À ce jour, des incendies de forêt « sans précédent » incendient une superficie record du territoire de l’UE | Actualité Climatique

Les incendies de forêt ont incendié une quantité record de terres de l’UE cette année, selon les données de la Commission européenne, alors que l’un de ses principaux chercheurs sur les incendies avertit que le changement climatique propage le danger dans davantage de pays.

Au 17 août, plus de 6 800 incendies avaient brûlé ensemble près de 750 000 hectares de terres dans l’Union européenne, soit plus d’un tiers de la taille du Pays de Galles, envoyant des maisons, des cultures et des moyens de subsistance en flammes.

Le nombre d’incendies et la superficie brûlée dépassent ceux de la même période en 2017, l’année la plus dévastatrice jamais enregistrée, lorsque des incendies ont ravagé plus d’un million d’hectares de terres et plus de 130 personnes ont perdu la vie.

Mais en 2017, les incendies les plus dramatiques et les plus meurtriers ont frappé en octobre, donc “nous devons attendre la fin de l’année pour voir comment l’année évolue”, a déclaré le Dr Jesus San-Miguel-Ayanz, chercheur principal au Centre de recherche conjoint de la Commission européenne. Centre et coordinateur du système de surveillance des incendies de forêt EFFIS.

Le temps sec persistant depuis l’hiver et les vagues de chaleur précoces et récurrentes à partir de mai ont « augmenté le danger d’incendie à des niveaux que nous n’avions pas connus dans le passé », a-t-il déclaré.

Les incendies sont “vraiment sans précédent”.

Alors qu’on prévoyait que le temps sec et chaud se poursuivrait pendant l’été, les chercheurs « prévoyaient une situation compliquée [wildfire] saison”, mais la réalité a été “encore plus aiguë”, a-t-il dit.

Le changement climatique a laissé certaines parties de la péninsule ibérique à leur plus sec en 1 200 ans, selon une étude publiée en dernier

mois dans la revue Nature Geoscience.

Au Portugal, plus de 1 200 pompiers et neuf avions bombardiers d’eau luttaient aujourd’hui contre un incendie de forêt qui fait rage depuis des semaines, tandis qu’en Espagne les incendies de forêt ont déjà brûlé plus de 275 000 hectares.

Mais la dégradation du climat propage le danger d’incendie plus au nord à travers l’Europe en perturbant les régimes de précipitations et en faisant monter les températures, a expliqué le Dr San-Miguel-Ayanz.

Lire la suite:

Pourquoi est-il si difficile d’amener les gens à se soucier du changement climatique ?

Incendies cette année par endroits aussi loin au nord que le Royaume-Unil’Irlande et la Norvège sont un “signal clair” que “des zones qui n’étaient pas touchées dans le passé le sont maintenant”, a-t-il déclaré.

Cependant, une meilleure information et une meilleure préparation devraient réduire le nombre de victimes et de dégâts causés par les incendies, a-t-il ajouté.

Suivez le podcast quotidien sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Spreaker

Lorsque les arbres et la végétation brûlent dans les incendies de forêt, ils libèrent de grandes quantités de dioxyde de carbone et d’autres polluants atmosphériques.

Normalement, les émissions ne feraient qu’une “petite contribution” au total de ce pays. Mais “dans des années comme celle-ci, la contribution peut représenter jusqu’à un tiers du total”, a averti le Dr San-Miguel-Ayanz.

Regardez le Daily Climate Show à 15h30 du lundi au vendredi et The Climate Show avec Tom Heap le samedi et le dimanche à 15h30 et 19h30.

Le tout sur Sky News, sur le site Web et l’application Sky News, sur YouTube et Twitter.

L’émission étudie comment le réchauffement climatique modifie notre paysage et met en évidence des solutions à la crise.