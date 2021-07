A Cannes, le gala de l’amfAR revient dans le style des stars de cinéma

L’amfAR à but non lucratif, la Fondation pour la recherche sur le sida, collecte des fonds pour soutenir la recherche sur le sida, la prévention du VIH, l’éducation au traitement et le plaidoyer. Depuis 1985, l’amfAR a investi près de 550 millions de dollars dans ses programmes et a accordé plus de 3 300 subventions à des équipes de recherche dans le monde entier.