A Bunch of Amateurs review : Ce film vous fera réfléchir, rire et pleurer

UN GROUPE D’AMATEURS

(12A) 95 minutes

★★★★★

“OÙ allez-vous trouver un champ de maïs aussi haut qu’un œil d’éléphant à Bradford ?” demande un membre des Bradford Movie Makers à Harry, qui vient d’annoncer qu’il veut reconstituer la scène d’ouverture d’Oklahoma.

C’est son rêve de monter à cheval en chantant Oh What A Beautiful Morning sur grand écran.

Et même s’il a plus de 80 ans et qu’il est incapable de monter à cheval, sa bande d’obsédés par le cinéma en fait une réalité grâce à des heures de CGI laborieux.

Ayant tenu une réunion tous les lundis depuis 1932, l’équipe hétéroclite des Spielbergs en herbe de Bradford fait partie des plus anciens ciné-clubs amateurs.

Autrefois une plaque tournante florissante de la réalisation de films et des soirées de remise de prix, le club est maintenant en détérioration, avec du vandalisme quotidien, des problèmes financiers et la santé déclinante de ses membres vieillissants.

Alors que Bradford semble être un endroit difficile à vivre – avec une criminalité en flèche et ses cinémas locaux devenus des entrepôts de tapis – ses résidences sont parmi les plus chaleureuses au monde.

L’esprit communautaire mis en lumière par le réalisateur Kim Hopkins rappelle que la Grande-Bretagne regorge d’âmes vraiment belles.

Comme tous les bons cinéastes, ils font réfléchir, rire et pleurer.

LES NAGEURS

(15) 134 minutes

★★★★☆





DE NOMBREUX athlètes ont partagé leurs histoires de surmonter des chances presque impossibles de participer aux Jeux olympiques.

Mais peu pourraient surpasser l’histoire de Yusra Mardini, qui est au centre du nouveau biopic de Netflix et de l’espoir oscarisé, The Swimmers.

Il suit le voyage de Yusra et de sa sœur Sarah de la Syrie déchirée par la guerre à l’Allemagne où elles ont demandé l’asile.

La réalisatrice Sally El Hosaini capture les expériences effrayantes des Mardinis, y compris leurs actes héroïques lors d’une traversée illégale en bateau.

Une cinématographie intelligente capture la claustrophobie et la terreur alors que le canot qu’ils utilisent pour traverser la mer Égée commence à couler en raison du transport de 20 personnes au lieu de sept.

Alors qu’ils atteignent le rivage – grâce à Yusra et Sarah qui l’ont tiré à travers une mer agitée pendant trois heures – les ennuis ne sont pas loin.

Des passeurs impitoyables, des passages frontaliers risqués et des interactions hostiles donnent un instantané inébranlable du chemin parcouru par d’innombrables réfugiés.

Des performances puissantes sont malheureusement alourdies par un dialogue excessif qui pourrait voir le film échouer à faire sensation pendant la saison des récompenses.