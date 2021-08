A Beautiful Breakup actrice Matylda Bajer sur l’Inde et combien elle aime la culture et la diversité du pays | Nouvelles des gens

Les gens peuvent tomber amoureux d’un lieu, comme le montrent les films et les émissions de télévision. Matylda Bajer a vécu une expérience similaire en Inde il y a de nombreuses années. La culture du pays, sa diversité et la convivialité des gens l’ont captivée. C’est pourquoi elle ne pouvait tout simplement pas partir et a décidé d’appeler Mumbai sa maison à la place, passant la majeure partie de l’année dans la « ville des rêves », le reste du temps dans d’autres parties du pays et en Europe.

Après avoir passé quelques années en Inde, Bajer a beaucoup de choses positives à dire sur le pays et ses habitants. Elle a récemment terminé le tournage de A Beautiful Breakup, une collaboration entre le Royaume-Uni et l’Inde du Sud, et a passé un moment merveilleux. « Vivre en Inde en tant qu’Européen est sans aucun doute unique et a ouvert mon monde et beaucoup élargi mes perspectives. J’ai toujours été fasciné par la diversité des pays, et bien que j’aie voyagé dans de nombreux endroits différents, c’est différent quand vous vivez quelque part depuis longtemps. Les Indiens sont incroyablement respectueux, enthousiastes et ouverts à de nouvelles expériences », dit Matylda à propos de son expérience en Inde.

La talentueuse actrice ajoute : « J’ai rencontré beaucoup de gens incroyablement créatifs dans le domaine du jeu d’acteur et du mannequinat, beaucoup de personnes talentueuses et très passionnées et c’est toujours un plaisir de travailler avec eux. J’aime aussi voyager ici, surtout parce que le sous-continent indien est si vaste et abrite un tel mélange de cultures au sein d’un même pays. Cette diversité, les différentes langues, religions et cuisines, m’attire beaucoup. J’adore la diversité, les différentes langues, religions et cuisines. J’adore manger dans l’Inde et cela me manque quand je voyage à l’extérieur du pays ; la variété des saveurs, ainsi que les épices. »

« Pendant le tournage de A Beautiful Breakup dans un endroit reculé des collines parmi les plantations de café, nous mangions quotidiennement des aliments locaux frais préparés avec des aliments et des épices obtenus localement, c’était génial. Bien sûr, j’ai rencontré des difficultés en vivant et en voyageant dans divers certaines parties de l’Inde ; ils sont inévitables en raison des différences culturelles ; néanmoins, plus je passe de temps en Inde, plus ma compréhension de la nation et de sa culture s’approfondit. » Matylda Bajer en dit plus sur son expérience.

