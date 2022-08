A Bucha, les responsables comptabilisent les morts et les non identifiés

Des travailleurs en tenue de protection exhument les corps de civils retrouvés dans une fosse commune derrière l’église Saint Andrews à Bucha, en Ukraine, le 13 avril. (Heidi Levine pour le Washington Post)

BUCHA, Ukraine – Après des mois d’enquête méticuleuse, douloureuse et parfois horrible, les responsables de Bucha ont déclaré lundi qu’ils étaient parvenus à ce qui pourrait être le plus proche d’un décompte final des victimes du déchaînement meurtrier des troupes russes qui se sont déclenchées dans le monde entier. indignation face aux atrocités présumées: 458 corps, dont 419 portaient des marques indiquant qu’ils avaient été abattus, torturés ou matraqués à mort.

Mykhailyna Skoryk-Shkarivska, l’adjointe au maire de la ville, a raconté ce sinistre décompte lors d’une conférence de presse lundi, où elle a déclaré que les détails de chaque cas faisaient actuellement l’objet d’une enquête par des procureurs qui s’efforçaient d’identifier les auteurs et de les juger pour crimes de guerre.

Parmi les victimes, 39 semblaient être mortes de causes naturelles, a déclaré Skoryk-Shkarivska, mais celles-ci pourraient être liées à la guerre ou au traitement réservé par les Russes à la population civile pendant leur mois d’occupation, qui s’est terminé par une retraite précipitée. défaite le 1er avril.

Même ces 39 cas sont maintenant examinés par des enquêteurs sur les crimes de guerre. Ils comprennent une mère de 34 ans apparemment en bonne santé qui est décédée d’une crise cardiaque alors qu’elle s’abritait des bombardements dans un sous-sol avec ses trois jeunes enfants, qui sont restés piégés aux côtés de leur mère décédée pendant des jours, et une femme âgée vivant seule avec sa sœur décédée. peu de temps après que sa sœur ait été abattue par les troupes russes – des morts qui pouvaient difficilement être considérées comme naturelles.

Le fait qu’il ait fallu plus de quatre mois pour rendre compte de 32 jours de meurtres souligne les circonstances horribles rencontrées par les responsables lorsque les troupes russes sont parties. Des corps étaient éparpillés sans surveillance dans les rues, entassés dans des puits ou abandonnés au plus profond de la forêt. L’électricité et le service Internet avaient été coupés, ce qui signifie que les premières preuves documentées devaient être écrites à la main, a déclaré Skoryk-Shkarivska.

L’identification de tous les corps s’est avérée impossible. Quelque 50 cadavres restent non identifiés ou non réclamés par des proches, a déclaré Skoryk-Shkarivska, ajoutant que les responsables de la ville ont néanmoins décidé d’annoncer leurs découvertes car le décompte final et les identités complètes ne seront probablement jamais connus. Rien qu’au cours des deux dernières semaines, deux autres corps ont été découverts, dans une forêt et un égout pluvial, et 10 habitants ont signalé des proches disparus dont on ne peut pas rendre compte.

Le chiffre final comprend également un sac de parties du corps. Les restes étaient trop fragmentés, décomposés ou gravement mutilés pour être identifiés, mais appartenaient apparemment à plusieurs personnes, a déclaré Skoryk-Shkarivska, y compris peut-être des soldats russes. Parmi les pièces figurent deux armes droites que les enquêteurs disent avoir des raisons de soupçonner appartenir à des Russes.

Les troupes russes ont laissé les cadavres de nombre de ceux qu’elles ont tués pourrir sans surveillance, mais ont également brûlé certains, peut-être par souci d’hygiène ou pour cacher des preuves de torture, a déclaré l’adjoint au maire. Certains des restes consistaient en des tas de cendres au-delà de l’identification, même en utilisant l’analyse de l’ADN.

Presque tous les corps inclus dans le décompte de lundi sont connus pour être des civils, a déclaré Skoryk-Shkarivska. Les corps des soldats ukrainiens tués à Bucha ont été remis aux autorités ukrainiennes et comptés séparément, tandis que trois corps russes ont été envoyés pour rapatriement.

Au total, 366 corps étaient des hommes et 86 des femmes, tandis que cinq s’étaient trop détériorés pour être déterminés. Neuf étaient des enfants de moins de 18 ans.

Les chiffres bruts n’offrent qu’un aperçu des horreurs infligées au petit nombre de personnes qui sont restées après que les Russes ont envahi la banlieue de Kyiv le 27 février, avec l’intention d’atteindre la capitale à 20 miles de là. Au lieu de cela, ils ont trouvé leur avance émoussée par la féroce résistance ukrainienne.

La plupart des quelque 39 000 habitants de la ville se sont échappés avant l’arrivée des Russes, mais quelque 4 000 sont restés – dont un sur 10 est mort en un peu plus d’un mois.

Si de tels chiffres se répètent dans seulement une fraction des villes et villages actuellement sous occupation russe – représentant 20% du territoire ukrainien – l’ampleur des atrocités commises par les troupes russes pourrait être vaste.

Bucha, cependant, a connu de loin certaines des pires violences parmi les dizaines de villes et colonies brièvement occupées par les troupes russes dans la région de Kyiv, représentant un tiers du total estimé de 1 300 victimes.

Beaucoup de ceux qui sont restés à Bucha lorsque les Russes ont envahi étaient des personnes âgées, refusant de fuir parce qu’elles étaient trop fragiles, malades ou têtues pour quitter leur maison, a déclaré le père Andriy Halavin, le prêtre de l’église de la ville.

Il a aidé à enterrer 116 personnes tuées au cours des deux premières semaines de l’occupation russe dans une fosse commune creusée par des habitants dans la cour de son église et a reconnu certains de ses fidèles. Mais d’autres peuvent avoir des parents qui vivent loin et n’ont pas pu fournir d’échantillons d’ADN pour aider les enquêteurs.

Les dossiers compilés par les enquêteurs indiquent que bon nombre des personnes non identifiées étaient également des personnes âgées, a déclaré Eugène Spirin, l’un des bénévoles qui a aidé à recueillir et à identifier les morts. Il a partagé une liste documentant certains de ceux qui se sont avérés les plus difficiles à identifier, accompagnée de brèves descriptions de ce que les enquêteurs ont pu établir sur qui ils étaient.

Il y a l’homme, âgé d’une soixantaine d’années, atteint d’une balle dans l’œil, le visage à peine reconnaissable. et un autre âgé de 75 à 85 ans avec des cheveux gris trapus qui a reçu une balle dans la nuque. La tête d’une femme âgée a été si gravement brisée qu’elle n’a pas pu être reconnue. Les enquêteurs ont estimé qu’elle était âgée de 75 à 85 ans, selon les dossiers.