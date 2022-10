À Bolzano, dans le nord de l’Italie, un symbole autrefois controversé du fascisme éduque désormais

Il y a un siècle, des gangs violents de 30 000 hommes armés vêtus de noir – de nombreux vétérans désabusés de la Première Guerre mondiale – se sont rendus de Naples, dans le sud de l’Italie, à la capitale, Rome.

Là, ils ont été rejoints par le charismatique journaliste devenu homme politique Benito Mussolini. Sans pratiquement aucune résistance de la part du roi ou du gouvernement d’Italie, lui et ses «squadristi», ou chemises noires, ont pris le contrôle de l’Italie.

La marche sur Rome, le 28 octobre 1922, reste un moment déterminant dans l’histoire de l’Italie, inaugurant deux décennies de régime totalitaire violent, une alliance avec l’Allemagne nazie, une tentative désastreuse de coloniser l’Éthiopie qui a fait des centaines de milliers de morts, et la persécution et meurtre de la population juive italienne et des opposants politiques.

Au milieu de la marche, Mussolini est nommé Premier ministre par le roi Victor Emmanuel III le 29 octobre 1922.

Cette semaine, pour marquer le début du régime, des marches antifascistes ont lieu dans toute l’Italie, beaucoup exprimant leur inquiétude face à l’élection de l’ancien admirateur de Mussolini et nouveau Premier ministre, l’extrême droite Giorgia Meloni.

Pourtant, l’élection de Meloni n’est pas le seul signe que l’Italie n’a pas encore secoué son passé fasciste.

Monument à la victoire un paratonnerre

Le portrait de Mussolini est toujours accroché dans la résidence officielle du premier ministre ; des monuments fascistes et des détails architecturaux apparaissent dans Rome et dans d’autres villes; et cette semaine, des dizaines d’affiches célébrant la Marche sur Rome ont été placardées dans les rues de la capitale.

À Predappio, la ville natale de Mussolini, un noyau persistant d’acolytes néo-fascistes a afflué en ville pendant des années pour rendre hommage à “Il Duce”.

Pourtant, au cours des huit dernières années, la petite ville alpine de Bolzano a fourni un modèle discrètement efficace de la manière de « neutraliser » un monument fasciste central, le Monument à la Victoire, et de mettre fin à son attirance pour l’extrême droite nationaliste.

Le monument fasciste de la Victoire glorifiant l’annexion italienne de l’ancien Sudtirol austro-hongrois et la répression des droits civils des germanophones se lit comme suit : “Ici, à la frontière de la patrie, posez la bannière. À partir de ce moment, nous avons éduqué les autres avec la langue, la loi et la culture. Au-dessus, une victoire ailée. (Megan Williams/CBC)

L’imposante arche de marbre a été achevée en 1928, six ans après la marche sur Rome, qui s’est produite un mois seulement après la marche des chemises noires sur Bolzano. Ils ont facilement évincé le maire de Bolzano et ont continué à réprimer les droits civils – en particulier ceux de la population majoritairement germanophone qui, avant la Première Guerre mondiale, faisait partie de l’Empire austro-hongrois.

Érigé sur le site d’un mémorial de guerre autrichien, le Monument à la Victoire, les colonnes élancées, les inscriptions latines et les sculptures de patriotes italiens ont été conçues pour glorifier le triomphe de l’Italie sur la région du Tyrol du Sud entourant Bolzano.

Le fascisme est tombé en 1945, mais le monument est resté – un paratonnerre politique et une destination pour les néo-fascistes qui l’ont célébré et les nationalistes d’extrême droite germanophone qui ont exigé qu’il soit détruit au bulldozer.

Puis, il y a dix ans, Bolzano, dans le nord de l’Italie, a pris un risque et a lancé un projet de développement d’une exposition permanente qui contextualiserait et critiquerait l’arc de triomphe politiquement chargé.

L’entrée du quartier italien de Bolzano a été construite dans les années 1920 et 1930 pour “italianiser” la ville, avec la simplicité et la symétrie de l’architecture de l’époque fasciste destinée à rappeler la Rome antique. (Megan Williams/CBC)

Les manifestations se sont arrêtées à l’ouverture de l’exposition

Aujourd’hui, enroulé autour de l’une des colonnes se trouve un script laser rouge “cercle de feu” qui se lit comme suit : “BZ 18 à 45. Un monument, une ville, deux dictatures”. Et dans la petite crypte en contrebas se trouve un musée sur l’histoire du fascisme à Bolzano.

Projetées le long d’un mur sombre sur une phrase latine inscrite de la Rome antique prônant le sacrifice pour la patrie, des citations au laser vert des penseurs Bertolt Brecht, Thomas Paine et Hannah Arendt défilent en italien, en allemand et dans la langue locale du ladin.

“Ils parlent de démocratie, de l’importance de dire non à la dictature”, a déclaré Aaron Ceolan, archiviste de la ville et directeur du musée Monument to Victory. “Quand l’exposition a ouvert, tout s’est arrêté. Il n’y avait plus de protestations, de marches.”

REGARDER | Le “cercle de feu” du monument rappelle le passé et le présent de l’Italie : Le “cercle de feu” du monument rappelle le passé et le présent de l’Italie Un anneau LED autour de la colonne du Monument de la Victoire de l’époque fasciste rappelle aux spectateurs que Bolzano, en Italie, était à la fois sous le régime fasciste et nazi, et marque la différence entre le passé totalitaire de la construction du monument et la ville actuelle du pluralisme culturel et la tolérance.

La citation d’Arendt – “Personne n’a le droit d’obéir” – apparaît également sur un bas-relief de récits héroïques du fascisme avec Mussolini à cheval qui orne le bâtiment financier voisin – qui a servi de siège au parti fasciste dans les années 1930 et ’40s. (Le programme fasciste de Bolzano impliquait également la création d’une “ville italienne”, avec le lancement d’une industrie sidérurgique et l’immigration de milliers d’Italiens des régions voisines.)

“C’est beau de voir l’écriture trilingue sur le bâtiment, surtout la nuit”, a déclaré Miriam Orso, une avocate italophone en train de déjeuner sur les marches en face du bâtiment des finances. “Il est important de maintenir ces structures fascistes et nazies pour que nous nous souvenions, mais aussi d’y répondre.”

Le bâtiment des finances de l’époque fasciste avec un bas-relief massif de Mussolini à cheval porte le slogan “Credere, Obbedire, Combattere” (“Croire, Obéir, Combattre”). Les mots “Personne n’a le droit d’obéir”, écrits par la philosophe politique allemande et survivante de l’Holocauste Hannah Arendt, apparaissent maintenant dessus. (Megan Williams/CBC)

Hans Heiss, ancien archiviste historique de la province de Bolzano et ancien député provincial, est d’accord. Il dit qu’il n’est pas contre le démantèlement des statues d’individus qui ont commis des crimes contre les populations, comme les marchands d’esclaves, mais pense que les monuments sont différents.

“L’architecture est toujours multidimensionnelle, elle a plus d’expressions. Dans ce monument se trouve la tradition du fascisme, mais aussi de l’historicisme, de la modernité”, a-t-il dit, ajoutant que des villes allemandes comme Munich regrettent d’avoir démoli tant de rappels du nazisme. “C’est une partie authentique de cette période qui devrait à jamais être neutralisée et stérilisée.”

Hans Heiss, ancien archiviste historique de la province de Bolzano et ancien député provincial, affirme qu’il est important d’entretenir les monuments fascistes tout en les contextualisant pour rappeler aux gens les dangers du passé qui sont toujours présents. (Megan Williams/CBC)

Heiss a souligné, cependant, que le projet de Bolzano ne pouvait fonctionner que grâce à “un climat politique positif général”, y compris des droits accrus pour les germanophones du Tyrol du Sud en 2000.

L’implication de différents niveaux de gouvernement et d’experts culturels, un dialogue inclusif et suffisamment de temps pour parvenir à un consensus étaient également essentiels.

Le nouveau gouvernement d’extrême droite suscite des inquiétudes

Heiss et Aaron Ceolan affirment que l’intervention du musée et du monument a été une victoire pour la démocratie et la ville, mais qui est encore fragile.

Dans le premier discours de Giorgia Meloni au Parlement cette semaine en tant que Premier ministre, elle a dénoncé les lois antisémites de l’ère fasciste comme “le point le plus bas de l’histoire italienne, une honte qui marquera notre peuple à jamais”, et a insisté sur le fait qu’elle n’avait jamais sympathisé avec le régime totalitaire.

Pourtant, ses Frères d’Italie d’extrême droite, premier parti aux racines fascistes à gouverner le pays après la Seconde Guerre mondiale, conservent l’emblème d’une flamme utilisée par les fascistes. Un membre de son gouvernement de coalition, Ignazio La Russa, collectionne ouvertement des souvenirs de Mussolini.

Ce sont des détails qui ne rassurent pas Aaron Ceolan.

Aaron Ceolan, archiviste de Bolzano et directeur du musée Monument to Victory, a déclaré que depuis l’ouverture du musée et l’apparition du “cercle de feu” autour d’une colonne, les marches nationalistes vers le monument ont pris fin. (Megan Williams/CBC)

“Les idéaux de Meloni et de son parti sont assez proches de ceux que les fascistes avaient il y a 100 ans”, a-t-il déclaré. “Et à mon avis, c’est assez dangereux parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ce que c’était.”

Heiss a accepté et a déclaré que pour la première fois depuis l’ouverture du musée, il s’interroge sur la possibilité que le gouvernement le ferme et permette au monument de retrouver sa signification d’origine.

“La situation pourrait changer”, a-t-il déclaré.