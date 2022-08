À Broadway, la diversité fait un pas en avant

Dans Une boucle étrangequi a remporté le prix de la meilleure comédie musicale aux Tony Awards en juin, le personnage principal annonce ce qui pourrait tout aussi bien être une déclaration de la transformation qui se produit à Broadway.

“Blackness, queerness, Fighting back to fill this cis-het, all-white space, with a portrait of a portrait of a portrait of a Black queer face and a choir full of Black queer voices”, chante le personnage Usher, un queer , Homme noir dans une émission centrée sur ses doutes quant à l’écriture d’une comédie musicale sur lui-même.

Les Tonys de cette année ont marqué une étape importante : la première saison de Broadway depuis que la pandémie a forcé un arrêt historique qui a duré un an et demi. C’était loin d’être une saison complète, avec certains spectacles ouvrant à mi-parcours, d’autres fermant tôt et des annulations de routine en raison de COVID-19. En mai, les ventes de billets avaient baissé de 54 % par rapport aux records d’avant la pandémie.

Mais même si la reprise n’a pas été sans heurts, il y avait quelque chose à célébrer : une programmation diversifiée de nouvelles productions.

Cela fait partie d’une transformation menée par des acteurs, des producteurs et des leaders de l’industrie exigeant une plus grande représentation dans une industrie traditionnellement à prédominance blanche.

REGARDER | Le retour de Broadway est entièrement consacré aux nouvelles voix :

Le retour de Broadway mené par divers acteurs Les scènes de Broadway présentent plus de diversité depuis leur réouverture après la pandémie de COVID-19, apportant de nouvelles perspectives à des favoris tels que Death of a Salesman et de nouvelles histoires à raconter.

L’un des rares producteurs noirs de Broadway, Ron Simons, lauréat du prix Tony, qualifie la pandémie de catalyseur d’un changement attendu depuis longtemps.

“Cela a changé en un an”, a-t-il déclaré, “comme pas de tête haute, pas de délai. Nous avions des publics variés. Nous avons eu des histoires diverses en une saison. Époustouflant.”

“Époustouflant” est aussi la façon dont Simons décrit ce que cela fait d’avoir trois émissions ouvertes après la pandémie – Pensées d’un homme de couleur, Pour les filles de couleur et N’est pas trop fier.

“Il m’est venu à l’esprit qu’il était possible que mes trois émissions, toutes sur les Noirs et les Bruns, soient diffusées à Broadway en même temps”, a-t-il déclaré. “Rien de semblable à distance ne s’est jamais produit. Donc, cela en dit long sur ce qui se passe actuellement à Broadway.”

L’un des rares producteurs noirs de Broadway, Ron Simons, lauréat du prix Tony, est photographié à New York. Il avait trois émissions ouvertes après la pandémie – Pensées d’un homme de couleur, Pour les filles de couleur et Ain’t Too Proud. (Jason Burles/CBC)

Un manque de diversité

L’Asian American Performers Action Coalition (AAPAC) compile des rapports de visibilité depuis plus d’une décennie.

Selon leur dernière étude, qui portait sur la saison 2018-2019, près de 60 % des rôles sur les scènes de New York étaient joués par des acteurs blancs. Les producteurs de Broadway sont majoritairement blancs, tout comme les propriétaires de théâtre. Ces résultats sont cohérents avec les études précédentes.

L’actrice et dramaturge Christine Toy Johnson, co-fondatrice de l’AAPAC, s’est dite satisfaite des progrès de la diversité que l’industrie a réalisés avec son retour, mais ce changement pour sa communauté a mis du temps à se matérialiser.

“Il y a de nouvelles considérations sur les histoires qui sont racontées, par qui et comment”, a-t-elle dit, mais a ajouté : “Nous aimerions vraiment voir plus de représentation asiatique américaine à Broadway, qui n’a pas encore vraiment augmenté.”

REGARDER | Le producteur de Broadway Ron Simons dit qu’il espère que la diversité n’est pas unique :

Le lauréat du prix Tony, Ron Simons, déclare que l’avenir de Broadway est diversifié Ron Simons, l’un des rares producteurs noirs de Broadway, a ouvert trois émissions sur les Noirs et les Bruns en même temps après la pandémie. Il dit que c’est l’avenir de Broadway.

L’été dernier, Black Theatre United – formé par les principaux artistes noirs de Broadway – a dévoilé un plan pour plus d’équité et de diversité dans l’industrie. Intitulé A New Deal For Broadway, et signé par les principaux courtiers en puissance de l’industrie, il décrit des réformes qui incluent la dénomination des théâtres pour les artistes noirs, des engagements à embaucher des groupes sous-représentés et un engagement pour les producteurs de “ne jamais assembler un créateur entièrement blanc équipe sur une production à nouveau, quel que soit le sujet de l’émission.”

L’un des membres fondateurs de Black Theatre United, le vétéran de Broadway Allyson Tucker, a déclaré que le New Deal avait eu un impact, mais que le travail ne faisait que commencer.

“Je pense que tous ceux qui signaient l’accord comprennent, c’est le long jeu, c’est un voyage et non des résultats immédiats.”

Un nouveau chapitre dans l’histoire de Broadway

Un nouveau spectacle arrive cet automne – la pièce emblématique d’Arthur Miller Décès d’un vendeur, mais repensé pour examiner le rêve américain à travers l’objectif d’une famille noire Loman vivant dans un monde blanc.

La légende de Broadway et lauréat du Tony Award Andre De Shields joue le personnage principal, Ben Loman.

La légende de Broadway et lauréat du Tony Award Andre De Shields est photographié à New York. Il joue le personnage principal dans une version réinventée de la pièce emblématique Death of a Salesman. (Jason Burles/CBC)

“Nous savons que le public va réagir car ce qui manque actuellement au rêve américain, c’est l’idée d’accessibilité”, a déclaré De Shields. “En plaçant l’idée du rêve américain au centre d’une famille afro-américaine, cela signifie que tout le monde peut y prétendre.”

Il a déclaré qu’il voyait ce nouveau chapitre de l’histoire de Broadway comme une opportunité de transmettre des messages puissants à travers la voix d’artistes qui n’ont pas eu accès aux projecteurs.

“Nous sommes tous dans le même bateau. Si l’un de nous est enchaîné, aucun de nous n’est vu”, a-t-il déclaré.

L’ouverture à l’automne est également KPOP, qui porte sur le phénomène de la musique pop coréenne. Le casting est presque entièrement asiatique, avec une histoire et une partition originales.

“Je suis plus excitée que jamais de partager cette histoire avec le monde”, a déclaré la compositrice du spectacle, Helen Park.

Park dit qu’une grande partie de son enthousiasme est d’élargir les rôles très limités que les Asiatiques ont eus à Broadway. L’étude de l’AAPAC a montré que les acteurs asiatiques représentent moins de 10 % des rôles sur la scène new-yorkaise.

“Je pense qu’il a été difficile de trouver des histoires qui ne soient pas centrées sur un traumatisme ou une guerre ou quelque chose de déprimant ou de vieux. Je pense que c’est vraiment spécial que nous ayons du matériel original”, a-t-elle déclaré.

Helen Park, la compositrice du spectacle de Broadway KPOP, est photographiée à New York. Elle dit qu’elle est ravie d’élargir les rôles que les Asiatiques ont joués à Broadway. (Jason Burles/CBC)

Attirer un public diversifié

La Broadway League, qui compile des statistiques d’audience, a constaté que le public des théâtres était traditionnellement composé de femmes blanches d’âge moyen. Simons a déclaré qu’il était convaincu qu’il existe un public inexploité avide d’histoires diverses qui peuvent élargir ce groupe démographique.

“Si nous voulons vraiment nous assurer que nous serons ici dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, cette diversité doit se produire car il reste de l’argent sur la table en n’introduisant pas ces données démographiques dans ce théâtre”, a-t-il déclaré.

Devant le Lyceum Theatre où Une boucle étrange joue, la fan Elizabeth Adams a déclaré qu’elle était motivée pour assister à des émissions qui reflètent son histoire. Jusqu’à présent, dit-elle, c’était rare.

“C’est énorme”, a-t-elle déclaré à propos de voir plus de diversité sur scène, “Je suis une femme de couleur et je suis aussi d’origine asiatique. Donc voir autant de diversité est très important.”

Robert Bennett, un autre fan de théâtre, a déclaré qu’il avait hâte de regarder Coureur de cerf-volantune pièce basée sur le livre écrit par le romancier afghan-américain Khaled Hoseini.

“Vous pouvez voir qui vous êtes”, a-t-il dit, “c’est vraiment important de vous voir sur scène et les enfants peuvent voir qu’il y a une chance qu’ils puissent le faire aussi.”

“Donnez-nous l’occasion d’exprimer notre cœur”

Simons a déclaré qu’il avait bon espoir quant aux changements sur scène, mais ajoute qu’il reste encore beaucoup à faire dans l’industrie pour apporter de la diversité à tous les niveaux, des propriétaires de théâtre aux promoteurs de spectacles.

Du New Deal du Black Theatre United au Prix ​​Tony pour l’excellence donné à l’AAPAC cette année, il y a des signes qu’un changement de leadership se produit à Broadway. Mais ceux qui mènent la charge mettent en garde contre la complaisance lorsqu’ils célèbrent les victoires d’une saison.

“Je pense que la conversation autour de la diversité est souvent centrée sur les Noirs et les Blancs, et il y a tellement d’autres groupes qui aspirent et aspirent également à être représentés”, a déclaré Nandiata Shenoy, membre du comité directeur de l’AAPAC.

REGARDER | “C’est nous qui avons soif de rêve”, déclare Andre De Shields :

La légende de Broadway Andre De Shields sur le renouveau de l’industrie La légende de Broadway et lauréat du Tony Award, Andre De Shields, affirme que ce sont ceux qui ont le plus « faim de rêve » qui peuvent aider à faire revivre Broadway après la pandémie.

Tucker de Black Theatre United a déclaré qu’elle espérait le même type d’expansion. Elle ajoute que l’une des conversations les plus précieuses à sortir de la pandémie a été de penser à développer l’industrie au-delà de Broadway, permettant aux acteurs émergents de s’étendre à d’autres parties de New York.

“Nous le regardons avec la grâce du oui, nous avons fait un pas en avant, et nous avons lié les bras, et nous allons continuer à développer ces liens”, a-t-elle déclaré.

De Shields a déclaré qu’il pensait que la résurrection de Broadway dépendait de la diversité des voix qui élargissaient la scène.

“Si ceux d’entre nous qui sont déjà en charge, qui sont déjà au sommet, ne peuvent pas empêcher ce moratoire sur Broadway, qui le peut ? Eh bien, évidemment, les gens à qui on l’a refusé parce que c’est nous qui avons soif de rêve », dit-il.

“Donnez-nous l’occasion d’exprimer nos cœurs. Donnez-nous l’occasion de partager ce qui est important pour nos âmes.”