentage d’odeur (CSW%) étaient à égalité avec Kyle Wright pour le 12e parmi les lanceurs partants qualifiés une bien meilleure note que ce à quoi on pourrait s’attendre si vous regardiez simplement les retraits au bâton et l’ERA.

Les retraits au bâton seront toujours plus sexy, mais cette nouvelle version de Kluber brosse le portrait d’un lanceur professionnel dans tous les sens, développant constamment de nouvelles séquences astucieuses pour garder les frappeurs décalés. Ses trucs bruts limités pourraient être touchés beaucoup plus durement et plus souvent qu’auparavant, mais cela ne signifie pas que Kluber ne peut toujours pas offrir des départs de qualité avec régularité.

Il n’offre peut-être pas le même avantage que certains autres partants d’agents libres qui étaient disponibles, mais Kluber offre un degré de certitude dont cette rotation des Red Sox a désespérément besoin. Avec 69 départs combinés entre Michael Wacha, Rich Hill et Nathan Eovaldi à la porte via une agence libre, le seul partant de retour avec une charge de travail importante en 2022 est Nick Pivetta. Avant Kluber, Boston se préparait à compter sur Chris Sale et James Paxton, qui ont combiné pendant 70 manches lancées au cours du passé. trois saisonssans parler des bras plus jeunes comme Garrett Whitlock et Brayan Bello, qui n’ont pas passé une saison complète dans la ligue en rotation.

Comme le rôle du lanceur de départ dans la MLB a évolué rapidement au cours de la dernière décennie, ce ne sont pas seulement les totaux des manches qui ont considérablement diminué en raison de la réticence des équipes à laisser les lanceurs de départ aller plus loin dans les matchs. Les starters sont également devenus beaucoup moins durables au cours d’une saison complète, sans parler de chaque départ individuel. Tout comme le démarreur de 200 manches est devenu de plus en plus rare – seuls huit lanceurs ont atteint le seuil en 2022 – un lanceur effectuant plus de 30 départs est également beaucoup plus difficile à trouver. Seuls 43 lanceurs différents ont effectué au moins 30 départs en 2022, en légère hausse par rapport à 41 en 2021, ce qui était la note la plus basse en une saison de 162 matchs depuis 1967.

Kluber, même après trois saisons consécutives criblées de blessures, était l’un des 43 à avoir fait plus de 30 départs en 2022. Au cours des dernières années, les équipes ciblant Kluber semblaient poursuivre le potentiel “et si” de sa redécouverte du Cy Jeune version de lui-même. En signant Kluber entrant en 2023, les Red Sox semblent plutôt opter pour un profil différent – ​​celui de la durabilité et de la fiabilité, ce que de nombreuses équipes recherchent de nos jours, mais surtout avec la composition du personnel de lanceurs de Boston. S’il peut à nouveau offrir plus de 30 départs, il aura plus que probablement rempli le rôle de bourreau de travail dans lequel les Red Sox l’envisagent probablement. Et si la forme d’as de Kluber refait surface pendant un certain temps au cours de sa saison de 37 ans, cela être de la sauce.

