« À bout portant » : un Palestinien de 16 ans tué par des Israéliens

Un jeune de 16 ans a été abattu près de la ville occupée de Ramallah, en Cisjordanie, par l’armée israélienne.

Le ministère palestinien de la Santé a déclaré que l’adolescent avait reçu une balle dans la poitrine vendredi.

Le meurtre a eu lieu lors d’affrontements avec l’armée israélienne et des colons juifs qui ont éclaté à la suite d’une manifestation de Palestiniens contre la violence des colons dans la région.

Un Palestinien de 16 ans a été abattu par l’armée israélienne dans le village d’al-Mughayyer, près de la ville occupée de Ramallah, en Cisjordanie, selon le ministère palestinien de la Santé et des témoins.

Le ministère a identifié le jeune comme étant Amjad Nashat Abu Alya, affirmant qu’il avait reçu une balle dans la poitrine vendredi après-midi.

Il a été transporté dans un hôpital de Ramallah où il a été déclaré mort vers 14h00 (11h00 GMT).

Le meurtre a eu lieu lors d’affrontements avec l’armée israélienne et des colons juifs qui ont éclaté à la suite d’une manifestation de Palestiniens contre la violence des colons dans la région.

La manifestation a commencé vers 11 heures et avait été appelée par plusieurs comités populaires et le Comité de l’Autorité palestinienne contre le mur et les colonies, qui organise régulièrement des manifestations.

Le journaliste Hadi Sabarneh, qui était présent sur les lieux, a déclaré à Al Jazeera qu’avec les forces israéliennes, un groupe de colons était arrivé à la manifestation, dont un armé de ce qui semblait être un fusil M-16, que le journaliste a filmé. .

Sabarneh a dit :

L’armée et le colon tiraient sur les manifestants qui lançaient des pierres. Lorsqu’ils ont tous les deux commencé à tirer, le jeune est tombé au sol.

Nassar Nassar, a déclaré qu’il se trouvait à environ 10 mètres lorsque son cousin Amjad a été tué, ajoutant que le colon qui était armé « tirait sans discernement ».

« Il y a eu des affrontements et il y a eu beaucoup de frictions entre les jeunes et l’armée et les colons israéliens », a-t-il déclaré à Al Jazeera.

“Il y avait un colon qui était armé, et mon cousin était très proche de lui – c’était à bout portant.”

Nassar a déclaré qu’il n’était pas clair si l’armée israélienne ou les tirs des colons avaient tué Amjad.

“Il est clair qu’il y avait l’intention de tuer parce que le tir était au-dessus de la taille”, a déclaré Nassar.

Le porte-parole de l’armée israélienne a déclaré qu’il était « au courant des informations faisant état d’un Palestinien tué » et que l’armée avait réagi après que des Palestiniens eurent brûlé des pneus et jeté des pierres.

Le porte-parole a ajouté que l’armée avait “travaillé pour rétablir l’ordre” après “des affrontements ont éclaté entre Palestiniens et colons, qui impliquaient des jets de pierres les uns sur les autres”.

Les médias israéliens ont rapporté qu’un colon avait également été blessé.

Les colonies en Cisjordanie occupée sont illégales au regard du droit international, mais les gouvernements israéliens ont continué à autoriser leur expansion.

Selon son cousin, Amjad était en 10e année et participait régulièrement à des manifestations, notamment après que son ami, Ali Abu Alya, ait été tué par les forces israéliennes en 2020 lors d’affrontements entre les forces israéliennes et les Palestiniens.

“C’était son ami le plus proche, et après son meurtre, Amjad était toujours en première ligne de défense”, a déclaré Nassar.