« A commis un grave outrage »: un comité britannique trouve que Boris Johnson a délibérément induit le Parlement en erreur

Une commission parlementaire britannique a constaté que Boris Johnson avait délibérément induit le Parlement en erreur.

Le bureau de Johnson organisait des soi-disant fêtes de verrouillage de Covid.

Johnson a riposté au comité, qualifiant les conclusions de « déchets ».

L’ancien Premier ministre britannique Boris Johnson devrait se voir refuser l’accès automatique au Parlement pour avoir délibérément induit les législateurs en erreur sur les fêtes de verrouillage de Covid-19 qui enfreignent les règles, a déclaré jeudi un comité dans un rapport accablant.

Johnson a réagi en qualifiant les résultats de « déchets ».

Le comité des privilèges – le principal organe disciplinaire des législateurs – a déclaré que Johnson avait induit le Parlement en erreur à plusieurs reprises au sujet des partis de Downing Street d’une manière sans précédent pour un Premier ministre.

Le comité a également accusé Johnson d’être « complice d’une campagne d’abus et de tentatives d’intimidation » à leur encontre.

Ses conclusions ont été un nouveau plus bas pour l’un des politiciens les plus connus et les plus controversés de Grande-Bretagne qui, en 2019, a conduit les conservateurs au pouvoir à une victoire électorale écrasante, mais dont le mandat a été interrompu par un scandale.

LIRE | La sortie de choc de Boris Johnson se répercute sur le parti au pouvoir britannique

Johnson a riposté, répétant son innocence et condamnant le rapport comme « des ordures », « un mensonge » et « une mascarade », et accusant les membres du comité de mener une vendetta contre lui.

L’ancien Premier ministre britannique Boris Johnson. AFP Dan Kitwood, Piscine, AFP

L’impasse ne fera pas grand-chose pour apaiser les divisions profondes des conservateurs et ne peut qu’exercer une pression sur le Premier ministre Rishi Sunak, dont les efforts pour tenter de stimuler l’économie britannique en déclin sont éclipsés par le drame en cours de Johnson.

Le rapport de plus de 100 pages détaille six événements organisés à Downing Street, les bureaux et la résidence du Premier ministre.

« Nous concluons qu’en induisant délibérément la Chambre en erreur, M. Johnson a commis un grave outrage », a déclaré le comité.

« L’outrage était d’autant plus grave qu’il a été commis par le Premier ministre, le plus ancien membre du gouvernement. ). »

Il a recommandé qu’il ne devrait pas avoir droit à un laissez-passer d’ancien député, qui permet à la plupart des anciens premiers ministres et anciens législateurs d’accéder automatiquement au parlement.

Le Parlement examinera la recommandation de la commission lundi.

Le comité est composé de quatre législateurs du Parti conservateur de Johnson et de trois des partis d’opposition.

Il a rejeté sa défense selon laquelle les rassemblements étaient conformes aux règles et que ses conseillers avaient soutenu sa conviction que c’était le cas.

Au lieu de cela, a-t-il déclaré, Johnson a été « délibérément malhonnête lorsqu’il a tenté de réinterpréter ses déclarations à la Chambre pour éviter leur sens ordinaire et recadrer l’impression claire qu’il avait l’intention de donner ».

Il a déclaré que si Johnson était toujours député, il aurait recommandé une suspension de la Chambre des communes pendant 90 jours.

Johnson a démissionné du Parlement la semaine dernière après avoir vu une copie préliminaire du rapport, qualifiant l’enquête de « chasse aux sorcières », une critique sur laquelle il a doublé après sa publication.

Il a déclaré dans un communiqué :

Je croyais, à juste titre, que ces événements étaient raisonnablement nécessaires à des fins professionnelles. Nous gérons une pandémie.

Il a déclaré que le rapport marquait une « journée épouvantable » pour les parlementaires (MP) et pour la démocratie.

« Cette décision signifie qu’aucun député n’est à l’abri d’une vendetta ou d’une expulsion sur de fausses accusations par une infime minorité qui veut le voir partir de la Chambre des communes », a-t-il déclaré.

Il a accusé le comité d’utiliser des pouvoirs mystiques pour voir des choses qu’il n’avait pas vues à Downing Street, alors que, a-t-il dit, il était tenu de remercier le personnel qui partait ou pour son travail sur Covid-19. Le comité n’a pas accepté sa défense.

Le Parti travailliste a déclaré que le rapport était « accablant ».

« Alors que Rishi Sunak est distrait par le feuilleton conservateur en cours, les gens réclament un leadership sur les questions qui les intéressent », a déclaré Thangam Debbonaire, membre de l’équipe dirigeante de Labour.

Mais même les législateurs conservateurs qui ne sont pas particulièrement fidèles à Johnson ont remis en question la gravité des conclusions du comité.

« Je ne suis pas son plus grand fan, mais il me semble que c’est excessif », a déclaré l’un sous couvert d’anonymat.

Johnson s’est excusé pour sa conduite mais a nié à plusieurs reprises avoir délibérément induit le Parlement en erreur, affirmant qu’il avait pris conseil auprès de ses assistants selon lesquels son bureau suivait les règles.

Mais le soi-disant Partygate a marqué le début de la fin de son mandat de Premier ministre. Une rébellion au sein de son parti conservateur au pouvoir l’année dernière, lorsque les ministres ont démissionné en masse, l’a forcé en juillet à dire qu’il démissionnerait.

Il a quitté ses fonctions en septembre.

Il a démissionné du Parlement la semaine dernière, mettant fin à son mandat de soi-disant législateur d’arrière-ban qui a continué à exercer une influence significative au sein des conservateurs, ce qui a parfois sapé l’autorité de Sunak.

Alors que Sunak était autrefois un protégé de Johnson, les deux sont devenus des rivaux. Ils ont également ramé cette semaine sur le palmarès de la démission de l’ancien Premier ministre.

Vous voulez discuter de sujets brûlants avec quelqu’un du monde entier ? Inscrivez-vous à notre programme de dialogue mondial et soyez jumelé pour une conversation