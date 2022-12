À Church City au Qatar, le dimanche vient le vendredi

Tous adhèrent à la semaine de travail du Qatar, où le vendredi est le jour de congé habituel et le dimanche est un jour de travail. Ainsi, alors que Notre-Dame du Rosaire offre la messe au moins quatre fois par jour du dimanche au mercredi, et environ deux fois le jeudi et le samedi, le vendredi est de loin le plus grand jour de la semaine.

“Il y a des traditions musulmanes et nous devons nous adapter”, a déclaré le père Rally. “Vendredi est notre dimanche.”

Les dirigeants catholiques de la Cité du Vatican, a-t-il dit, accordent une permission spéciale à Notre-Dame du Rosaire pour diriger la liturgie du dimanche deux jours plus tôt.

Vendredi dernier, des hectares de parking remplis de voitures. Les bus, les taxis et les Ubers allaient, venaient et restaient coincés dans les embouteillages. Les gens ont afflué dans le complexe à travers des barrières de sécurité et des détecteurs de métaux. Certains avaient parcouru des kilomètres depuis les quartiers environnants. Beaucoup portaient leur tenue du vendredi.

Il ne s’agit pas seulement d’assister à la messe. À Church City, il y a un flux constant de vie, de mort et de tout le reste.