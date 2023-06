À carreaux et coloré, Silvio Berlusconi a créé un modèle pour les populistes

ROME – Silvio Berlusconi, le magnat italien coloré et quadruple premier ministre dont la carrière improbable a fourni un modèle à Donald Trump et à d’autres étrangers politiques populistes du monde entier, est décédé lundi à l’âge de 86 ans, un moment décisif dans l’histoire politique italienne qui a suscité des réactions de dirigeants mondiaux aussi variés que le président russe Vladimir Poutine et le pape François.

M. Berlusconi a courtisé la controverse juridique et personnelle toute sa vie professionnelle, allant de se vanter de soirées sexuelles « bunga bunga » à être inculpé de dizaines d’accusations allant de la corruption à la diffamation et du blanchiment d’argent au trafic d’influence.

Homme d’affaires milliardaire qui se plaisait à indigner l’élite politique traditionnelle italienne, M. Berlusconi a également défendu à plusieurs reprises des personnalités telles que des hommes forts tels que Benito Mussolini et Mouammar Kadhafi et s’est autrefois appelé « le Jésus-Christ de la politique ».

Il a également félicité le président de l’époque, Barack Obama, pour son « bronzage », et il a détourné les accusations de payer une fille mineure pour des relations sexuelles en déclarant qu’il valait « mieux aimer les belles filles que d’être gay ».

Mais mis à part les ricanements et l’irrévérence, le natif de Milan était également une figure imposante – à la fois influente et polarisante – qui a remodelé le paysage médiatique et politique italien à son image. Son empire commercial comprendra à terme des réseaux de télévision, des journaux, des sociétés immobilières, des sociétés d’investissement et la légendaire équipe de football de l’AC Milan.

« Berlusconi a transformé les médias italiens en offrant la première alternative nationale au radiodiffuseur d’État avec son rival plus divertissant Mediaset », a déclaré Riccardo Puglisi, professeur d’économie publique à l’Université de Pavie en Italie, au Washington Times. « En politique, il était là après l’effondrement de l’ancien ordre politique pour aider à former un système à deux coalitions qui survit à ce jour. »

M. Berlusconi est né dans des circonstances modestes à Milan, vendant des aspirateurs au porte-à-porte et travaillant comme crooner sur des bateaux de croisière. D’une manière ou d’une autre – des liens avec la mafia étaient allégués mais jamais prouvés – il a rapidement prospéré dans le développement immobilier et à partir de là, il a créé Mediaset, une société qui a fait de lui l’une des personnes les plus riches d’Europe.

Il a aidé à inverser la fortune de l’AC Milan à partir des années 1980, puis, lorsque l’establishment politique italien s’est effondré au milieu des scandales de corruption au début des années 1990, M. Berlusconi est intervenu pour devenir l’un des premiers politiciens célèbres au monde. Le parti politique qu’il a créé, Forza Italia, tire son nom d’un chant populaire des matchs de football.

Il a occupé quatre postes en tant que premier ministre entre 1994 et 2011, date à laquelle il a démissionné pour la dernière fois au milieu d’un scandale personnel et de la flambée des coûts d’emprunt du gouvernement. Mais il est resté engagé dans la politique jusqu’à la fin, occupant un siège au Sénat jusqu’à sa mort, tandis que le centre-droit Forza Italia est un membre junior clé de la coalition gouvernementale conservatrice du Premier ministre Giorgia Meloni. Alors même que sa leucémie empirait, M. Berlusconi a prononcé un discours énergique lors d’une conférence du parti par appel vidéo fin mai, et a suscité le soutien de ses partisans sur les réseaux sociaux jusqu’à une semaine avant sa disparition.

Dans une Union européenne qui a fortement soutenu l’Ukraine dans sa guerre contre la Russie, M. Berlusconi était le dirigeant politique le plus en vue à continuer de soutenir M. Poutine. Les deux hommes ont passé plusieurs fois des vacances ensemble en Italie et en Russie, et il a maintenu son amitié avec le dirigeant russe même après l’invasion de l’Ukraine en février 2022.

« J’ai toujours sincèrement admiré sa sagesse, sa capacité à prendre des décisions équilibrées et clairvoyantes même dans les situations les plus difficiles », a déclaré M. Poutine dans le télégramme diffusé lundi par le Kremlin. « Lors de chacune de nos rencontres, j’ai été littéralement chargé par son incroyable vitalité, son optimisme et son sens de l’humour.

M. Berlusconi sera honoré par des funérailles nationales mercredi à la cathédrale Duomo de Milan. L’impact à plus long terme de son absence de la scène politique délicate ici fait l’objet de discussions majeures. Il n’est pas certain que Forza Italia, un partenaire junior clé de la coalition au pouvoir, se dissolve sans la direction de M. Berlusconi et si cela se produit, cela pourrait avoir un impact sur la stabilité du gouvernement Meloni.

M. Berlusconi s’est marié pour la première fois en 1965 avec Carla Dall’Oglio, préparant ses enfants à occuper des postes de direction dans son empire commercial. Il a épousé sa deuxième femme, Veronica Lario, en 1990, et ils ont eu trois enfants, Barbara, Eleonora et Luigi. Ils ont également divorcé et, au moment de sa mort, il était en couple avec Marta Fascina, 33 ans, élue au parlement l’année dernière pour son parti.

Francesco Sisci, expert en affaires internationales à l’Université LUISS de Rome, a déclaré que la mort de M. Berlusconi pourrait également avoir un impact sur la guerre en Ukraine.

« Poutine a perdu son allié le plus fiable non seulement en Italie mais en Europe à un moment où l’Ukraine est au milieu de sa contre-offensive », a déclaré M. Sisci dans une interview, notant que M. Berlusconi avait aidé à débrancher la prise. précédent gouvernement italien du Premier ministre Mario Draghi, l’un des premiers partisans de l’Ukraine. « Cela pourrait être un coup, un coup sérieux, pour Poutine. »

– Cet article était basé en partie sur des rapports de services de fil.