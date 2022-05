A Cannes, Vincent Lindon n’arrive toujours pas à croire qu’il est président du jury

Bien que Lindon soit trop modeste pour envisager sa place dans une entreprise aussi légendaire, l’acteur de 62 ans est une star majeure en France et s’est récemment fait remarquer à l’échelle internationale pour “Titane” dans lequel il jouait un capitaine de pompiers musclé s’occupant d’une tueuse en série enceinte. Ce film audacieux, de la réalisatrice Julia Ducournau, a remporté la Palme d’Or à Cannes l’été dernier, et maintenant Lindon et son jury (qui comprend les actrices Rebecca Hall et Noomi Rapace et les réalisateurs Joachim Trier et Ladj Ly) seront chargés de choisir prochain récipiendaire de la Palme.

Récemment, Vincent Lindon a lu la page Wikipédia notant toutes les personnes qui ont présidé le jury du Festival de Cannes. Il est passé devant Steven Spielberg, Jane Campion, les frères Coen, Cate Blanchett – des gens qu’il vénérait depuis longtemps et avec qui il rêvait de travailler. Et puis, à la fin de la liste, il a vu son propre nom comme président de cette année.

“Je pense que cela va changer quelque chose en moi – mon propre monde du cinéma ne sera plus le même”, a déclaré Lindon en anglais. “Je ne sais pas si ça va être mieux ou pire, mais je suis sûr que vous ne pouvez pas traverser quelque chose d’aussi énorme sans laisser quelque chose derrière vous.”

Voici des extraits édités de notre conversation.

Comment vous a-t-on demandé de devenir président du jury ?

[Cannes Film Festival director] Thierry Frémaux m’a appelé au téléphone le 25 avril et m’a dit : « Vincent, les étoiles sont maintenant alignées. C’est le 75e anniversaire, et cela fait 13 ans qu’un Français n’a pas été président du jury. T’es dans plein de films engagés socialement, t’as eu le prix du meilleur acteur [for “The Measure of a Man” in 2015], et vous faites partie du gagnant de la Palme d’Or. Aimeriez-vous être le président? J’ai hésité longtemps — une seconde — avant de tomber.

Je lui ai dit : « Ce n’est pas une blague ? C’est vraiment Thierry Frémaux au téléphone, pas un de ces faux appels ? Nous avons dîné le même jour et avons parlé et je suis revenu vers 1 heure du matin et je n’ai pas pu dormir. J’étais à ma fenêtre, regardant des voitures, fumant des cigarettes, ne faisant rien du tout. Tout était beau – la lune, le ciel, les arbres. J’étais amoureux de tout.

Vous êtes déjà allé à Cannes pour promouvoir vos films, mais avez-vous déjà pu voir d’autres films pendant votre séjour ici ?

Pas tellement, parce que vous avez des entretiens, vous êtes très nerveux, anxieux. Je n’aime pas trop rester. Tu viens, tu montres le film et puis tu pars. C’est ma façon de travailler.