À contre-courant : l’Inde interdit les manifestations de soutien aux Palestiniens

L’Inde a longtemps marché sur la corde raide entre les belligérants, avec des liens historiquement étroits avec les deux. Alors que l’Inde a fermement condamné l’attaque du 7 octobre perpétrée par le groupe militant Hamas et exprimé sa solidarité avec Israël, elle a exhorté à ce que le droit international humanitaire soit respecté à Gaza dans un contexte d’augmentation du nombre de morts civiles.

Mais au Cachemire, le silence est douloureux pour beaucoup.

« Du point de vue musulman, la Palestine nous est très chère et nous devons essentiellement élever notre voix contre l’oppression qui y règne. Mais nous sommes obligés de garder le silence », a déclaré Mirwaiz Umar Farooq, un leader clé de la résistance et un religieux musulman. Il a déclaré qu’il était assigné à résidence chaque vendredi depuis le début de la guerre et que les prières du vendredi avaient été interdites dans la plus grande mosquée de la région, à Srinagar, la principale ville du Cachemire.

Le sentiment anti-indien est profondément ancré dans la région himalayenne divisée entre l’Inde et le Pakistan et revendiquée par les deux dans son intégralité. En 2019, New Delhi a supprimé la semi-autonomie de la région, réduisant drastiquement toute forme de dissidence, ainsi que les libertés civiles et celles des médias.

Les Cachemiriens font depuis longtemps preuve d’une forte solidarité avec les Palestiniens et ont souvent organisé de grandes manifestations anti-israéliennes lors des précédents combats à Gaza. Ces manifestations se sont souvent transformées en affrontements de rue, avec des revendications pour la fin du régime indien et des dizaines de victimes.

Modi, un fervent nationaliste hindou, a été l’un des premiers dirigeants mondiaux à exprimer rapidement sa solidarité avec Israël et à qualifier l’attaque du Hamas de « terrorisme ». Cependant, le 12 octobre, le ministère indien des Affaires étrangères a publié une déclaration réitérant la position de New Delhi en faveur de l’établissement d’un « État de Palestine souverain, indépendant et viable, vivant à l’intérieur de frontières sûres et reconnues, côte à côte en paix avec Israël ».

Deux semaines plus tard, l’Inde s’est abstenue lors du vote de l’Assemblée générale des Nations Unies appelant à un cessez-le-feu humanitaire à Gaza, ce qui s’écarte de son historique de vote habituel. New Delhi a déclaré que le vote ne condamnait pas l’attaque du Hamas le 7 octobre.

“C’est inhabituel”, a déclaré Michael Kugelman, directeur de l’Institut d’Asie du Sud du Wilson Center.

L’Inde « considère l’attaque israélienne contre Gaza comme une opération antiterroriste destinée à éliminer le Hamas et non à cibler directement les civils palestiniens, exactement de la même manière qu’Israël perçoit le conflit », a déclaré Kugelman. Il a ajouté que du point de vue de New Delhi, « de telles opérations ne s’arrêtent pas pour des trêves humanitaires ».

Le ministre indien des Affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar, a cherché à justifier l’abstention indienne.

« Ce n’est pas seulement le point de vue du gouvernement. Si vous posez la question à n’importe quel Indien moyen, le terrorisme est une question qui tient très à cœur aux gens, car très peu de pays et de sociétés ont autant souffert du terrorisme que nous », a-t-il déclaré samedi lors d’un événement médiatique à New Delhi.

Même si le gouvernement de Modi a envoyé une aide humanitaire aux habitants assiégés de Gaza, de nombreux observateurs considèrent son alignement idéologique sur Israël comme potentiellement gratifiant à un moment où le parti au pouvoir à New Delhi se prépare à plusieurs élections nationales ce mois-ci et à des sondages nationaux cruciaux l’année prochaine.

Le changement de gouvernement s’aligne sur le large soutien à Israël parmi les nationalistes hindous indiens qui constituent une banque de voix essentielle pour Modi et son parti Bharatiya Janata. Cela fait également écho à la couverture médiatique par les chaînes de télévision indiennes de la guerre depuis Israël. Le reportage a été considéré comme largement conforme aux commentaires utilisés par les nationalistes hindous sur les réseaux sociaux pour attiser le sentiment anti-musulman qui, dans le passé, a contribué à l’ascension du parti de Modi.

Praveen Donthi, analyste principal à l’International Crisis Group, a déclaré que la guerre pourrait avoir un impact intérieur en Inde, contrairement à d’autres conflits mondiaux, en raison de sa forte population musulmane. L’Inde abrite quelque 200 millions de musulmans, qui constituent le plus grand groupe minoritaire de ce pays à prédominance hindoue.

« La politique étrangère et la politique intérieure de l’Inde se rejoignent dans cette question », a déclaré Donthi. « Le virage pro-israélien de New Delhi donne une nouvelle raison à l’écosystème de droite du pays qui cible régulièrement les musulmans. »

La politique étrangère de l’Inde a toujours soutenu la cause palestinienne.

En 1947, l’Inde a voté contre la résolution des Nations Unies visant à créer l’État d’Israël. C’était le premier pays non arabe à reconnaître l’Organisation de libération de la Palestine comme représentant des Palestiniens dans les années 1970, et il a accordé au groupe un statut diplomatique à part entière dans les années 1980.

Après que l’OLP ait entamé un dialogue avec Israël, l’Inde a finalement établi des relations diplomatiques complètes avec Israël en 1992.

Ces liens se sont élargis pour devenir une relation de sécurité après 1999, lorsque l’Inde a mené une guerre limitée avec le Pakistan au sujet du Cachemire et qu’Israël a aidé New Delhi en lui fournissant des armes et des munitions. Les relations se sont développées régulièrement au fil des années, Israël étant devenu le deuxième fournisseur d’armes de l’Inde après la Russie.

Après que Modi ait remporté son premier mandat en 2014, il est devenu le premier Premier ministre indien à se rendre en Israël en 2017. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, s’est rendu à New Delhi l’année suivante et a qualifié la relation entre New Delhi et Tel Aviv de « mariage fait ». au paradis.”

Quelques semaines après la visite de Netanyahu, Modi s’est rendu à Ramallah, en Cisjordanie occupée, une première pour un Premier ministre indien, et s’est entretenu avec le président palestinien Mahmoud Abbas. “L’Inde espère que la Palestine deviendra bientôt un pays souverain et indépendant dans une atmosphère pacifique”, a déclaré Modi.

Les critiques de Modi établissent cependant désormais des comparaisons entre son gouvernement et celui d’Israël, affirmant que celui-ci a adopté certaines mesures, comme la démolition de maisons et de propriétés, comme une forme de « punition collective » contre les minorités musulmanes.

Même au-delà du Cachemire, les autorités indiennes ont largement mis fin aux manifestations exprimant leur solidarité avec les Palestiniens depuis le début de la guerre, affirmant la nécessité de maintenir l’harmonie communautaire et l’ordre public.

Certaines personnes ont été brièvement arrêtées par la police pour avoir participé à des manifestations pro-palestiniennes, même dans des États dirigés par des partis d’opposition. Le seul État où des manifestations pro-palestiniennes massives ont eu lieu est le sud du Kerala, dirigé par un gouvernement de gauche.

Mais au Cachemire, le silence forcé est considéré non seulement comme une violation de la liberté d’expression, mais aussi comme une atteinte au devoir religieux.

Aga Syed Mohammad Hadi, un chef religieux cachemirien, n’a pas pu diriger les trois dernières prières du vendredi car il était assigné à résidence ces jours-là. Il a déclaré qu’il avait voulu organiser un rassemblement de protestation contre « l’agression pure et simple d’Israël ». Les autorités n’ont fait aucun commentaire sur ces assignations à résidence.

« La police nous a d’abord permis de condamner les atrocités commises par Israël à l’intérieur des mosquées. Mais vendredi dernier, ils ont déclaré qu’il était même interdit de parler (des Palestiniens) à l’intérieur des mosquées », a déclaré Hadi. « Ils ont dit que nous ne pouvions prier pour la Palestine qu’en arabe, pas dans la langue locale du Cachemire. »