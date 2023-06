À bout de souffle, les parents ont une multitude d’options à épargner pour l’éducation des enfants

Les parents ont plus de mal que jamais à épargner pour les études postsecondaires de leurs enfants, car la hausse du coût de la vie accroît les pressions financières.

Mais les piliers de l’épargne postsecondaire – les REEE, en particulier – restent des outils clés, tout comme des objectifs clairs et une bonne planification.

Julie Petrera, stratège principale pour les besoins des clients chez Edward Jones, a déclaré que la première étape consistait à maîtriser les estimations de coûts, qui peuvent aller de milliers à des centaines de milliers de dollars, selon le type et la durée de la scolarité et si l’enfant est quitter la maison.

D’autres considérations incluent si les membres de la famille, comme un grand-parent ou l’enfant lui-même, contribueront et où l’éducation se classe sur la liste des priorités d’épargne des parents.

« Est-ce qu’ils paient pour leurs études postsecondaires et épargnent pour leur propre retraite et financent d’autres dépenses, comme des rénovations et des vacances? » demanda Petrera.

Selon un sondage en ligne mené auprès de 1 000 parents ayant au moins un enfant de moins de 18 ans par Embark, une entreprise spécialisée dans l’épargne-études, quelque 73 % des parents ont déclaré qu’il était plus difficile d’épargner pour le collège et l’université ces derniers temps.

L’enquête a également révélé qu’un peu plus de la moitié des répondants ont déclaré qu’ils s’endetteraient pour payer les études de leur enfant.

Le régime enregistré d’épargne-études (REEE) offre un compte de placement à impôt différé qui a été utilisé par des millions de personnes. Plus de 481 000 étudiants ont retiré des fonds d’un REEE en 2021, selon Emploi et Développement social Canada.

Ottawa égale 20 % sur les premiers 2 500 $ versés dans un REEE chaque année, par l’intermédiaire de la Subvention canadienne pour l’épargne-études (SCEE), pour un total de 500 $ par année, avec des taux plus élevés offerts aux familles à faible revenu. Le montant maximal à vie de la subvention est plafonné à 7 200 $, tandis que les cotisations totales aux comptes REEE sont limitées à 50 000 $ par bénéficiaire.

Les familles à faible revenu peuvent également être admissibles au Bon d’études canadien, qui ne nécessite pas de cotisations à un REEE.

Les bénéficiaires de REEE en Colombie‑Britannique peuvent être admissibles à une subvention supplémentaire unique de 1 200 $, tandis que ceux du Québec peuvent profiter d’un crédit d’impôt remboursable d’un maximum à vie de 3 600 $.

« Le REEE est formidable. Il est conçu pour aider à l’abordabilité », a déclaré Petrera. « Mais d’un autre côté, il y a des restrictions sur ces plans … sur qui peut retirer les fonds, quand ils peuvent les retirer et pourquoi. »

Les REEE peuvent constituer une part importante du financement des études d’une famille, mais ne doivent pas être considérés comme un régime « autonome », a déclaré Petrera. Les comptes de placement non enregistrés offrent une option supplémentaire.

« Il n’y a pas de subventions associées, elles sont entièrement imposables, mais elles n’ont aucune restriction. Vous pouvez mettre de l’argent jusqu’à n’importe quel montant et retirer à tout moment pour n’importe quelle raison », a-t-elle déclaré.

Un compte d’épargne libre d’impôt offre un autre véhicule. Les étudiants eux-mêmes ne peuvent pas en ouvrir un avant d’avoir atteint l’âge de 18 ans, mais les parents ou les grands-parents peuvent utiliser leurs comptes pour économiser.

« Mon conseil à ce sujet serait de travailler avec un conseiller ou de travailler avec un professionnel qui comprend les avantages et les inconvénients et les tenants et les aboutissants de tous ces plans afin de déterminer quelle est la meilleure combinaison pour maximiser l’objectif du client », Petrera a dit.

Les cotisations automatiques à un régime sont un moyen simple et efficace de se constituer un pécule.

« Nous pensons que si chaque paire peut faire 50 dollars par mois (par personne) de contributions, ils recevront 37 000 dollars au moment où leurs enfants atteindront 18 ans et iront à l’école postsecondaire », a déclaré le PDG d’Embark, Andrew Lo.

Il a souligné que les parents devraient se renseigner sur l’éducation. Une personne sur trois interrogée par l’entreprise n’en savait «pas assez pour même deviner» combien coûtent les études postsecondaires.

Erika Shaker, directrice du bureau national du Centre canadien de politiques alternatives, a déclaré que les coûts augmentent et que tout devient plus cher.

Elle a souligné un changement dans le financement de l’éducation d’Ottawa il y a quelques décennies qui a incité la plupart des provinces à refiler une plus grande partie des coûts aux étudiants ou, dans le cas du Québec, à « doubler » le prix entre la province et l’extérieur. élèves de province.

Le labyrinthe des programmes et des règles de financement agit parfois plus comme une barrière que comme un soulagement, a-t-elle ajouté.

« Les programmes d’aide aux étudiants sont un patchwork, ils sont désordonnés, ils sont opaques. Ils sont en fait assez difficiles à naviguer et ils peuvent changer au milieu d’un diplôme », a déclaré Shaker.

« Nous sommes passés à un modèle utilisateur-payeur qui a un impact disproportionné – négativement – sur les étudiants qui doivent emprunter, malheureusement, pour payer leurs études postsecondaires. »

Christopher Reynolds, La Presse Canadienne

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.