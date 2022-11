À Buffalo, deux pieds de neige au sol et plus attendus

Au cours de ces tempêtes, les chutes de neige les plus abondantes se forment en bandes très étroites, de la même manière que l’eau d’un tuyau d’incendie est concentrée sur une zone à la fois. Ainsi, si le vent déplace légèrement la bande, les pires chutes de neige pourraient tomber d’un côté de la ville et pas de l’autre.

“Les zones au nord de la ville de Buffalo et de l’aéroport recevront probablement peu ou pas d’accumulation supplémentaire au cours de la journée”, ont déclaré les prévisionnistes du National Weather Service à Buffalo tôt vendredi matin. “La neige la plus lourde sera le long d’une ligne allant de Lackawanna et Hambourg à l’intérieur des terres vers West Seneca et Cheektowaga et Lancaster.”

Bien que le pire n’ait peut-être pas frappé le cœur de Buffalo, le côté sud de la région métropolitaine pourrait encore voir les «chutes de neige paralysantes» prévues par les météorologues du National Weather Service.

Ce soir, la lance à incendie des chutes de neige devrait continuer à se déplacer vers le nord à travers Buffalo et vers le comté de Niagara.

Samedi, “la journée commencera par une bande intense et singulière de neige lourde à effet de lac à travers la ville de Buffalo, les villes du nord et Batavia”, ont déclaré les prévisionnistes du bureau météorologique.