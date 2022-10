Cape Town est presque classée comme la destination long-courrier la moins chère pour les voyageurs britanniques – mais la crème solaire l’a de nouveau battue à la deuxième place.

Malgré l’alcool plus cher, Hoi An au Vietnam est la destination long-courrier la moins chère pour ceux qui dépensent des livres, selon la poste britannique.

Le Cap est environ 14% plus cher depuis sa dernière enquête, en pré-pandémie 2019, mais bat toujours le vainqueur de cette année, le Japon.

Si la crème solaire avait été un peu moins chère, Cape Town aurait pu se classer comme la destination long-courrier la moins chère pour les Britanniques cherchant à échapper à l’hiver de l’hémisphère nord.

Mais malgré le vin et les cocktails plus chers, Hoi An au Vietnam a pris ce titre en une enquête régulière du Royal Post Office du Royaume-Unireléguant à nouveau la ville mère à la deuxième place – d’environ R15.

C’est la différence en termes de rands entre le prix d’un panier de produits essentiels dans chaque ville, selon la poste britannique : 67,78 £ au Vietnam, contre 68,49 £ en Afrique du Sud.

Plusieurs choses sur la liste sont légèrement moins chères au Cap, y compris un repas de trois plats avec du vin, une petite barre de chocolat, des cocktails et un verre de vin.

Mais allez dans un supermarché à Hoi An et vous paierez l’équivalent de 5,35 £ (environ 108 rands) pour un écran solaire décent, a déclaré la poste, tandis qu’au Cap, la même chose vous coûtera 8,92 £, une différence d’environ 75 rands. .

Et c’est plus que suffisant pour faire de Hoi An la destination la plus avantageuse pour les voyageurs britanniques.

Cape Town s’est également classé deuxième lorsque last le Royal Post Office a fait l’enquête, avant la pandémie en 2019. Cette année-là, il partageait la deuxième position avec Bali (maintenant classé 5e) et était battu par Tokyo.

Cette année-là, Hoi An s’est classé quatrième.

Les résultats sont plus souvent et fortement influencés par les taux de change croisés spécifiques avec la livre que par les prix en monnaie locale. Dans le cas du Cap, cependant, les choses sont généralement devenues plus chères à peu près aussi rapidement pour ceux qui dépensent des rands et ceux qui dépensent des livres.

En 2019, son panier s’élevait à 60,58 £, a indiqué le Royal Post Office, soit une augmentation de 13 % à 68,49 £. Au taux d’inflation de la consommation en Afrique du Sud dans les années intermédiaires, l’augmentation aurait atteint 12,5 % jusqu’à la fin de 2021 – avant qu’un dollar fort ne punisse le rand, que des politiques étranges ne frappent la livre et que l’inflation ne devienne bizarre partout.

Voici ce que le Royal Post Office dit que les articles essentiels pour les touristes britanniques coûtent au Cap :