À ceux qui prétendent que le NHS est devenu une religion britannique, je dis : gardez la foi | Marthe Gill

Do nous aimons trop le NHS? Une théorie populaire a émergé ces dernières années. Ça se passe comme ça : quand il s’agit du National Health Service, les Britanniques souffrent d’une espèce du syndrome de Stockholm. Nous sommes si plongés dans l’illusion collective que nous ne pouvons pas, ou ne voulons pas, voir ses misérables défauts, encore moins accepter le genre de changements qui pourraient réellement la sauver. Passer à un autre type de service – du genre que l’on trouve dans certains pays d’Europe – serait mieux, mais aveuglé par l’hystérie de masse, notre peuple ne l’aura tout simplement pas. Ayant à un moment donné imprudemment décidé de faire du NHS notre « religion nationale », nous adorons depuis quelque temps un dieu prêt à abandonner son troupeau sur un chariot dans un couloir pendant 16 heures. Tout est très triste.

Ceci, de toute façon, a été le thème général de nombreux articles écrits en réponse au 75e anniversaire du NHS la semaine dernière. « Nous sommes trop aveuglés par notre amour pour le NHS pour reconnaître ses énormes défauts », a couru un titre dans le Exprimer. « Il est difficile de déterminer exactement quand le Service national de santé a cessé d’être un service et s’est transformé en religion », selon un Fois chef« … L’obsession parfois mièvre de la Grande-Bretagne pour le NHS peut être malsaine. »

« Il est difficile de réformer un service de santé si son anniversaire est accueilli par des célébrations habituellement réservées à un saint napolitain », dit le Économiste. « La Grande-Bretagne doit étudier tous ses pairs de plus près. Les soins de santé britanniques semblent légèrement soviétiques si on les compare, disons, au Danemark.

Se pourrait-il que ce «biais cognitif» britannique, voulant garder la forme et les principes du NHS, soit en fait logique?

Il y a une autre façon d’interpréter notre attachement au NHS. C’est qu’il y a quelque chose de rationnel là-dedans. Les sondages montrent souvent que les Britanniques ne sont pas aveugles à la les problèmes de l’établissement – c’est juste que nous préférerions les résoudre avec de l’argent, plutôt qu’une réforme en gros. Certes, nous sommes émotionnellement investis dans l’idée d’un service de santé financé par les contribuables et gratuit au point d’utilisation. Il ne s’ensuit pas que l’émotion soit irrationnelle. Se pourrait-il que ce « biais cognitif » britannique, voulant garder la forme et les principes du service de santé tels qu’ils sont, soit en fait une position logique ? Nos instincts pourraient-ils vraiment avoir raison ?

Examinons le cas habituel de la réforme du NHS. Cela tend à commencer par le constat précis que le service de santé fonctionne très mal. Une récente rapport du Fonds du Roi, par exemple, constate que, par rapport à ses pairs, le NHS a moins de scanners et de lits IRM, des niveaux «étonnamment bas» de médecins et d’infirmières et des temps d’attente plus longs. L’état du NHS ayant été établi, l’argument procède du fait que de nombreux autres pays, qui ont des systèmes différents, ont de meilleurs résultats. Un modèle privilégié par les réformateurs tend à être le système d’assurance sociale – utilisé par des pays comme l’Allemagne, l’Autriche et les Pays-Bas – dans lequel les citoyens doivent souscrire une assurance maladie et l’État couvre ceux qui ne peuvent pas se le permettre. (Ceci est plus populaire, par exemple, que l’idée de co-paiements : frais pour certains services.)

Mais c’est à ce stade qu’un saut logique s’opère. Les réformistes déclarent que changer notre système pour imiter ceux des pays les plus performants résoudrait nos problèmes. Mais c’est une grande hypothèse.

Pourquoi? Les pays européens qui utilisent modèles d’assurance sociale ont également tendance à être plus riches, à avoir des inégalités de santé plus faibles et à dépenser plus que le Royaume-Uni. Pendant ce temps, alors que Nigel Edwards du Nuffield Trust a fait remarquerdes pays avec des systèmes comme le nôtre, comme l’Espagne, aussi fonctionne très bien. (L’espérance de vie en Espagne dépasse celle du Royaume-Uni.) Le NHS reçoit un financement beaucoup plus faible et est épuisé depuis plus longtemps que bon nombre de ses pairs très performants. Il est aussi relativement efficace. En fait, comme le dit le rapport du King’s Fund : « Il y a peu de preuves qu’un « type » de système de santé ou de modèle de financement des soins de santé obtienne systématiquement de meilleurs résultats qu’un autre.

Ce sont les réformateurs, et non le public britannique, qui s’accrochent ici à une illusion. Il n’y a pas de magie dans le système d’assurance sociale. Cela pourrait isoler le service de santé de certaines ingérences du gouvernement. Mais cela ne procurerait pas de médecins et d’infirmières de nulle part, et cela ne fournirait pas nécessairement plus d’argent au NHS. Le financement serait juste un peu modifié. Au lieu que la facture aille uniquement aux contribuables, elle serait d’abord envoyée aux employeurs et aux employés. Mais comme il s’agit d’un groupe en déclin, les contribuables ont maintenant tendance à devoir de toute façon gonfler ces systèmes.

En fait, l’assurance sociale pourrait aggraver les choses. Ce serait moins efficace pour commencer – considérez toutes les réclamations, les paiements et les calculs de risque qui devraient être effectués. Y parvenir serait extrêmement coûteux : la refonte du plus grand employeur du Royaume-Uni prendrait des années. La perturbation serait considérable.

Et il n’y a aucune garantie non plus que les réformes, quelles qu’elles soient – ​​une taxe santé, des tickets modérateurs, une assurance sociale – seraient bien menées. « Convainquez-moi que le gouvernement est capable de faire cela », dit Edwards, « avec une référence spécifique à l’eau, à l’électricité et aux chemins de fer. » On pourrait ajouter: et les contrats PFI, la dentisterie NHS et les efforts de Matt Hancock pour se procurer des EPI auprès de ses amis pendant la pandémie. Bien qu’il soit techniquement possible de changer les services financés par les contribuables et de se retrouver avec quelque chose de mieux, la Grande-Bretagne a un mauvais bilan à cet égard. Nous l’avons gâché encore et encore.

L’instinct du public britannique – que le NHS est précieux et mérite d’être protégé – pourrait être plus rationnel qu’il n’y paraît pour les fanatiques réformateurs. Le NHS est sous-financé depuis de nombreuses années. Ceux qui veulent l’améliorer devraient commencer par là. Les personnes idéologiquement opposées à l’institution aiment dire qu’il existe un «tabou» sur la réforme du NHS. Beaucoup de tabous – l’inceste et la danse morris, par exemple, pour citer Sir Thomas Beecham – sont là pour une raison.