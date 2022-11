À Calgary, la construction d’immeubles d’appartements est en plein essor alors que de plus en plus de Canadiens adoptent la location

Partout au pays, la concurrence est rude entre les chasseurs d’appartements à mesure que le marché locatif se resserre. À Calgary, cette lutte pour trouver un espace locatif alimente une quantité sans précédent de construction locative.

En septembre, la construction de 2 799 nouveaux appartements locatifs à Calgary a commencé cette année. C’est le nombre le plus élevé jamais enregistré, bien que 2021 ait été une autre année record avec 2 572 mises en chantier d’appartements, selon les chiffres de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL).

Les développeurs le décrivent comme un scénario classique d’économie 101 : l’offre augmente pour répondre à la demande.

Pendant des années, ils disent qu’un manque de construction locative à Calgary a laissé ce côté du marché mal desservi. Du côté de la demande, des taux d’intérêt plus élevés poussent plus de personnes à louer plutôt qu’à posséder.

La province connaît également une augmentation significative du nombre de personnes qui déménagent dans la province, avec plus de 50 000 personnes venant en Alberta pour vivre au cours de la première moitié de 2022 seulement.

Alkarim Devani est le président du RNDSQR, qui a commencé par construire des maisons unifamiliales, mais s’est depuis déplacé vers des locations spécialement conçues. (Paula Duhatschek/CBC)

«Nous avons cet immense espace vide par rapport à beaucoup d’autres grandes villes métropolitaines du Canada en matière de logements locatifs», a déclaré Alkarim Devani, président de la société de développement basée à Calgary RNDSQR, qui s’est tournée ces dernières années vers la construction de logements locatifs exclusivement.

“Nous avons eu près de 20 ans d’écart de produit de location, et c’est pourquoi nous en constatons un tel afflux.”

Selon les derniers chiffres de Rentals.ca, l’appartement locatif canadien moyen était de 1 810 $ par mois en septembre, en hausse d’environ 12 % par rapport à l’année précédente.

À Calgary, le loyer moyen d’une chambre était de 1 629 $, une augmentation de 29 % d’une année à l’autre.

Perspectives à travers le Canada

Calgary n’est pas la seule ville qui voit un virage vers la location.

Dans plusieurs grandes villes, la part des appartements construits pour la location, plutôt que pour la propriété en copropriété, a augmenté au premier semestre de cette année par rapport à la moyenne de la même période au cours des cinq années précédentes, selon les chiffres de la SCHL.

Une exception est Toronto, où la part de la construction locative a chuté au premier semestre de 2022, ce qui, selon Michael Mak, analyste de la SCHL, est probablement dû en partie au coût élevé des terrains dans cette ville.

“Il y a des taux d’intérêt en hausse … et des coûts de construction et de main-d’œuvre en hausse, et tout cela joue un rôle dans la baisse des mises en chantier”, a-t-il déclaré.

À Vancouver, la société de développement Anthem Properties pousse fort sur les locations multifamiliales, avec environ 3 000 unités en phase de planification préliminaire, en cours d’examen ou en construction, la plupart dans la région métropolitaine de Vancouver, selon Gage Marchand, le directeur des investissements de la société.

Il a noté que plus de Canadiens sont locataires plutôt que propriétaires leurs maisons – une tendance qui, selon lui, ne fera que croître.

“Je ne vois pas la crise de l’abordabilité s’améliorer de si tôt”, a déclaré Marchand, dont l’entreprise a également des bureaux à Calgary, Edmonton et Sacramento.

“Je pense qu’à l’avenir dans cette prochaine génération, la location sera plus acceptée comme une sorte de réalité normale [and] Anthem veut continuer à construire des maisons pour les gens.”

La politique est aussi un moteur de développement

Les politiques publiques ont également un rôle à jouer dans l’impulsion du développement locatif.

À Vancouver, Marchand a souligné les politiques qui incitent les promoteurs à construire à proximité des transports en commun, ou des allocations de densité plus élevées si le logement abordable est inclus, entre autres points de repère.

Ken Toews est le vice-président principal de Strategic Group, une entreprise de développement qui construit des immeubles locatifs à Calgary. Il est photographié à l’extérieur du Barron Building, une tour de bureaux historique à Calgary qui est en train d’être convertie en unités résidentielles. (Paula Duhatschek/CBC)

Un autre exemple est un programme de la ville de Calgary qui offre des subventions pour la conversion d’espaces de bureaux vides en immeubles résidentiels, a déclaré Ken Toews, vice-président principal de Strategic Group, qui est en train de transformer l’une des premières tours de bureaux pétrolières et gazières de la ville en appartements résidentiels.

Toews a déclaré que de nombreux développeurs utilisent également un Programme SCHL appelé MLI Select, qui offre des incitations d’assurance si un développement locatif atteint certains objectifs d’abordabilité, d’efficacité énergétique, d’accessibilité ou une combinaison des trois.

“C’est un très bon programme, et il apporte plus de produits en ligne que vous n’en auriez normalement sur un marché”, a-t-il déclaré.

Perspectives d’avenir

Les opinions varient quant à savoir si le développement locatif va s’accélérer ou ralentir dans les mois et les années à venir.

Les taux d’intérêt et les coûts de construction élevés exercent également une pression sur les promoteurs, ce qui, selon Paul Battistella, entraînera un certain recul du développement locatif à l’avenir.

“Les loyers ne pourront tout simplement pas accélérer dans cette même proportion pour pouvoir faire fonctionner les calculs sur ces choses”, a déclaré Battistella, associé directeur du promoteur de condos basé à Calgary Battistella Developments, qui met également de côté certains de ses unités à louer.

Paul Battistella, de Battistella Developments, affirme qu’un manque d’offre locative de longue date a incité les promoteurs à construire davantage de locations spécialement conçues. Mais il prévient que le climat actuel de taux d’intérêt élevés et de coûts de construction pourrait faire reculer certains. (Paula Duhatschek/CBC)

“La [projects] qui sont en jeu maintenant, ils ont été sous contrat, leurs coûts sont bloqués, ils vont bien… Je pense juste que tout ce qui est nouveau va être vraiment, vraiment difficile à démarrer.

Quant à savoir quand et si l’augmentation de l’offre entraînera un soulagement pour les locataires actuels – les opinions varient également à ce sujet.

Mak s’attend à ce que certains bâtiments en construction actuellement, en particulier les immeubles de faible hauteur, se terminent dans les mois à venir, ce qui entraînera un relâchement du marché.

Mais si la demande se maintient au rythme actuel, Toews pense que tout nouvel appartement ajouté sera probablement absorbé assez rapidement.

“Je pense que nous sommes sous-approvisionnés et cela va créer des défis”, a-t-il déclaré. “Moins d’offre signifie que vos prix vont augmenter.”