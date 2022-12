À Chicago, une bataille pour une statue religieuse concerne bien plus que la religion

Leur mission allait au-delà de la statue. Pour les membres polonais du groupe, l’église et la statue étaient des monuments à leurs ancêtres et un rappel de leurs liens avec Pilsen, qui était autrefois un point d’entrée à Chicago pour les immigrants polonais. Pour les Latinos, le combat consistait à préserver les points d’ancrage de la communauté, y compris les églises, alors que le quartier devient de plus en plus embourgeoisé et que les familles mexicaines de la classe ouvrière sont chassées par la hausse des loyers.

“S’ils vendent la propriété de St. Adalbert, cela va changer le tissu de Pilsen”, a déclaré Mme Vazquez. « C’est inacceptable qu’ils veuillent vendre chaque propriété de l’église à des promoteurs. Les développeurs auront carte blanche. Ils vont continuer à développer Pilsen. Ils éloigneront la culture du quartier.

L’archidiocèse de Chicago affirme que les changements reflètent la réalité : le nombre de fidèles du week-end à St. Adalbert était tombé à environ 200, bien moins que ce qui est nécessaire pour soutenir une église de sa taille. Et le bâtiment a nécessité des millions de réparations en raison de sa façade en briques en ruine, un problème vieux de plusieurs décennies qui a été expliqué en détail aux paroissiens avant que Saint-Adalbert ne fusionne avec une paroisse voisine.

Le déplacement de la statue dans cette paroisse, également à Pilsen, donnera à la bien-aimée Pietà une maison, a déclaré l’archidiocèse, un lieu où elle pourra être protégée et préservée pour la communauté.