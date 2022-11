‘A Christmas Chaos’ dévoile une farce intelligemment conçue – Shaw Local

Pourquoi la farce de vacances du dramaturge Michael Wehrli “A Christmas Chaos” fonctionne-t-elle si bien ? D’une part, c’est un hommage très amusant à la saison; d’autre part, il s’identifie à un classique bien-aimé et, mieux encore, il existe une distribution de personnages incarnant une myriade de types théâtraux auxquels les compagnies de théâtre et le public du monde entier ne peuvent s’identifier que trop bien. Embrassant ces éléments, la production de « A Christmas Chaos » de la Elgin Theatre Company est un régal hilarant et rapide.

La réalisatrice accomplie, Julie Price, a réuni un ensemble séduisant de 17 comédiens. Sur un plateau attribué avec humour aux vide-greniers d’Elgin, dans des costumes joyeux et colorés d’Elizabeth Kubis de Vries et Julie Price, les acteurs sont toujours énergiques et ravissants.

Voici donc la prémisse : la Royal Shakespeare Company professionnelle est sur le point de faire son interprétation traditionnelle de “A Christmas Carol” de Dickens. Cependant, ils se sont trompés de lieu de destination et sont coincés à Elgin, dans le Dakota du Nord.

Cela oblige la compagnie de théâtre laissée pour compte d’Elgin, dans l’Illinois, à déterminer quoi faire – et rapidement – ​​car les billets ont été vendus et les spectateurs seront bientôt en route pour le spectacle. Malgré leurs efforts pour caler en présentant un accordéon islandais et un hommage au ukulélé aux ballades islandaises du XVe siècle (alias “un festin pour vos récepteurs auditifs”), la société décide de faire sa propre version d’une production répétée de moins de six heures de “Un chant de noel.” Bien sûr, tout et n’importe quoi ira de travers dans leur présentation, en proie au chaos, aux répliques oubliées, aux mésaventures, aux étalages d’ego et aux accessoires désordonnés.

Le premier réalisateur troublé (Devon Ortiz, de gauche à droite) donne des conseils au personnage de Charity Lady (Shirley May Byrnes) dans “A Christmas Chaos”. (Photo fournie par Elgin Theatre Company)

Les membres de l’ensemble ETC s’amusent vraiment beaucoup sur scène avec un public qui apprécie chaque seconde de leur folie. La plupart des acteurs incarnent plusieurs personnages, alors qu’ils suivent les conseils de Judith Ross à la voix de velours en tant que narratrice, et du premier réalisateur très agité joué par Devon Ortiz, qui est assis dans le public en beuglant des commentaires et en chargeant fréquemment la scène. Ross et Ortiz ont tous deux la chance d’avoir des visages expressifs. Le chaos dans les coulisses et sur scène est sous la direction “deal with it – chill” de la régisseuse/actrice Elizabeth Dawson, qui rayonne de charme et de talent dans ses doubles rôles proches de la réalité.

De nombreux voleurs de scène sont tout aussi attachants : Eileen Mitchell est l’actrice parfaite et confuse, qui a pris un antihistaminique et qui ne sait pas dans quelle pièce elle joue, comme en témoignent son interférence et les costumes dans lesquels elle apparaît ; le majestueux “et nous marchons” Dwight Brown qui apparaît comme les fantômes de Noël passé et présent, Marley de Linda Sak, qui annonce sans vergogne, “Vous serez hanté par trois esprits – vérifiez vos e-mails pour les dates et les heures.”; et Bob/Mrs. Cratchit.

Pour compliquer comiquement les choses, il y a deux garçons qui se disputent constamment le rôle de Tiny Tim : le rapide comme l’éclair Everet Poreda et le chanteur vorace Jackson Gross. S’il vous plaît, ne lui demandez pas de chanter “Jingle Bells”. Il y a aussi la doublure Fred effrayée par la scène et le costumier de la compagnie interprété de manière engageante par Elizabeth Kubis de Vries, et un dramaturge qui continue d’adapter la version de la compagnie, interprétée de manière verbeuse et théâtrale par John McDonnell. Même les opérateurs d’éclairage (Ed Dawson) et de son (Faith Hollander) ont des rôles participatifs en tant que personnages non amoureux du réalisateur et plus intéressés par une discussion d’émission de télé-réalité. Pour compléter l’ensemble malheureux, Kristen O’Neill, une merveilleuse épouse / Mary / jeune Scrooge et le plus féroce livreur de la claque de scène que j’ai jamais vu, Jason Gross en tant que fidèle Peter et homme d’affaires, et Shirley May Byrnes en tant que direct et aimable Charity Lady.

Mais la majorité du spectacle repose sur les épaules compétentes de William Athow ; il dépeint l’acteur prétentieux de la compagnie, le casting “professionnel” comme Scrooge. Athow transmet habilement des émotions allant de la frustration à la joie alors qu’il tente de maintenir sa dignité et l’intégrité du classique de Dickens. Il est également un maître de la diction claire dans la livraison des lignes de Scrooge, même si des “Bah, fumistes” répétés suffisent à couvrir les progrès capricieux de l’entreprise. Athow est un acteur confiant et convaincant. Comment il peut garder un visage impassible avec tout ce qui se passe autour de lui est louable.

“A Christmas Chaos” d’Elgin Theatre Company est cette rare intersection de divertissement et d’adhésion à une écriture intelligente, mais “Bah, fumisterie”, vous n’avez que jusqu’au 20 novembre pour profiter de la comédie des fêtes.

[The show runs 90 minutes with one intermission. It will be sign-acted for people with hearing impairment on Sunday by Andrew Ross.]

• Regina Belt-Daniels est impliquée dans le théâtre depuis qu’elle a été choisie pour jouer le rôle d’une mère l’oie plutôt autoritaire en première année. (Type casting?) Depuis, elle a produit, mis en scène, joué et dirigé des pièces de théâtre et des comédies musicales pour RCLPC, TownSquare Players, Woodstock Musical Theatre, Elgin Theatre Company, MCC et Independent Players. Elle aime aussi faire partie du public et écrire des critiques de théâtre lorsqu’elle ne voyage pas avec son mari.

SI VOUS ALLEZ

QUEL: “Un chaos de Noël”

OÙ: Elgin Art Showcase, huitième étage, 164, rue Division, Elgin

LORSQUE: 20 h les vendredi et samedi 18 et 19 nov. et 14 h le dimanche 20 nov.

COÛT: 20 $ pour les adultes, 18 $ pour les aînés et les étudiants

INFORMATIONS: 847-741-0532, elgin-theatre.orgtickets@inil.com