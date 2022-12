À Buenos Aires, les supporters célèbrent la victoire de l’Argentine en Coupe du monde

Des milliers, voire des millions, ont afflué dans les rues de cette capitale dès que l’Albiceleste a battu la France aux tirs au but, un début émouvant pour ce qui promettait de devenir une fête bruyante du début de l’été – klaxonner, étreindre des étrangers et oui, pleurer .

En effet, beaucoup dans cette nation sud-américaine de 47 millions d’habitants ont déclaré qu’ils avaient désespérément besoin de quelque chose à célébrer ces derniers temps. L’inflation de 100% a signifié une période économique difficile, obligeant les Argentins de la classe moyenne à renoncer aux vacances et au bœuf pour leurs célèbres asados. La condamnation et la condamnation récentes de la vice-présidente Cristina Fernández de Kirchner pour corruption ont encore polarisé un climat politique amer.

Largement considéré comme l’un des meilleurs à avoir jamais joué au football, Messi manquait depuis longtemps le plus gros titre du football international. Cette absence sur son CV avait mis à rude épreuve une relation déjà compliquée entre Messi et son pays d’origine, qu’il a quitté pour l’Espagne à l’âge de 13 ans.

Certains Argentins lui avaient reproché de ne pas leur avoir ramené un trophée de la Coupe du monde, affirmant qu’il était plus européen qu’argentin. Ils l’ont placé deuxième derrière Diego Maradona, la figure impétueuse et audacieuse qui a mené la sélection à sa dernière victoire en Coupe du monde en 1986.

Pourtant, ce penalty n’a pas suffi à mettre l’équipe sur la France. Les Bleus ont égalisé le score en fin de seconde période avec deux buts coup sur coup de Kylian Mpbappé, portant le score à 2-2 et allongeant le match en prolongation. Après que Messi ait marqué un autre superbe but à la 108e minute, Mbappé a de nouveau égalé le match et forcé le match aux tirs au but (dont Messi en a marqué un).