“A Christmas Fumble” met en vedette Eva Marcille et Devale Ellis

Deux de nos favorites, Devale Ellis et Eva Marcille unissent leurs forces dans Un tâtonnement de Noël.

Nous sommes ravis de vous dévoiler en exclusivité l’art clé et la bande-annonce officielle du film pour Un tâtonnement de Noël. Le film de vacances OWN est l’histoire d’une reine de la gestion de crise qui obtient la mission la plus difficile de sa carrière lorsqu’on lui demande de gérer un scandale de rupture pour l’ancien footballeur professionnel Jordan Davies, qui se trouve également être une ancienne flamme. Avec Eva Marcille et Devale Ellis.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous:

Nous ne pouvons pas attendre celui-ci !

Voici le synopsis complet :

La «reine de la gestion de crise», Nicole Barnes (Eva Marcille) obtient la mission la plus difficile de sa carrière lorsqu’elle est invitée à gérer un scandale pour un ancien footballeur professionnel devenu commentateur TV Jordan Davies (Devale Ellis), dont le réseau contrat ne va pas être renouvelé à cause d’une violation remontant à ses années d’université. Cependant, Nicole omet de révéler qu’elle et Jordan étaient autrefois petit ami et petite amie – un conflit d’intérêts qui pourrait mettre fin à ses propres espoirs d’être partenaire de son entreprise. Pour aggraver les choses, les efforts de Nicole pour réhabiliter l’image de Jordan sont constamment sapés par la fiancée superficielle de Jordan.

Cela semble un peu désordonné ?

Un tâtonnement de Noël premières le samedi 10 décembre à 21 h HE / PT sur OWN. Le premier film de vacances d’OWN, La grande guerre des pâtisseries des fêtes mettant en vedette LeToya Luckett et Finesse Mitchell, fera ses débuts le samedi 3 décembre à 21 h HE / PT.

Allez-vous regarder OWN pour les vacances?