A Case Of You réservé pour le jubilé de platine à Royal Ascot | Nouvelles de la course

A Case Of You rate les King’s Stand Stakes à Royal Ascot mardi au profit du Platinum Jubilee plus tard dans la semaine sur six stades.

L’entraîneur Ado McGuinness estime qu’il est probable que le terrain soit décent et que la façon dont la course se déroulera sera beaucoup plus en faveur de son enfant de quatre ans.

Vainqueur de sept de ses 15 courses, il est double vainqueur de Groupe Un, le premier sur 1 400 mètres dans le Prix de l’Abbaye le week-end de l’Arc et plus récemment dans le Al Quoz Sprint à Dubaï sur 1 400 mètres.

Lors de sa dernière sortie, A Case Of You était troisième derrière Brad The Brief dans les Greenlands Stakes, encore une fois sur six stades, mais il avait été le troisième favori pour le King’s Stand derrière Golden Pal de Wesley Ward et le speedster australien Nature Strip.

McGuinness a déclaré: « Avec le terrain qui semble décent et la façon dont ils lui reviendront sur six, je pense juste que cette course lui conviendra davantage.

« Le temps ne semble pas prêt à ramollir le sol, donc la course de cinq stades sera très rapide.

« Je pense juste que les six seront une meilleure course pour lui, c’est un cheval qui aime se réchauffer dans une course et ce sera une course plus agréable pour lui, j’espère. »