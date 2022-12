À ‘Church City’, un avant-goût de la vie catholique au Qatar

Commentez cette histoire Commentaire

DOHA, Qatar — Des hymnes résonnent dans la spacieuse église aux murs bleus. Les fidèles écoutent l’Evangile et l’homélie. Ils s’agenouillent, les yeux fermés et les mains jointes en prière ou les paumes tournées vers le ciel. Ils font la queue pour recevoir la communion tandis qu’une chorale chante : « Seigneur, pour moi, apprends-moi à prendre un jour à la fois.

À bien des égards, le service à l’église catholique Notre-Dame du Rosaire ressemble à une messe dominicale standard. Mais dans cette église du Qatar, le petit émirat du Golfe qui accueille la Coupe du monde, il y a quelques ajustements.

L’église se trouve dans un “complexe religieux” abritant d’autres confessions chrétiennes. Son bâtiment semble indescriptible de l’extérieur, sans croix à l’extérieur. La messe dominicale est également célébrée les vendredis et samedis, les jours de week-end dans le pays musulman conservateur.

“C’est quelque chose de très unique ici au Moyen-Orient”, a déclaré le curé, le révérend Rally Gonzaga. “Notre dimanche est vendredi.”

Des messes aux baptêmes, mariages et confessions, l’église offre une fenêtre sur la vie religieuse des catholiques expatriés au Qatar. La messe est offerte en plusieurs langues, dont l’anglais, l’arabe, le konkani, le tagalog et le cinghalais, pour répondre aux besoins des catholiques d’Inde, des Philippines, du Sri Lanka et d’autres pays. Alors que le Qatar est exceptionnellement plein de visiteurs maintenant pour la Coupe du monde, les travailleurs migrants constituent déjà la majorité de la population du pays d’environ 3 millions.

“Quand j’étais aux Philippines, je ne m’adressais qu’aux Philippins. Mais ici, (il y a) différentes nationalités et puis ils ont des cultures différentes », a déclaré Gonzaga. “Je pouvais sentir le véritable esprit de l’église, l’église universelle”, a-t-il dit, ajoutant que les différentes communautés apprenaient les unes des autres.

Les groupes religieux non musulmans au Qatar comprennent les hindous, les catholiques romains et les bouddhistes, avec de plus petits groupes d’anglicans, de protestants, de coptes égyptiens et d’autres, selon un rapport du Département d’État américain sur la liberté religieuse internationale pour 2021.

Les musulmans sunnites et chiites et huit confessions chrétiennes constituent les groupes religieux enregistrés ; les groupes religieux non enregistrés sont illégaux, mais les autorités qatariennes leur permettent généralement de pratiquer leur foi en privé, ajoute le rapport.

Le complexe connu sous le nom de “Church City”, situé sur un terrain appartenant au gouvernement, fournit un espace de culte aux confessions chrétiennes, “avec des instructions claires du gouvernement selon lesquelles les symboles chrétiens tels que les croix, les clochers et les statues n’étaient pas autorisés à l’extérieur des bâtiments de l’église”. dit le rapport. Gonzaga a déclaré que le fait de ne pas avoir de croix à l’extérieur était par “respect” pour le pays et ses habitants.

Comme d’autres pays du Golfe, le Qatar a fait l’objet de critiques, en particulier à l’approche de la Coupe du monde, pour son utilisation de travailleurs migrants mal rémunérés pour construire et soutenir des gratte-ciel, des routes et d’autres projets au milieu de préoccupations pour leurs droits. Les autorités qataries disent avoir pris des mesures pour améliorer les conditions de travail. Les groupes de défense des droits, tout en attribuant au Qatar des réformes, ont demandé que davantage soit fait.

Les besoins des travailleurs migrants qui ont laissé derrière eux femmes et enfants pour travailler pendant de longues périodes au Qatar et dans d’autres pays du Golfe conditionnent une grande partie de la pastorale que l’Église catholique fournit dans cette région.

Lors d’une visite à Bahreïn le mois dernier, le pape François a déploré qu’une grande partie du travail puisse être “déshumanisante” et a encouragé la promotion de l’égalité des droits pour les travailleurs. Des fidèles d’Arabie saoudite, du Koweït et d’autres pays du Golfe ont rempli le stade national de Bahreïn pour la grande messe de François.

Le pape a délivré un message similaire en 2019 à Abou Dhabi où il a également appelé à un meilleur accès à la citoyenneté pour les résidents de différentes croyances.

Gonzaga a décrit une vie religieuse au sein du complexe de l’église au Qatar qui comprend des messes, des célébrations de Noël et des cours de catéchisme où les enfants apprennent les bases de la foi, des prières au signe de croix.

“Beaucoup de gens pensent qu’il n’y a pas d’église chrétienne ici”, a déclaré Gonzaga dans son bureau, entouré de statues de la Vierge Marie, d’un crucifix et d’illustrations des sacrements. “C’est pourquoi ils sont surpris quand ils voient … que nous pourrions faire tout ce que nous faisons à l’intérieur de l’enceinte de l’église.”

Un arbre de Noël nouvellement érigé juste à l’extérieur de l’église domine les fidèles qui attendent de prendre des photos avec lui.

Un autre prêtre, le révérend Albert, a déclaré qu’il y avait des différences dans la célébration de Noël ici par rapport à ce à quoi il était habitué en Inde.

“Là-bas, nous pouvons aller chanter des carols dans les rues et nous pouvons faire du porte-à-porte et nous pouvons exprimer notre joie”, a-t-il déclaré. « Mais ici, ce n’est pas possible. … Nous respectons le sentiment des autres religions.

Le chant de Carol et d’autres festivités ont lieu dans le complexe, a-t-il ajouté.

La loi qatarie restreint le culte public aux confessions non islamiques et criminalise le prosélytisme au nom d’une organisation, d’une société ou d’une fondation de toute religion autre que l’islam, selon le rapport du département d’État.

À l’extérieur du complexe, des prêtres visitent les détenus chrétiens et se rendent dans les hôpitaux pour répondre aux demandes de communion, de confession ou d’onction des malades.

“Je vais là-bas avec ça”, a déclaré Gonzaga, pointant son habit franciscain, ajoutant qu’il se sentait accepté et respecté. “Je ne rencontre aucun problème”, a-t-il déclaré.

Certains catholiques vivant loin du complexe aimeraient voir une nouvelle église dans une autre partie du pays, a déclaré Gonzaga. Cela aurait pu aider des catholiques comme Christopher Battad. Il travaillait dans un quartier éloigné du complexe et ne pouvait pas se rendre régulièrement à l’église, ce qui le culpabilisait.

“Je sens juste que quelque chose est moins dans mon cœur”, a-t-il déclaré.

Pourtant, il priait, utilisait un chapelet et regardait parfois des services en ligne diffusés en continu depuis les Philippines, d’où il est originaire. Maintenant, il habite plus près de l’église.

Riya Sebastian, qui a déménagé au Qatar depuis l’Inde, a déclaré qu’elle avait trouvé du réconfort et de la joie à l’église.

“Cela donne plus de paix et de bonheur dans ma vie”, a-t-elle déclaré. “Noël approche et quand cela se passe, nous devrions… embellir nos cœurs pour recevoir notre Jésus-Christ.”

Les journalistes d’Associated Press Maria Grazia Murru et Thanassis Stavrakis à Doha et Nicole Winfield à Rome ont contribué à ce rapport.