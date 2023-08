« À cause d’Interpol, ma vie est détruite » : Bahreïn accusé d’avoir abusé du système des notices rouges | Nouvelles du monde

Les militants disent que Bahreïn abuse du système de notice rouge d’Interpol pour traquer et extrader les dissidents de l’étranger.

Sayed Ahmed Alwadaei, directeur du plaidoyer d’une ONG appelée l’Institut de Bahreïn pour les droits de l’homme et la démocratie, accuse les failles du système d’avoir arrêté et extradé plusieurs dissidents qui ont fui le royaume.

« Bien que j’aie quitté et fui le pays, vivant à Londres, je ne me sens pas très en sécurité », a-t-il déclaré.

« Il y a une menace réelle. Il y a un vrai cauchemar auquel je penserais avant de faire quoi que ce soit, avant de voyager n’importe où et c’est à cause de cette notice rouge d’Interpol. »

Les nouvelles du ciel Podcast Sale boulot enquête sur le système mondial d’information policière, exploité par Interpol, qui permet aux forces de police de signaler leurs personnes les plus recherchées aux frontières internationales dans le monde entier.

Il est conçu pour aider à l’arrestation de personnes soupçonnées de crimes graves, mais a également été utilisé par des États autoritaires pour cibler des opposants politiques.

Dans certains cas, ceux des personnes sont détenues, emprisonnées et extradéesavec des conséquences dévastatrices.

Bahreïn a violemment réprimé les manifestants pendant le printemps arabe de 2011, en arrêtant des milliers de personnes et en inculpant beaucoup en vertu d’une loi répressive qui confond les actions considérées comme contraires aux intérêts de l’État avec le terrorisme. Il a depuis interdit tous les médias indépendants et dissous tous les groupes d’opposition importants.

Il est désormais soupçonné d’abuser du système des notices rouges pour traquer les dissidents à l’étranger.

Le footballeur bahreïni Hakeem al-Araibi a été arrêté à tort en Thaïlande suite à une notice rouge d’Interpol. Photo : AP





Le cas le plus marquant est celui du footballeur Hakeem al Araibi, un réfugié bahreïni qui a été torturé dans son pays d’origine avant de fuir vers l’Australie, où il est résident permanent.

Il a passé des mois emprisonnés à tort en Thaïlande en 2018 après avoir été arrêté sur une notice rouge invalide émise par Bahreïn pour son extradition.

Sayed a fait campagne au nom de Hakeem et a déclaré que – malgré l’affaire très médiatisée – d’autres arrestations avec avis rouge ont été effectuées.

Photo : AP





Ahmed Jaafar Mohammed Ali purge une peine d’emprisonnement à perpétuité à Bahreïn





Ahmed Jaafar Mohammed Ali a été arrêté en Serbie sur notice rouge en 2021 puis extradé vers Bahreïn, où il purge une peine à perpétuité.

Dans une note vocale de prison, il a déclaré: « À cause d’Interpol, ma vie est détruite, je purge plus de 60 ans de prison dans une très mauvaise situation. »

Ahmed est un militant syndical qui a participé à des manifestations à Bahreïn en 2007, au cours desquelles il a été détenu et torturé. Son témoignage a été présenté dans un rapport de Human Rights Watch sur la reprise de la torture à Bahreïn.

À sa libération, il a fui le pays. Il a été condamné par contumace pour terrorisme en 2013, bien que l’incident se soit produit après son départ du pays.

« Les autres ont été condamnés à mort. Et voilà. Vous obtenez une peine à perpétuité à Bahreïn, comme vous obtenez une contravention de stationnement », a déclaré Sayed.

Sayed Ahmed Alwadaei





Sayed Ahmed Alwadaei





Le procès de masse a été condamné par les Nations Unies.

En 2015, Bahreïn a déchu Ahmed de sa citoyenneté et lui a émis une notice rouge.

Suite à son arrestation en Serbie, Ahmed a été extradé vers Bahreïn par avion privé en janvier 2022 malgré une ordonnance de référé rendue à son encontre par la Cour européenne des droits de l’homme.

« C’est l’une de ces prisons à Bahreïn qui n’est pas une blague, c’est l’une des prisons les plus notoires », a déclaré Sayed.

« Vous pourriez être victime d’agressions, de tortures, de toutes sortes d’abus. Et malheureusement, Ahmed vit tout cela. »

Le gouvernement de Bahreïn n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Interpol a mis en place un groupe de travail spécialisé en 2016 vérifier toutes les demandes afin de s’assurer qu’elles sont conformes à ses règles. Mais Sky News a appris que des avis abusifs glissaient toujours sur le net.

L’organisation a déclaré que la notice rouge d’Ahmed avait été publiée avant la création du groupe de travail. Cependant, il a également déclaré que depuis 2018, l’organisme avait également commencé à examiner les avis existants. Malgré les antécédents de Bahreïn en matière d’abus du système de notification et sa mention nominative dans des rapports d’organismes de défense des droits humains, la notification d’Ahmed Jaafar n’a pas été supprimée.

Jurgen Stock, secrétaire général d’Interpol, a déclaré au podcast Dirty Work: « Le mandat d’Interpol est d’assurer le soutien mutuel le plus large possible entre les organisations de police criminelle du monde entier, entre des pays qui ont des systèmes juridiques très différents, entre des pays qui ont très souvent un relation politique difficile et même entre pays en conflit parfois.

« C’est donc un travail sensible que nous faisons dans l’intérêt de la sécurité mondiale pour protéger les gens partout dans le monde contre les crimes de droit commun. »

Sayed craint qu’il n’y ait plus d’abus du système de notice rouge d’Interpol par Bahreïn si des mesures plus dures ne sont pas prises. Ses appels sont soutenus par d’autres groupes, dont Fair Trials et Human Rights Watch.

Il a déclaré: « À moins que quelqu’un de la haute direction d’Interpol ne soit tenu responsable, nous allons voir davantage de ces abus. »