Ancien banquier et député, M. Rzhavsky, 63 ans, était le chef d’un petit parti politique et s’était présenté deux fois comme candidat à la présidentielle.

Si quelqu’un pouvait s’occuper d’un soldat russe belliqueux, c’était probablement M. Rzhavsky, qui parlait russe et se comportait avec une autorité naturelle. Ses “amis et ses adversaires sont d’accord sur une chose : il a toujours été sincère”, a écrit sa famille dans un faire-part de décès en avril. “L’explication est très simple : son objectif a toujours été la paix et la tranquillité sur la terre ukrainienne.”

M. Rzhavsky était perçu par de nombreux Ukrainiens comme pro-russe et, dans ses écrits d’avant-guerre, il soutenait de plus grands efforts politiques et diplomatiques pour parvenir à un accord avec la Russie.