Kylie Jenner laissé peu d’imagination en 2020!

Tout au long de l’année, le L’incroyable famille Kardashian La star passait une grande partie de son temps au bord de la piscine ou à la plage, et à la manière typique de Kar-Jenner, elle s’assurait de documenter ses bains de soleil, nager et s’amuser au soleil chaque fois que possible. Sérieusement, un rapide coup d’œil sur l’Instagram de Kylie et vous êtes sûr de voir au moins deux photos de bikini.

Ce que vous ne verrez presque certainement pas, c’est le magnat de 23 ans portant le même costume à plus d’une occasion. Kylie Est-ce que vivre sous le chaud soleil de Californie toute l’année après tout, les bikinis sont donc pratiquement une partie essentielle de l’uniforme Calabasas. Et comme on dit, si vous l’avez, affichez-le!

Et parfois, Kylie pose même pour le plus grand bien. En septembre, elle s’est rendue sur Instagram avec ce qui ressemblait à un selfie typique en maillot de bain. Cependant, la légende a en fait exhorté ses 205 millions d’abonnés à voter avant l’élection présidentielle de 2020. Le résultat? Vote.org aurait vu son utilisation augmenter de 1 500%.