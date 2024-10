À Charlotte, l’ancien président Obama dénonce des « trucs fous » de la part de Robinson et Morrow de Caroline du Nord

L’ancien président Barack Obama a déclaré vendredi lors d’un rassemblement à Charlotte que le lieutenant-gouverneur Mark Robinson donnait à l’ancien président Donald Trump « un aspect presque normal », tout en soutenant les démocrates qui se présentent aux élections à l’échelle de l’État.

Obama s’est adressé à une foule au Charlotte Convention Center lors du rassemblement pour la vice-présidente Kamala Harris, la candidate démocrate à la présidence. Une foule animée a rempli la salle de bal alors qu’Obama parlait de l’immigration, de ses valeurs personnelles et critiquait Trump et Robinson.

« Cet homme a qualifié le mouvement des droits civiques de « merde », a traité les personnes LGBTQ de « saleté », s’est identifié comme nazi et a suggéré de ramener l’esclavage », a déclaré Obama à propos de Robinson. « Je pense qu’il est juste de dire que vous n’avez pas besoin d’un gouverneur qui donne à Donald Trump une apparence presque normale. »

Les commentaires d’Obama s’inspirent en partie d’un Un rapport de CNN alléguant Robinson a fait des commentaires racistes, misogynes et antisémites sur un site Web pornographique il y a plus de dix ans. Robinson a nié avoir fait ces commentaires et a annoncé une action en justice contre CNN pour ce reportage.

Plus tôt dans le rassemblement, le procureur général Josh Stein, candidat démocrate au poste de gouverneur, a déclaré à la foule que « pas une seule personne dans cette salle ce soir » n’avait besoin de l’histoire de CNN pour savoir « que cet homme n’est pas apte à être notre gouverneur ».

Obama a déclaré que Stein avait fait un excellent travail en tant que procureur général en luttant pour les survivants d’agressions sexuelles, en aidant les familles touchées par la crise du fentanyl et en défendant le droit de vote.

« En tant que gouverneur, il fera encore plus : réduire les impôts des travailleurs, développer l’enseignement technique, payer les enseignants comme ils le méritent », a-t-il déclaré. « Stein pense que si vous travaillez dur et prenez vos responsabilités, vous devriez pouvoir y parvenir. »

Obama a également apporté son soutien à Mo Green, candidat démocrate au poste de surintendant de l’instruction publique de Caroline du Nord. Obama a fait référence au commentaire de la candidate républicaine Michele Morrow selon lequel elle aimerait voir Obama « devant le peloton d’exécution ». sur X en 2020.

« J’ai pris un intérêt particulier à suivre la course aux directeurs d’école ici. Apparemment, le candidat républicain a répandu des théories du complot et pense que je devrais être fusillé », a déclaré Obama. « Nous ne pouvons pas laisser quelqu’un dire des bêtises pour diriger votre système scolaire, acheter des manuels scolaires, allouer des ressources à nos enfants. Nous avons besoin de quelqu’un comme Mo Green.

Avant sa comparution à Charlotte, un porte-parole du Parti républicain de Caroline du Nord a qualifié le rassemblement de « désespéré ».

« Les derniers jours désespérés de la campagne Harris sont arrivés », a écrit le porte-parole Matt Mercer dans une déclaration au Charlotte Observer. « Le retour en Caroline du Nord de personnages controversés comme Barack Obama rappelle que le président Trump va une fois de plus réparer l’économie, réparer les frontières et faire en sorte que l’Amérique soit à nouveau respectée sur la scène mondiale. »

Obama parle de Trump

Obama a passé une grande partie de son discours à critiquer Trump.

Il a exprimé sa déception face à la réponse de Trump au COVID-19, à ses projets d’expulsion massive d’immigrants et à ses efforts pour diffuser de fausses informations. Obama a fait référence aux théories du complot propagées par Trump à la suite de l’ouragan Hélène, selon lesquelles la FEMA aurait alloué des fonds de secours aux services aux migrants plutôt qu’aux victimes d’Hélène, ce qui La FEMA dit que c’est faux.

« Quand est-ce que c’est devenu OK ? » dit-il. « Quand Donald Trump ment ou triche… les gens trouvent des excuses. »

Obama a également souligné que Trump avait été accusé par son ancien chef de cabinet John Kelly de dire des choses positives à propos d’Hitler, notamment qu’il « a fait de bonnes choses ». Trump n’est pas apte à être à nouveau président, a déclaré Obama.

Trump a depuis nié avoir fait ces commentaires et a déclaré aux journalistes cette semaine il est « l’opposé » d’Hitler.

« Son comportement est devenu tellement banal que les gens ne le prennent plus au sérieux », a-t-il déclaré. « Certaines des personnes qui connaissent le mieux Donald Trump ont déclaré sans équivoque qu’il ne devrait pas être à nouveau président. »

Obama a également déclaré qu’il savait que de nombreuses personnes avaient des difficultés financières, notamment pour pouvoir payer des soins de santé. Harris a un plan pour aider les Américains de la classe ouvrière à accéder aux soins de santé, a déclaré Obama. Se moquer de l’ancien président commentaires lors du débat présidentielObama a déclaré que Trump avait « l’idée d’un plan ».

Obama a clôturé son discours en disant aux électeurs que cette élection visait à préserver les valeurs américaines et la démocratie.

« Nous savons que la vraie force réside dans le fait de travailler dur, d’assumer ses responsabilités et de dire la vérité même lorsque cela ne nous convient pas, et que la vraie force réside dans le fait d’aider les gens qui en ont besoin et de prendre soin de nos voisins », a-t-il déclaré. « C’est ce que nous devrions souhaiter chez nos filles et nos fils, et c’est ce que je veux voir chez le président des États-Unis. »

Obama a été rejoint lors du rassemblement par un grand nombre de responsables démocrates de Caroline du Nord, dont la représentante américaine Alma Adams, une démocrate dont le district couvre Charlotte.

« Aucun des sondages, (aucun des) cycles d’information sans fin, rien de tout cela ne signifie quoi que ce soit si nous n’expulsons pas cette mère », a déclaré Adams. « Apportez un réel changement en Caroline du Nord, un changement aux États-Unis. »