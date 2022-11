« A Christmas Carol » à Woodstock enrichi par une nouvelle narration – Shaw Local

L’acteur et dramaturge de la région, Jeff Cook, a admis qu’il avait peur que le public et la communauté des acteurs du théâtre n’acceptent pas une femme Scrooge, certainement un autre type de Scrooge, s’il adaptait le bien-aimé “A Christmas Carol” de Charles Dickens. Mais Cook a écrit une version “résolvant de nombreux problèmes” qu’il avait observés dans les productions précédentes.

Cook a éliminé de longues sections, a changé l’ordre d’arrivée des esprits et a même ajouté des blagues. Il a trouvé des défis pour équilibrer son désir d’ancrer son adaptation “dans le monde réconfortant, familier et traditionnel de Dickens, tout en étant capable d’explorer des histoires qui se trouvent entre les pages” de la nouvelle de Dickens. Cook souligne également que la version de Dickens concernait la cupidité, et sa version concerne la douleur, la façon dont vous la gérez et ce qui se passe si vous ne le faites pas.

Situé dans un Londres des années 1840 (avec des boîtes mobiles conçues par Jason Clark), l’adaptation de Cook a été créée le 18 novembre, produite par le Théâtre 121 à l’Opéra de Woodstock. Il a également mis en scène la pièce, en collaboration avec le directeur de la chorale d’enfants de l’émission, Kenzie Conrad. Il y a environ 30 personnes dans l’ensemble – une entreprise assez ambitieuse – 12 sont des enfants, dont beaucoup n’ont jamais fait de spectacle auparavant. Cook admet volontiers qu’il s’agit du premier spectacle qu’il ait jamais réalisé avec des enfants et, bien sûr, ils sont adorablement engageants, avec Tiny Tim d’Emelina Kelm joué avec une pure innocence caractéristique.

La version de Cook de “A Christmas Carol” est plus pertinente et poignante pour le public moderne. Fait intéressant, il s’est également concentré sur le développement de personnages généralement mis de côté, tels que Mme Cratchit et Jacob Marley.

Pour une nouvelle perspective, un nouveau récit de “A Christmas Carol” de Charles Dickens se concentre sur Elizabeth Scrooge (Nicole Lapas) dans la production du Théâtre 121. (@ChristySturm Photographie)

Nicole Lapas est Elizabeth Scrooge; elle déclare qu’en tant qu’actrice, elle a été attirée par le personnage en raison de ses propres expériences et de sa perspective, et de l’attraction unique d’un nouveau personnage dans un rôle emblématique. Lapas humanise le voyage de Scrooge, et elle est absolument géniale. Elle est inébranlable dans ses représentations de l’entêtement, du comportement hautain, de la froideur, de la vulnérabilité ultime et de la transition éventuelle vers un humain compatissant. Cook lui a également donné de nombreuses occasions d’exprimer ce que c’était que d’être une femme à cette époque, sans parler d’une femme avec sa propre entreprise financière qui est jugée et méprisée et qui doit travailler deux fois plus dur tout en résistant à la jalousie et à l’ignorance de la société. Lapas dépeint subtilement et avec ferveur toutes les épreuves et tribulations véridiques et amères de cette situation.

Dans une adaptation réinventée de “A Christmas Carol” de Charles Dickens, la famille Cratchit se réunit, dirigée par leur mère veuve. (@ChristySturm Photographie)

Amanda Lauteri dans le rôle d’Alice Cratchit est également un talent merveilleux. Son personnage travaille comme comptable pour Elizabeth Scrooge. Lauteri est la personnification de qui et de ce que vous voudriez que Mme Cratchit soit – et soit dit en passant, elle est veuve – douce, pleine d’humour, une présence merveilleusement calme au travail et à la maison. Lauteri comme Lapas est pleinement dimensionnel.

Il y a beaucoup de notables forts dans cet ensemble. Fred de Matt Stewart est suave, gentil et charmant – l’un des meilleurs que j’ai vus ces derniers temps. Vraiment frapper à la maison est sa livraison de “J’espère toujours une tante dont la bonté est là, un trésor enfoui.”

Lynn Cotner rayonne de confiance et de charme, qu’elle soit la mère d’Alice ou la parfaite accentuée de Mme Dilber. Le Marley enchaîné de Paul Lockwood a finalement trouvé une explication plus longue de la raison pour laquelle il est revenu (“vous avez tellement de problèmes”) et un gémissement délicieusement effrayant, que Lockwood exécute particulièrement bien.

Marley est interprété par Paul Lockwood dans un nouveau récit de “A Christmas Carol” de Charles Dickens. (@ChristySturm Photographie)

Et puis il y a bien sûr les trois esprits. Sagement, Cook fait apparaître l’esprit du cadeau de Noël en premier. Interprété de manière experte, joyeuse et ironique par Derrick Wilson, son esprit est un régal visuel et donc bien accueilli à partir du moment où il proclame : « Je suis ici pour élargir vos horizons. Faire leurs apparitions dans l’acte deux sont Spirit of Christmas Past de Marissa Snook et Spirit of Christmas Yet to Come de Kylee Jones. Snook est un esprit effervescent, pétillant et jubilatoire resplendissant dans une robe et une couronne affichant des lumières «à travers lesquelles nous voyons nos souvenirs». Jones est enveloppé de funérailles – une représentation haute, silencieuse et effrayante bien faite.

Un clin d’œil à Fan d’Erin Liston, à William d’Elijah Freundl et à l’ancien Scrooge de Maggie Liston. La scène de rupture de Freundl et Liston est nuancée, intense et douloureuse. Les talents fascinants de ces trois personnes confèrent beaucoup de crédibilité à l’histoire qui se déroule de la vision de Cook.

Les costumes spécialement conçus par Christine Nicholson sont un régal coloré et approprié dans la conception des costumes de Shannon Lee Day. Et félicitations à une équipe de scène très énergique sous la direction technique de Tracey Lanman qui a permis à ces unités de boîte de se déplacer à un rythme rapide. La conception sonore avisée de Joel Bennett est agréable et discrète.

Stephen Sondheim a dit un jour: “Ce qui maintient le théâtre en vie, c’est la possibilité de toujours le faire différemment avec non seulement de nouveaux acteurs, mais de nouveaux points de vue.” “A Christmas Carol” de Cook correspond à ce projet de loi.

• Regina Belt-Daniels est impliquée dans le théâtre depuis la première année, que ce soit sur scène ou dans les coulisses, en jouant, en mettant en scène, en produisant, en gérant la scène ou en rédigeant des critiques.

SI VOUS ALLEZ

QUEL: “Un chant de Noël” par le Théâtre 121

OÙ: Opéra de Woodstock, 121, rue Van Buren, Woodstock

LORSQUE: Jusqu’au 4 décembre

INFORMATIONS: 815-338-5300, www.woodstockoperahouse.com/operahouse