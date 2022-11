À Chase Claypool, le directeur général Ryan Poles a vu une chance d’améliorer l’attaque des Bears de Chicago – Shaw Local

LAKE FOREST – Pour le directeur général des Bears, Ryan Poles, une reconstruction ne signifie pas nécessairement vendre, vendre, vendre.

Oui, les Polonais ont fait beaucoup de ventes au cours des neuf derniers mois. De l’échange de Khalil Mack en mars à l’échange du lanceur de passes du Pro Bowl Robert Quinn et du secondeur vedette Roquan Smith cette semaine, les Polonais ont assez bien démantelé la défense que son prédécesseur a construite et transformé ces trois joueurs de renom en choix de repêchage.

Quelques heures avant la date limite des échanges de mardi, cependant, il est passé du mode vente au mode achat. Les Polonais ont fait leur plus gros ajout à ce jour dans les échanges avec le receveur des Steelers de Pittsburgh, Chase Claypool.

Enfin, après des mois de réclamations, les fans des Bears ont vu leur souhait n°1 exaucé : une autre arme pour le quarterback Justin Fields. Avec le déménagement, Polonais a montré que cette reconstruction – même s’il n’utilisera pas le mot reconstruction – est bien plus qu’une braderie.

Les Polonais ont ajouté un receveur talentueux avec une production éprouvée de la NFL qui a probablement de la place pour grandir. Claypool a eu des saisons de réception consécutives de 800 verges avec un Ben Roethlisberger vieillissant qui lui a lancé le ballon. Imaginez ce qu’il pourrait faire avec un quart-arrière qui peut réellement sortir de la poche.

Plus important encore, Claypool correspond à la chronologie des Bears. Les Bears ont 1 1/2 saisons pour décider d’accorder à Fields l’option de cinquième année sur son contrat de recrue (la date limite sera la première semaine de mai 2024). Il est devenu clair au cours des huit premiers matchs que Fields, le meilleur receveur Darnell Mooney et le reste de l’attaque avaient besoin d’aide.

En ajoutant Claypool maintenant, les Polonais se donnent beaucoup de temps pour voir comment ces trois gèlent sur le terrain.

“J’aime la façon dont Justin est tendance, et je pense que l’ajout d’un autre gros corps qui est physique, explosif, grande capacité de saut, peut étirer le terrain, mais aussi violent avec le ballon dans ses mains ainsi qu’un bloqueur, je pense que cela améliore tout le monde autour de lui », a déclaré Polonais mardi au Halas Hall.

Les Polonais semblent avoir conclu en août que Smith, le huitième choix au repêchage de 2018, ne correspondait plus au calendrier – ou au budget – que les Polonais avaient en tête.

Polonais a déclaré mardi qu’il avait donné à Smith, qui est son propre agent, une dernière offre de contrat avant la saison régulière. Les Polonais ont indiqué qu’aucune autre discussion de contrat n’avait eu lieu une fois la saison commencée. Il a également déclaré que la décision de Smith de ne pas embaucher d’agent rendait la conclusion d’un accord “plus difficile”.

“La réalité est que vous devez vous poser une question : allons-nous un jour trouver ce terrain d’entente ?” ont dit les Polonais. “D’après nos conversations précédentes, vous recueillez ces informations et il semblait que c’était hautement improbable. Alors, êtes-vous en mesure de saisir l’opportunité d’améliorer votre liste maintenant? Ou êtes-vous d’accord avec la possibilité qu’il s’en aille et que nous ne puissions pas utiliser [Smith] pour enrichir notre liste. Et c’est à cela que ça s’est joué. J’avais l’impression qu’il fallait aller de l’avant à ce moment-là.

Les fans ne sauront peut-être jamais combien d’argent Smith a demandé à Polonais. Il est juste de supposer qu’il était bien au nord de 20 millions de dollars par an.

Un bon GM dans cette ligue doit avoir une approche nuancée. Il doit savoir quand abandonner un joueur et vendre, et quand tenter sa chance avec quelqu’un qui pourrait avoir un potentiel inexploité. Les Polonais ont fait ces deux choses au cours des dernières 48 heures.

Le temps nous dira si ces mesures sont payantes. Polonais a déclaré qu’il avait examiné ces accords séparément. Il ne s’est pas senti obligé d’échanger contre Claypool simplement parce qu’il a décroché un choix supplémentaire de deuxième tour dans l’accord avec Smith.

“Ils étaient vraiment deux choses différentes”, a-t-il déclaré.

L’approche idéale des Polonais est de construire à travers le repêchage. Il reste bien placé pour ajouter du talent au printemps prochain. Les Bears ont huit choix, dont deux choix de quatrième ronde et deux choix de cinquième ronde. Ils pourraient ajouter un choix compensatoire au septième tour, mais ceux-ci ne seront annoncés qu’en mars.

Le commerce de Claypool a également montré qu’il n’était pas disposé à abandonner une partie de ce capital de repêchage convoité pour obtenir un joueur talentueux.

“J’ai vraiment aimé la façon dont notre attaque commence à se rassembler et à bouger”, a déclaré Poles. “Je pensais qu’il était important d’ajouter un autre joueur d’impact pour notre attaque pour accompagner les gars que nous avons actuellement.”