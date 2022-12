« A Christmas Carol » réchauffe les cœurs à Metropolis – Shaw Local

Eh bien, c’est reparti – le énième visionnage de ce classique bien-aimé des vacances de Dickens, “A Christmas Carol”. Pourtant, il y a quelque chose de différent dans cette production à Metropolis à Arlington Heights – ce n’est pas si éprouvé grâce à la direction magistrale de l’associé artistique principal et directeur de casting Robin M. Hughes, la direction musicale enchanteresse de Ken McMullen (la musique joue un grand rôle de ce spectacle) et une chorégraphie divertissante d’Emily Brooks.

Oui, il s’appuie sur le côté traditionnel confortable, mais l’adaptation de Krista Scott insuffle une nouvelle vie et plus de polissage dans le conte sentimental que nous connaissons si bien. Je suis sûr que Dickens aurait approuvé, car il a écrit “A Christmas Carol” à une époque où les mi-Victoriens britanniques réévaluaient les traditions de Noël anciennes et nouvelles. Sous la direction de Hughes, il est bien rythmé et rationalisé. Avec un éclairage teinté et expressif de Michael Wagner, une conception sonore de Matt Kania et les brocarts et velours colorés de la coordination des costumes de Carol Cohen, cette production est visuellement et auditivement captivante.

La pièce commence par un mendiant endormi sur scène (Jim Heatherly) qui se réveille et appelle “Hey, ho personne n’est à la maison” comme une invitation à être rejoint par l’ensemble faisant ses propres entrées à travers le public. Et quel ensemble de 28 talents enthousiastes jouant admirablement de multiples rôles. Ils ont l’air bien, ils chantent bien et leur danse est joyeuse. Et il y a tellement de notables.

La famille Cratchit se réunit autour de la table dans la production Metropolis de “A Christmas Carol”. (Photo fournie par Jennifer Heim)

David Tibble revient dans le rôle de Bob Cratchit; son caractère est parfaitement noble, charmant, gentil et humble. Daniel Dauphin est un Fred génial et mature qui persévère et ne veut rien de plus de son oncle que d’être amis. Son Fred est toujours agréable, indulgent et optimiste. Heatherly susmentionnée joue également un Marley effroyablement enchaîné et très énervant, qui ne peut pas se reposer, et plus tard un Fezziwig jovial et enjoué. Lanah Vurnakes (en rotation avec Olivia Tibble) est un Tiny Tim gentiment innocent, et les deux Charity ladies/charwomen Annie Beaubien et Genevieve Corkery sont magnanimement courageuses, drôles et indignées.

Max McNeal Martin en tant que jeune Scrooge et plus tard participant au jeu “oui-non” possède le meilleur comportement en termes de style et de posture avec une belle voix chantante particulièrement mise en valeur dans un duo avec Belle, l’amoureuse de Maura Fawley.

Et, bien sûr, il y a les infâmes pourvoyeurs des aventures surnaturelles de Scrooge, les trois esprits du passé égaré de Scrooge, du présent isolé et du futur tragique. Eve Moyar est joyeusement resplendissante en blanc et or scintillants, et est une introduction étincelante du passé de Noël de Scrooge jusqu’à ce que les souvenirs deviennent douloureux; sa joie diminue car elle transmet bien les deux. Un Jim LaPietra assis commence l’acte deux en tant que fantôme du cadeau de Noël. Il est joyeux et jubilatoire dans sa couronne d’hermine et de houx, majestueux de stature et de voix ; Brenden Zwiebel est le fantôme silencieux, planant et funéraire de Christmas Future. Leur collaboration avec l’avertissement de Marley entraîne la transformation de Scrooge de manière très crédible.

Le fantomatique Marley (Jim Heatherly, de gauche à droite) apparaît à Scrooge (Steve Connell) dans la production Metropolis de “A Christmas Carol”. (Photo fournie par Jennifer Heim)

Mais cette production appartient vraiment à Stephen “Steve” Connell, résident de Crystal Lake, marquant son 20e anniversaire au Metropolis. Il a d’abord dépeint cet avare qui méprise le monde en 1996, dans une production d’Elgin, et a commencé à jouer Scrooge au Metropolis en 2002. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il revenait sans cesse au personnage de Scrooge, Connell a répondu qu’il appréciait la chance d’atteindre un “niveau plus profond” d’un personnage très complexe à chaque fois qu’il en a l’occasion. “Il y a toujours un nouveau casting et un nouveau réalisateur pour aider à l’interprétation.”

Mais laissez-moi vous simplifier la tâche. Connell est Scrooge. Littéralement. Il est grand, anguleux, aux cheveux argentés et grisonnant. Il est articulé avec une prononciation nette; sa voix et son visage sont des registres expressifs de chaque émotion, du grincheux à la peur en passant par l’extase et l’amour. Il exécute également la physicalité : il tombe, il rampe, il gigote. Son interprétation dans plusieurs scènes, notamment en revivant le départ de Belle, vous déchirera le cœur en deux. Connell présente cette rédemption et cette transition ultimes de manière crédible et joyeuse. Vous ne l’aimez vraiment pas au début, mais vous l’aimerez à la fin. En tant qu’acteur, il possède une certaine prouesse pour livrer un personnage qui doit projeter une gamme que très peu d’autres personnages de théâtre ont à faire.

Il doit y avoir une raison pour laquelle la nouvelle de Dickens n’a jamais été épuisée depuis 1843. Elle a été adaptée en opéra, ballet, comédies musicales, dessins animés, 135 films et même une production de la BBC en mime par Marcel Marceau (n’êtes-vous pas curieux à propos de celui-là ?). Tout le monde, des Muppets à Sir Patrick Stewart, a interprété “A Christmas Carol”. Heureusement, le plus chaud est de retour au Métropolis, un cadeau spécial de la joie des Fêtes.

[There will be a signed performance Dec. 8, and a sensory-friendly one Dec. 18.]

• Regina Belt-Daniels aime tout ce qui touche au théâtre. Elle a mis en scène, produit, joué, réalisé et continue d’apprendre. Récemment nominée pour un Broadway Regional Award pour “I Hate Hamlet”, qu’elle a réalisé, elle espère qu’il n’y aura pas de “Bah, humbug!” dans le Noël de quelqu’un.

SI VOUS ALLEZ

QUEL: “Un chant de noel”

OÙ: Metropolis Performing Arts Centre, 111 W. Campbell St., Arlington Heights

LORSQUE: Jusqu’au 24 décembre

COÛT: 35 $, 20 $ pour les étudiants

INFORMATIONS: 847-577-2121, metropolisarts.com