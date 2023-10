À ce moment-là, les flics arrêtent un suspect d’offre de meurtre surnommé The Punisher en costume de SUPER-HÉROS avec des lames de style Batman et une ceinture utilitaire

C’est le moment bizarre où la police arrête un suspect de meurtre vêtu d’un costume de super-héros et équipé de lames de style Batman et d’une ceinture utilitaire.

Rodrigo Rodrigues da Silva, surnommé The Punisher, a été arrêté par la police portant un manteau fluide comme le héros ultra-violent de Marvel et ce qui ressemble à un masque de Robin.

Rodrigues a été arrêté après une prétendue attaque par effraction au Brésil

Il a été surpris portant un étrange costume de super-héros

Le suspect était équipé de lames de style Batman, d’une barre de fer et d’un couteau pour l’attaque.

Le suspect a été arrêté après avoir été accusé d’avoir tenté de tuer un homme lors d’un cambriolage dans une propriété de Parnaiba, au Brésil.

D’étranges photos de la police montrent Rodriguez dans un étrange costume de super-héros, portant des gants de Batman, une ceinture utilitaire avec une barre de fer et un couteau tranchant comme un rasoir.

Il a été arrêté lundi après avoir été accusé d’être entré par effraction au domicile de sa cible alors qu’elle dormait, selon les médias locaux.

Rodrigues a lancé une attaque et a frappé sa victime sur la poitrine et les jambes avec la barre de fer jusqu’à ce que l’homme se réveille et riposte.

Rodrigues s’est enfui mais a été capturé peu de temps après, toujours vêtu de son costume, et il est désormais détenu pour tentative de meurtre présumé.

Après son arrestation, Rodriques s’est fait appeler « Le Punisseur de Parnaiba ».

L’enquête est en cours.

Dans une affaire similaire l’année dernière, quatre flics ont procédé à une spectaculaire saisie de drogue alors qu’ils étaient habillés comme des super-héros Marvel.

Les officiers péruviens se sont déguisés en Spider-Man, Captain America, Thor et Black Widow pour fondre sur le gang de la coke.

L’opération – baptisée « Marvel » – les a conduits dans une maison spécifique de la région, où ils ont utilisé un équipement spécial pour briser une porte en acier.

Le gang de drogue a d’abord pensé qu’il s’agissait d’une farce lorsque le gang de super-héros a fait irruption – avant que 10 autres policiers ne le suivent.