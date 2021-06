À Calcutta, Forward Bloc sert le Biryani spécial de verrouillage

Si on demande à un Bengali une liste de ses spécialités préférées, le biryani figurerait probablement très haut dans cette liste. Qu’il s’agisse de mouton ou de poulet, d’Hyderabadi ou de Kolkata, le biryani est un succès de tous les temps auprès de la plupart des habitants de la ville de la joie. Et maintenant, ce plat très apprécié a pris sa forme particulière de confinement.

Le Forward Bloc, l’un des plus grands partis politiques de gauche au Bengale occidental et membre de l’ancien Front de gauche, sert des biryani gratuits aux personnes défavorisées de la ville. Le parti servirait du biryani à plus de 500 personnes par jour dans trois quartiers – 28, 29 et 30.

Cette initiative, entreprise par un groupe de cadres du parti appelé les « volontaires d’Azad Hind », a débuté le 22 juin, date du 82e anniversaire de la Fondation du Bloc avancé.

Sudip Bandopadhyay, administrateur du parti au niveau du district de Kolkata, a déclaré : « Le confinement s’est avéré difficile pour la plupart des gens. Alors que certaines personnes ont dû faire face à des revenus inférieurs, d’autres ont complètement perdu leur emploi. Ces gens n’ont nulle part où aller. Ils risquent d’être infectés par le coronavirus s’ils s’aventurent hors de chez eux ; et s’ils choisissent de rester, ils risquent de mourir de faim. C’est pourquoi nous avons entrepris cette initiative.

Mais pourquoi biryani ? « Eh bien, le biryani est un plat unique qui peut être préparé et servi aux gens en très peu de temps, et les habitants de Calcutta l’adorent », répond Bandopadhyay. « Par conséquent, nous n’avons pensé à rien d’autre.

Le biryani a été qualifié par la population locale de « biryani de verrouillage spécial ». Pourquoi donc ? Selon les dirigeants, différentes sortes de viande sont utilisées dans le biryani à des jours différents. Certains jours, c’est du mouton, d’autres du poulet ou des œufs, tout dépend de ce qui peut être organisé pour la journée. C’est pourquoi la population locale l’a nommé avec amour le « biryani spécial verrouillage ».

