À Boston, “The Embrace” rend hommage à l’héritage du Dr Martin Luther King Jr.

En 1965, le révérend Martin Luther King Jr. a dirigé un rassemblement de Roxbury, un quartier à prédominance noire de Boston, au Boston Common. Avec la foule de 20 000 chants et chants de liberté, ce rassemblement a marqué l’une des premières marches pour les droits civiques dans le nord-est. Vendredi, plus de 50 ans plus tard, un monument de 20 pieds de haut a été dévoilé dans le plus ancien parc public du pays en l’honneur de l’héritage du Dr King et de Coretta Scott King. Intitulée “The Embrace”, la sculpture symbolise l’étreinte que le couple a partagée après que le Dr King ait remporté le prix Nobel de la paix en 1964.

L’artiste Hank Willis Thomas, qui a été choisi en 2019 avec MASS Design Group sur 126 soumissions, a déclaré qu’avec autant de monuments dédiés à la guerre, il a conçu une sculpture qui diffuse un message d’amour et réitère le message de non-violence et de non-violence des rois. solidarité.

“Vous ne vous réveillez jamais et pensez que vous seriez en mesure de contribuer de manière significative à l’héritage du Dr Martin Luther King et de Coretta Scott King”, a déclaré Thomas. “Et cela seul, le fait que j’ai pu en faire partie, est juste humiliant et ahurissant.”