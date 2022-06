À chaque coup, gagner en confiance dans et hors de l’eau

Alors que je continuais à pratiquer et à perfectionner mes coups, je sentais un sentiment de calme m’envahir dans l’eau. Il y avait des jours où j’avais l’impression que ma dépression s’était dissipée en une fine fumée chaque fois que je pratiquais la natation. Cela m’aidait à reconstruire ma confiance dans et hors de l’eau.

Alors que je commence une nouvelle saison estivale, l’eau qui m’imposait tant de peur et de doute est devenue un moyen de me libérer du stress. Je ne suis plus la fille effrayée au coin de la piscine. Je fais partie des nombreux visages souriants qui peuvent s’adonner à l’activité avec mes amis. Je ne voyais plus mes différences mais ma valeur et mon bonheur. Je ne suis toujours pas le plus excellent nageur, mais à chaque fois que je pratique, je sens mon anxiété tomber de côté et je me sens libéré du stress qui engloutit mon corps dans mon état dépressif.

Apprendre à nager m’a ouvert de nouveaux mondes ces dernières années. Pendant les vacances sur une île, je peux maintenant être dans l’océan et découvrir les merveilles de la vie marine, nager avec un groupe de dauphins et un éventail coloré de poissons. Nager tandis que Noir, ancré par l’histoire de la ségrégation, a ses défis. Mais nager avec anxiété m’a aidé à trouver du réconfort lors de certains de mes jours les plus sombres.

Dana Givens est rédactrice numérique associée chez Black Enterprise, journaliste indépendante et animatrice du podcast «Amour et passeports.”