À Beyrouth, un buste en bronze du général de l’Iran fait polémique

Le meurtre de Soleimani et d’un chef de file de la milice irakienne à l’aéroport de Bagdad l’année dernière a créé des tensions importantes dans la région, provoquant l’indignation de leurs partisans et rapprochant l’Iran et ses alliés et les États-Unis d’un conflit majeur. L’Irak et le Hezbollah, les plus proches alliés de l’Iran dans la région, ont appelé à l’expulsion des forces américaines de la région et ont menacé de se venger du meurtre des deux commandants.