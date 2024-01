À Columbia, des étudiants manifestants disent avoir été attaqués avec des produits chimiques

Le communiqué de Columbia ne précise pas combien de personnes ont été exclues du campus ni si elles étaient des étudiants. Il n’a pas précisé quelle substance avait été pulvérisée sur les manifestants ni ce qui avait conduit à l’incident.

Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas en octobre, des manifestations pro-palestiniennes et pro-israéliennes ont secoué les campus universitaires de Colombie et d’autres États-Unis. Même si les manifestations ont été largement pacifiques, certains actes ont dépassé les limites du harcèlement ou de la violence.

En octobre, à Columbia, un étudiant israélien a été agressé par un jeune de 19 ans après avoir collé des affiches d’otages. Et des étudiants pro-palestiniens ont été menacés en ligne, et leurs visages et noms ont été affichés sur un camion, financé par un groupe extérieur, qui les a qualifiés d’antisémites.

En novembre, cherchant à réduire les tensions sur le campus, la présidente de Columbia, Minouche Shafik, a suspendu deux groupes étudiants pro-palestiniens, Students for Justice in Palestine et Jewish Voice for Peace. L’université a déclaré que les groupes avaient violé les règles relatives aux événements étudiants en omettant à plusieurs reprises de demander la permission bien avant de manifester. Les groupes ont riposté, qualifiant les règles d’injustes, et ont formé une coalition qui a continué à organiser des manifestations sous différentes bannières.

Un responsable de l’Université de Columbia a déclaré que les événements de vendredi n’étaient pas autorisés et violaient les politiques de l’université.